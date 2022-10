Prêmio de inovação social dará aporte de 40 mil euros a empreendedores

A Fundación MAPFRE anunciou a abertura de inscrições para os Prêmios Fundación MAPFRE à Inovação Social. A iniciativa está dividida em três categorias e considera projetos em quatro regiões, América Latina, Brasil, Europa e Estados Unidos. Os ganhadores receberão aportes de 40 mil euros.

Segundo a organização, serão selecionados três projetos de empreendedorismo de cada região, distribuídos nas três categorias.

Mobilidade Sustentável, que reconhece projetos que contribuem para criar sociedades mais sustentáveis e seguras; economia sênior, com iniciativas que dialogam com a população entre 55 e 75 anos; e melhoria da Saúde e da Tecnologia Digital (E-Health), que são ações que usam a tecnologia para a promoção de uma vida mais saudável.

Os 12 empreendedores escolhidos irão receber sessões de coaching da IE University, parceira acadêmica da premiação, e serão convidados para apresentar a iniciativa em Madri, na Espanha, diante de uma banca examinadora.

Além dos 40 mil euros, os vencedores terão mentorias sobre apresentação de projetos, comunicação, relações públicas e estratégia de expansão de projetos de inovação social.

As inscrições podem ser feitas no site do evento até o dia 17 de novembro.

