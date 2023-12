Presente de Natal: Cimed vende R$ 18 milhões com Carmed natalino

A farmacêutica Cimed já vendeu mais de 16,5 milhões de unidades do hidratante labial Carmed, marca que explodiu nas redes sociais em 2023. O sucesso da linha Carmed Fini foi responsável por tornar a marca líder de mercado. Uma segunda linha chamada Carmed BFF, lançada em parceria com as atrizes Larissa Manoela e Maísa, deu continuidade ao sucesso e vendeu R$ 40 milhões em 20 minutos.

A última aposta do ano na categoria foi uma edição especial de Natal, com caixa de alumínio com design natalino e duas bisnagas de Carmed sabor Maçã do Amor. Os kits de Natal da Carmed estão disponíveis nas principais redes de farmácia do país e nos maiores marketplaces, com preço sugerido de R$ 69,90.

“A edição especial de Natal é uma forma de proporcionar um item único e exclusivo para que os fãs das marcas, onde eles podem guardar seus Carmeds e presentear pessoas queridas”, diz a VP Karla Felmanas. Presente nas redes sociais, a executiva é um dos nomes responsável pelo sucesso das collabs que tornaram a Carmed um sucesso no TikTok.

Em 20 dias, a Cimed colocou no mercado cerca de 300 mil kits do Carmed Natal, totalizando R$ 18 milhões em sell out (venda total para farmácias).

A expectativa é encerrar o ano com R$ 350 milhões em vendas de Carmed, aumento de 2.000% em relação ao ano anterior.

Como a Cimed cresceu na categoria de hidratantes labiais Com expectativa de faturar R$ 3 bilhões em 2023, a Cimed está presente em 90% das farmácias brasileiras e quer ir além das vitaminas e genéricos e trazer novidades ao mercado. TikTok e a procura pelo hidratante labial foi tanta que encontrá-lo se tornou uma tarefa quase impossível ao longo das primeiras semanas de junho. Houve até quem vendesse o produto em marketplaces pelo triplo do valor praticado em farmácias. Em um mês, a Os hidratantes labiais Carmed ganharam destaque nas redes sociais neste ano com a linha em parceria com a Fini. O produto viralizou noe a procura pelo hidratante labial foi tanta que encontrá-lo se tornou uma tarefa quase impossível ao longo das primeiras semanas de junho. Houve até quem vendesse o produto em marketplaces pelo triplo do valor praticado em farmácias. Em um mês, a Cimed vendeu R$ 23,5 milhões em brilho labial.

“Antes, a categoria total de hidratante labial vendia 1 milhão de unidades por mês. O Carmed vendeu 2 milhões, sem tomar participação de mercado dos concorrentes, o que elevou a categoria para 3 milhões de unidades por mês”, diz João Adibe, CEO da Cimed.

No começo de outubro, a Carmed lançou a linha Carmed BFF, com dois novos produtos e as atrizes Larissa Manoela e Maísa na campanha de divulgação. Em live commerce voltado para clientes B2B, a companhia reuniu 8 mil pessoas e vendeu R$ 40 milhões em apenas 20 minutos, batendo recorde de vendas pela primeira vez na história do mercado farmacêutico.

Novo espaço de experiências

Outra iniciativa criada para o público do brilho labial Carmed foram ativações físicas em shoppings em São Paulo. Até o momento, a marca registrou mais de 20 mil visitantes em duas ações, um recorde de público considerando outras iniciativas de outras marcas da farmacêutica.

A primeira foi realizada no Bourbon Shopping, com foco no público da marca que passaria pelo local para ir aos shows da cantora Taylor Swift e do Rebelde, no Allianz Parque.

Até o dia 24 de dezembro, Carmed estará com um espaço no Shopping Iguatemi para customização dos produtos com o tema do Natal. A oficina já está com todas as datas e horários esgotados.

“A marca Carmed conquistou uma verdadeira legião de fãs. Por isso, a ideia é criar uma série de ações que proporcionem interação com esse público, expandindo o contato para além do uso do produto e dos conteúdos nas redes sociais”, diz a executiva.