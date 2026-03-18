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Prêmio Finep de Inovação 2025 premia projetos de saúde, inovação e espaço; veja os vencedores

Premiação nacional reúne iniciativas apoiadas pela Finep que vão de terapia gênica e hidrogênio verde a satélites e inteligência artificial

Prêmio Finep de Inovação 2025: conheça os dez venecedores (Finep/Divulgação)

Prêmio Finep de Inovação 2025: conheça os dez venecedores (Finep/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 18 de março de 2026 às 17h46.

Última atualização em 18 de março de 2026 às 17h49.

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, retomou em 2025 o seu principal prêmio de inovação após uma década. A cerimônia do Prêmio Finep de Inovação foi realizada nesta semana em Brasília e reuniu projetos que representam diferentes frentes estratégicas para o desenvolvimento tecnológico do país.

Ao todo, foram reconhecidos 10 vencedores entre 116 projetos apoiados recentemente pela Finep, com recursos concedidos nos anos de 2023 e 2024. A seleção considerou critérios como potencial de inovação, impacto na solução de problemas e geração de benefícios sociais.

Os projetos premiados refletem uma agenda ampla de inovação, que passa por áreas como saúde, transição energética, transformação digital, bioeconomia e soberania tecnológica. Entre os destaques estão iniciativas que vão da aplicação de inteligência artificial na medicina ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à indústria e à defesa.

Vencedores do Prêmio Finep de Inovação 2025

Saúde

  • Ourofino Saúde Animal
    Investe em pesquisa e desenvolvimento contínuo de fármacos e biológicos, ampliando soluções para a cadeia de produção de proteínas e o mercado pet.

  • PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do RS)
    Desenvolve uma plataforma de edição genética para tratar epilepsias e doenças ligadas ao neurodesenvolvimento, com uso de tecnologias avançadas de engenharia genética.

Deep tech

  • Barco Voador Engenharia e Desenvolvimento
    Criou o Volitan, veículo de efeito solo adaptado à Amazônia, que combina características de barco e avião para ampliar a mobilidade na região.

  • Nuclearis Sistemas em Medicina Nuclear
    Plataforma de biobancos digitais com inteligência artificial que integra dados clínicos e imagens médicas para viabilizar medicina personalizada e otimizar processos hospitalares.

Bioeconomia e transição energética

  • Clark Tecnologia Química
    Desenvolve eletrolisadores para produção de hidrogênio verde a partir de fontes renováveis, com foco na construção de tecnologia nacional.

  • Nintx Pesquisa e Desenvolvimento
    Trabalha no desenvolvimento de terapias baseadas na biodiversidade brasileira para tratar doenças inflamatórias intestinais, com potencial de aplicação global.

Ambiente de inovação

  • Porto Digital (Armazém da Criatividade)
    Consolida um hub de inovação no interior de Pernambuco, voltado ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento regional.

Infraestrutura de P&D

  • UFMG (ICEx)
    Estrutura um centro de pesquisa em instrumentação óptica para saúde, com foco em diagnóstico precoce de doenças como Alzheimer.

Soberania e defesa

  • Visiona Tecnologia Espacial
    Desenvolve um satélite brasileiro de pequeno porte e alta resolução, ampliando a capacidade nacional em monitoramento e aplicações estratégicas.

Destaque especial

  • UFG (Cell4vision)
    Plataforma que combina células-tronco, bioimpressão 3D e nanomateriais para desenvolver tratamentos regenerativos em oftalmologia com potencial de acesso ampliado.

Acompanhe tudo sobre:InovaçãoMinistério de Ciência e Tecnologia

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