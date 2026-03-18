A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, retomou em 2025 o seu principal prêmio de inovação após uma década. A cerimônia do Prêmio Finep de Inovação foi realizada nesta semana em Brasília e reuniu projetos que representam diferentes frentes estratégicas para o desenvolvimento tecnológico do país.

Ao todo, foram reconhecidos 10 vencedores entre 116 projetos apoiados recentemente pela Finep, com recursos concedidos nos anos de 2023 e 2024. A seleção considerou critérios como potencial de inovação, impacto na solução de problemas e geração de benefícios sociais.

Os projetos premiados refletem uma agenda ampla de inovação, que passa por áreas como saúde, transição energética, transformação digital, bioeconomia e soberania tecnológica. Entre os destaques estão iniciativas que vão da aplicação de inteligência artificial na medicina ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à indústria e à defesa.

Vencedores do Prêmio Finep de Inovação 2025

Saúde

Ourofino Saúde Animal

Investe em pesquisa e desenvolvimento contínuo de fármacos e biológicos, ampliando soluções para a cadeia de produção de proteínas e o mercado pet.

PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do RS)

Desenvolve uma plataforma de edição genética para tratar epilepsias e doenças ligadas ao neurodesenvolvimento, com uso de tecnologias avançadas de engenharia genética.

Deep tech

Barco Voador Engenharia e Desenvolvimento

Criou o Volitan, veículo de efeito solo adaptado à Amazônia, que combina características de barco e avião para ampliar a mobilidade na região.

Nuclearis Sistemas em Medicina Nuclear

Plataforma de biobancos digitais com inteligência artificial que integra dados clínicos e imagens médicas para viabilizar medicina personalizada e otimizar processos hospitalares.

Bioeconomia e transição energética

Clark Tecnologia Química

Desenvolve eletrolisadores para produção de hidrogênio verde a partir de fontes renováveis, com foco na construção de tecnologia nacional.

Nintx Pesquisa e Desenvolvimento

Trabalha no desenvolvimento de terapias baseadas na biodiversidade brasileira para tratar doenças inflamatórias intestinais, com potencial de aplicação global.

Ambiente de inovação

Porto Digital (Armazém da Criatividade)

Consolida um hub de inovação no interior de Pernambuco, voltado ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento regional.

Infraestrutura de P&D

UFMG (ICEx)

Estrutura um centro de pesquisa em instrumentação óptica para saúde, com foco em diagnóstico precoce de doenças como Alzheimer.

Soberania e defesa

Visiona Tecnologia Espacial

Desenvolve um satélite brasileiro de pequeno porte e alta resolução, ampliando a capacidade nacional em monitoramento e aplicações estratégicas.

Destaque especial