Prêmio Finep de Inovação 2025: conheça os dez venecedores (Finep/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 18 de março de 2026 às 17h46.
Última atualização em 18 de março de 2026 às 17h49.
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, retomou em 2025 o seu principal prêmio de inovação após uma década. A cerimônia do Prêmio Finep de Inovação foi realizada nesta semana em Brasília e reuniu projetos que representam diferentes frentes estratégicas para o desenvolvimento tecnológico do país.
Ao todo, foram reconhecidos 10 vencedores entre 116 projetos apoiados recentemente pela Finep, com recursos concedidos nos anos de 2023 e 2024. A seleção considerou critérios como potencial de inovação, impacto na solução de problemas e geração de benefícios sociais.
Os projetos premiados refletem uma agenda ampla de inovação, que passa por áreas como saúde, transição energética, transformação digital, bioeconomia e soberania tecnológica. Entre os destaques estão iniciativas que vão da aplicação de inteligência artificial na medicina ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à indústria e à defesa.
Ourofino Saúde Animal
Investe em pesquisa e desenvolvimento contínuo de fármacos e biológicos, ampliando soluções para a cadeia de produção de proteínas e o mercado pet.
PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do RS)
Desenvolve uma plataforma de edição genética para tratar epilepsias e doenças ligadas ao neurodesenvolvimento, com uso de tecnologias avançadas de engenharia genética.
Barco Voador Engenharia e Desenvolvimento
Criou o Volitan, veículo de efeito solo adaptado à Amazônia, que combina características de barco e avião para ampliar a mobilidade na região.
Nuclearis Sistemas em Medicina Nuclear
Plataforma de biobancos digitais com inteligência artificial que integra dados clínicos e imagens médicas para viabilizar medicina personalizada e otimizar processos hospitalares.
Clark Tecnologia Química
Desenvolve eletrolisadores para produção de hidrogênio verde a partir de fontes renováveis, com foco na construção de tecnologia nacional.
Nintx Pesquisa e Desenvolvimento
Trabalha no desenvolvimento de terapias baseadas na biodiversidade brasileira para tratar doenças inflamatórias intestinais, com potencial de aplicação global.
Porto Digital (Armazém da Criatividade)
Consolida um hub de inovação no interior de Pernambuco, voltado ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento regional.
UFMG (ICEx)
Estrutura um centro de pesquisa em instrumentação óptica para saúde, com foco em diagnóstico precoce de doenças como Alzheimer.
Visiona Tecnologia Espacial
Desenvolve um satélite brasileiro de pequeno porte e alta resolução, ampliando a capacidade nacional em monitoramento e aplicações estratégicas.
UFG (Cell4vision)
Plataforma que combina células-tronco, bioimpressão 3D e nanomateriais para desenvolver tratamentos regenerativos em oftalmologia com potencial de acesso ampliado.