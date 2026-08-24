Prêmio NEEX chega à 5ª edição reunindo as empresas que mais cresceram no Brasil entre 2024 e 2025 (Divulgação/Divulgação)
Jornalista
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 17h26.
O crescimento de uma empresa envolve mais do que números em um balanço. Ele reflete estratégia, capacidade de adaptação e impacto real no mercado. É esse tipo de trajetória que o NEEX 2026, Ranking EXAME Negócios em Expansão, se propõe a reconhecer.
Realizado pela EXAME em parceria com o BTG Pactual Empresas, o prêmio chega à quinta edição e já é considerado o maior anuário de empreendedorismo do país.
O ranking avalia empresas privadas sediadas no Brasil com receita operacional líquida, a ROL, entre R$ 2 milhões e R$ 1 bilhão por ano. Essa métrica representa o faturamento total de uma empresa após descontos, devoluções e impostos sobre vendas.
A classificação considera principalmente o crescimento percentual da ROL entre 2024 e 2025, somado a critérios qualitativos. As empresas são agrupadas por faixa de receita e setor, o que permite comparar negócios em estágios semelhantes de maturidade.
Em 2026, 838 empresas se inscreveram no ranking, um avanço de 15% em relação ao ano anterior. Após a análise dos critérios, 491 foram selecionadas, 21 a mais do que na edição de 2025.
Juntas, essas empresas somaram R$ 42 bilhões em receita operacional líquida em 2025, crescimento de 32% sobre 2024. A edição também ganhou uma nova faixa, destinada a negócios entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão.
As categorias de 2026 são:
Quem acompanhar o evento oficial vai conferir a posição de cada empresa selecionada e as três primeiras colocadas de cada categoria.
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A programação reúne executivos de empresas de diferentes setores. Entre os confirmados estão João Adibe, presidente da Cimed, e Karla Marques Felmanas, vice-presidente da companhia.
Também participam Christian Rôças, head de Comunidades, Influencers e Talento Latam da OpenAI, e Eduardo Villalba, head de Enterprise Marketing da ElevenLabs no Brasil.
Completam a lista Leonardo Cirino, CMO da EXAME, Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual Empresas, e Luiz Calainho, Co-CEO da Aventura e CEO da L21 Corp.
Segundo levantamento do Sebrae, pequenos negócios respondem por 26,5% do Produto Interno Bruto brasileiro. O dado ajuda a explicar por que iniciativas como o NEEX ganham espaço no calendário empresarial do país.
Além das conversas com executivos, o evento reserva um momento de interação entre os participantes, pensado para aproximar empreendedores de investidores, clientes e potenciais parceiros de negócios.
Para quem pensa grande, essa combinação de conteúdo e network é o que diferencia o NEEX de uma premiação tradicional.
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O encontro acontece em 26 de agosto, em São Paulo, no BTG Pactual Hall. Os vencedores de cada categoria serão revelados durante o evento e em edição especial da revista EXAME.
Em 2026, a participação também foi aberta a representantes de empresas que não integram o ranking. Os ingressos restantes são comercializados diretamente pela página oficial, com vagas limitadas.
Para garantir presença e acompanhar de perto o anúncio dos vencedores, adquira seu ingresso na página oficial do NEEX 2026.