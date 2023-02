Além do crédito: Pravaler compra Workalove e mira futuro profissional de estudantes

A empresa de crédito estudantil Pravaler tem dado uma amostra de seu desejo em ter uma atuação ampla e que vai além das linhas de financiamento para estudantes. Nesta quinta-feira, 02, a companhia anuncia a aquisição da Wokalove, startup de produtos de tecnologia para orientação e desenvolvimento de carreiras.

Essa é a terceira aquisição da companhia em 1 ano, e vem para diversificar as linhas de receita. O objetivo, no longo prazo, é tornar a Pravaler em uma plataforma com múltiplas soluções para o setor, especialmente para instituições de ensino.

Com a Workalove, dedicada ao desenvolvimento de carreira de alunos recém-formados, a Pravaler passa a oferecer um programa completo de desenvolvimento profissional, estendendo o relacionamento com estudantes para além da jornada acadêmica — até o momento, eles eram impactados pela empresa apenas durante os cursos de graduação e pós-graduação.

O que faz a Workalove

Fundada em 2017 pela educadora Fernanda Verdolin, a edtech Workalove desenvolveu uma plataforma para empresas de educação interessadas em gerir o relacionamento com estudantes com mais assertividade.

Por meio dessa plataforma, as instituições de ensino têm acesso a três diferentes ferramentas de gestão acadêmica. A primeira é a plataforma de empregabilidade, por onde estudantes, atuais ou já formados, recebem mentoria de carreira que inclui o apoio em pontos como:

mapeamento de perfil e interesses

criação do currículo

preparação para entrevistas

conexões com profissionais de mercado

conexão com as vagas de estágio e emprego alinhadas ao perfil de cada estudante

Em outra frente, a Workalove disponibiliza um módulo de gestão de estágios, cuja função é auxiliar instituições a monitorarem projetos de extensão curricular e atividades complementares e por onde estudantes também podem ter acesso às mesmas informações.

Uma terceira ferramenta funciona como um “tinder pedagógico”, no qual instituições de ensino podem alinhar expectativa e realidade no que diz respeito às grades curriculares, cruzando necessidades do mercado de trabalho com o plano pedagógico dos cursos.

“A inteligência fornecida pela Workalove é algo inovador e disruptivo para o setor. Ao unirmos as especialidades das duas empresas, conseguimos cobrir de ponta a ponta o ecossistema da educação, oferecendo um portfólio de soluções que nenhuma outra empresa oferece”, explica Rafael Baddini, cofundador do Pravaler.

Desde que foi fundada, a startup já impactou mais de 1,3 milhão de estudantes e conta com mais de 10.000 empresas cadastradas.

“A Workalove apresenta um crescimento consistente desde sua criação e estamos confiantes com o potencial das duas empresas atuando de forma complementar. O que nos uniu foi o sonho grande de transformar a vida das pessoas por meio da educação e isso se torna ainda mais factível com o fortalecimento do nosso portfólio”, diz Carlos Furlan, CEO e cofundador da Pravaler.

Além do crédito

A aquisição da Workalove vem na esteira dos esforços da Pravaler em incluir fusões e aquisições como parte de um plano mais extenso para estender suas linhas de receita para além do financiamento estudantil. Em 2021, a empresa comprou a edtech Amigo Edu, que possui uma ferramenta para provas digitais, como vestibulares, e um marketplace de bolsas de estudos. Depois disso, também comprou o aplicativo Preparaê, de preparatório para Enem e vestibulares.

A longo prazo, a expectativa é que essas novas linhas de receita representem 35% do resultado da empresa. Novas aquisições podem colaborar nesta frente,segundo Rafael Martins, diretor de novos negócios do Pravaler. “O time está constantemente atento ao mercado tanto para o desenvolvimento de novas soluções, como para trazer produtos complementares e inovadores para o ecossistema da educação, como é o caso da Workalove”, diz. “Neste sentido, há chances de anunciarmos mais alguma aquisição neste ano, dependendo da evolução de cada negociação”.

A conclusão da compra da Workalove, que não teve o valor divulgado, está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.

“A escolha de continuar empreendendo e, agora junto ao Pravaler, significa alcançar mais rápido o sonho grande de contribuir de uma maneira ainda mais significativa para um novo modelo de educação que apoia efetivamente os estudantes a fazerem a tão sonhada mobilidade social”, diz Fernanda Verdolin, fundadora da Workalove.

“Unindo acesso à educação e apoio de carreira, vamos conseguir disseminar ainda mais a cultura da trabalhabilidade, reduzindo a evasão escolar e colaborando de forma relevante para construção de um novo modelo de educação mais flexível às demandas do mundo do trabalho e personalizado aos objetivos de vida e carreira de cada estudante”.