Com primeira chupeta carbono neutro, a MAM Baby investe em sustentabilidade para crescer no Brasil

Roupinhas de algodão orgânico, fraldas reutilizáveis, cosméticos naturais e outros produtos infantis desenvolvidos com foco na sustentabilidade vêm ganhando espaço à medida que a nova geração de pais e mães está cada vez mais preocupada não apenas com a saúde e segurança de seus filhos mas também com o futuro do planeta.

Sempre focada na adoção de uma agenda cada vez mais alinhada às questões ambientais e atenta às mudanças no comportamento do consumidor, a MAM Baby, marca especialista em soluções para o cuidado dos pequenos, vem investindo no desenvolvimento de material mais sustentável e produzido à base de fontes renováveis.

“Depois de quase uma década de extensas pesquisas e da análise de mais de 50 tipos de material, lançamos a chupeta MAM Original Borracha Natural, a primeira chupeta carbono neutro, feita com matérias-primas biorrenováveis e bico em borracha natural, que mantém os mais altos padrões de qualidade, segurança e durabilidade característicos dos produtos da marca”, explica Leandro Bazello, diretor-geral da MAM Brasil.

Sustentabilidade em toda a cadeia

Foram inúmeros testes até que a companhia chegasse a uma alternativa mais sustentável ao plástico de origem fóssil: o Circular PP. “Esta é uma verdadeira inovação mundial: produtos feitos de matérias-primas biocirculares e biorrenováveis que são rastreáveis, possuem credenciais internacionais, e oferecem 100% de segurança, com características equivalentes ao polipropileno fóssil”, explica Bazello.

Outra preocupação é o cuidado com o meio ambiente e o comércio justo. A borracha natural utilizada para a fabricação do bico da “Original MAM”, por exemplo, é obtida de produtos de borracha, em conformidade com a associação Fair Rubber e com o padrão de qualidade e segurança MAM. “Focamos nossos esforços e investimentos em pesquisas e testes que nos permitam sempre estar um passo à frente no que se refere aos cuidados com o planeta que queremos deixar para nossos filhos”, destaca o executivo.

Entre os compromissos da marca está o cálculo da pegada de carbono (emissões de CO2) ao longo da cadeia de produção, a redução contínua de emissões com o uso de material biorrenovável – e a compensação das emissões restantes.

A caixa de transporte e esterilização da nova linha de produtos MAM também é feita de material biocircular com certificação ISCC PLUS, um programa com foco na verificação da rastreabilidade de material reciclado.

“A caixa esterilizadora, já tradicional nas linhas de produtos da marca, foi projetada tendo em mente a redução das emissões de carbono. Isso porque a maior parte dessas emissões no ciclo de vida de uma chupeta ocorre durante a limpeza e esterilização em casa. Para ter uma ideia do impacto, a esterilização da chupeta na caixa esterilizadora MAM Circular PP no micro-ondas é capaz de diminuir até 77% das emissões de CO2, quando comparada a outros métodos, como ferver no fogão”, explica Bazello.

Ele conta que a empresa tem o compromisso, ainda, de reduzir a pegada de carbono para todas as embalagens em 40% até 2025 e as novas embalagens de produtos Circular PP dão os primeiros passos nessa direção.

“As partes cartonadas de todas as embalagens são certificadas pelo FSC, provenientes de florestas sustentáveis, e a pequena parte plástica que resta é feita de PET reciclado”, diz o diretor da MAM, destacando que a companhia pretende, no médio prazo, substituir totalmente os produtos PP Fóssil pelos de Circular PP.

Foco no carbono neutro

Por colocar o futuro das crianças no centro de tudo o que faz, a MAM trabalha para conservar os recursos ao longo de toda a cadeia de valor. Entre as iniciativas, a empresa faz uma abordagem holística sobre o tema, que engloba fornecedores, colaboradores e consumidores.

Dentro de suas ações diretas, realiza expansões adicionais de produção de energia solar em suas fábricas, dissemina, por meio de seus canais de comunicação voltados para os pais, dicas sobre como reduzir as emissões de CO2 e economizar energia ao usar produtos MAM, faz verificações regulares de energia para melhorar a eficiência em suas fábricas, e busca a inovação tanto no desenvolvimento de suas embalagens como de produtos, com foco na sustentabilidade e prevenção de desperdício.

“Hoje, 100% das chupetas já são produzidas sem desperdício de plástico e conseguimos economizar cerca de 1.000 t de emissões de CO2, anualmente, em nossa fábrica na Tailândia, por meio do uso de energia solar e outras medidas de eficiência energética”, ressalta Bazello, que conclui: “Desde que foi fundada, em 1976, em Viena, a MAM segue comprometida com o bem-estar, a saúde e a segurança dos bebês, operando de modo sustentável e responsável e focando suas ações em valores que moldarão seu futuro”.