Pravaler levanta R$ 195 milhões para atender demanda reprimida na educação

A empresa de financiamento estudantil Pravaler acaba de anunciar a emissão de 195 milhões de reais em FIDCs (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). O recurso será usado para ofertar financiamento de cursos de graduação.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos para baixar.

A avaliação da companhia é de que, com o avanço da vacinação, o interesse por cursos de graduação voltou a crescer. De acordo com um estudo da Educa Insights em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), 63% dos jovens entrevistados pretendem ingressar na faculdade este semestre.

“Existe uma demanda reprimida devido à pandemia. O financiamento estudantil privado é uma ótima opção para quem não quer mais adiar o sonho de estudar”, disse Haroldo Carvalho, CFO do Pravaler, em comunicado.

Essa é a primeira emissão do Pravaler em 2022. As taxas destas emissões são indexas ao CDI e com prazos que variam entre 60 e 84 meses. A empresa já havia captado 376 milhões de reais no mercado em 2021.

A Pravaler lançou recentemente algumas soluções para facilitar a captação de estudantes. A principal delas é a oferta de crédito sem necessidade de fiador. Para aderir, o aluno deve ter, sozinho, renda suficiente para assumir as parcelas do financiamento.

Também criou uma modalidade chamada Desenrola, que permite que o aluno que está com mensalidades em atraso possa quitá-las e assim fazer a matrícula sem acúmulo de parcelas. O estudante consegue renegociar a dívida pendente em até 24 vezes.

1 milhão de alunos

A expectativa é que as novas ferramentas ajudem a Pravaler a atingir sua meta de ter 1 milhão de alunos atendidos até 2025 – hoje são mais de 200 mil. A Pravaler terminou 2021 com faturamento de 300 milhões de reais, um crescimento cerca de 15% em relação a 2020. Para 2022, a expectativa é de mais crescimento, considerando a demanda reprimida do setor.

Além das soluções recém-lançadas, a companhia aposta na entrada em novos mercados para ampliar seu alcance. Há cerca de um ano, a Pravaler começou a trabalhar também com cursos de curta duração, um segmento que fatura 20 bilhões de reais por ano.

Outra frente está na ampliação dos serviços oferecidos para o aluno e a instituição de graduação. Em setembro, a Pravaler comprou a startup Amigo Edu, que possui uma ferramenta para provas digitais, como vestibulares, e um marketplace de bolsas de estudos, além do aplicativo Preparaê, de preparatório para Enem e vestibulares.

A Pravaler tem buscado oportunidades de fusões e aquisições no mercado, tanto na parte de financiamento estudantil, que é o seu negócio original, quanto em negócios complementares, como é o caso da Amigo Edu.