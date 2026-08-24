Prêmio NEEX chega à 5ª edição reunindo as empresas que mais cresceram no Brasil entre 2024 e 2025

O crescimento de uma empresa envolve mais do que números em um balanço. Ele reflete estratégia, capacidade de adaptação e impacto real no mercado. É esse tipo de trajetória que o NEEX 2026, Ranking EXAME Negócios em Expansão, se propõe a reconhecer.

Realizado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas, o prêmio chega à quinta edição e já é considerado o maior anuário de empreendedorismo do país.

O que é o NEEX

O ranking avalia empresas privadas sediadas no Brasil com receita operacional líquida, a ROL, entre R$ 2 milhões e R$ 1 bilhão por ano. Essa métrica representa o faturamento total de uma empresa após descontos, devoluções e impostos sobre vendas.

A classificação considera principalmente o crescimento percentual da ROL entre 2024 e 2025, somado a critérios qualitativos. As empresas são agrupadas por faixa de receita e setor, o que permite comparar negócios em estágios semelhantes de maturidade.

Edição recorde de inscrições

Em 2026, 838 empresas se inscreveram no ranking, um avanço de 15% em relação ao ano anterior. Após a análise dos critérios, 491 foram selecionadas, 21 a mais do que na edição de 2025.

Juntas, essas empresas somaram R$ 42 bilhões em receita operacional líquida em 2025, crescimento de 32% sobre 2024. A edição também ganhou uma nova faixa, destinada a negócios entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão.

As categorias de 2026 são:

Novatas (até R$ 2 milhões de ROL em 2024, superados em 2025)

De R$ 2 milhões a R$ 5 milhões

De R$ 5 milhões a R$ 30 milhões

De R$ 30 milhões a R$ 150 milhões

De R$ 150 milhões a R$ 300 milhões

De R$ 300 milhões a R$ 600 milhões

De R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão

Quem acompanhar o evento oficial vai conferir a posição de cada empresa selecionada e as três primeiras colocadas de cada categoria.

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Quem estará no palco

A programação reúne executivos de empresas de diferentes setores. Entre os confirmados estão João Adibe, presidente da Cimed, e Karla Marques Felmanas, vice-presidente da companhia.

Também participam Christian Rôças, head de Comunidades, Influencers e Talento Latam da OpenAI, e Eduardo Villalba, head de Enterprise Marketing da ElevenLabs no Brasil.

Completam a lista Leonardo Cirino, CMO da EXAME, Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual Empresas, e Luiz Calainho, Co-CEO da Aventura e CEO da L21 Corp.

Mais que uma premiação

Segundo levantamento do Sebrae, pequenos negócios respondem por 26,5% do Produto Interno Bruto brasileiro. O dado ajuda a explicar por que iniciativas como o NEEX ganham espaço no calendário empresarial do país.

Além das conversas com executivos, o evento reserva um momento de interação entre os participantes, pensado para aproximar empreendedores de investidores, clientes e potenciais parceiros de negócios.

Para quem pensa grande, essa combinação de conteúdo e network é o que diferencia o NEEX de uma premiação tradicional.

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Como participar

O encontro acontece em 26 de agosto, em São Paulo, no BTG Pactual Hall. Os vencedores de cada categoria serão revelados durante o evento e em edição especial da revista EXAME.

Em 2026, a participação também foi aberta a representantes de empresas que não integram o ranking. Os ingressos restantes são comercializados diretamente pela página oficial, com vagas limitadas.

Para garantir presença e acompanhar de perto o anúncio dos vencedores, adquira seu ingresso na página oficial do NEEX 2026.