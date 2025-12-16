Negócios

Praia há 25 anos sem lançamentos entra na rota dos imóveis em Floripa

Entre Jurerê e Praia Brava, Ponta das Canas é um tradicional balneário de pescadores que pode ser transformado com novo projeto

O novo empreendimento: mall com 17 lojas no térreo (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 15h46.

Última atualização em 16 de dezembro de 2025 às 15h52.

O boom imobiliário em Florianópolis traz seus desafios. Com mais de 70% da área ocupada por unidades de proteção, a disputa por bons terrenos fez os preços disparar nos últimos anos.

Segundo dados da consultoria Brain, o preço médio dos apartamentos lançados chega a R$ 20.285 reais. Em balneários como Jurerê e Campeche o preço médio dos lançamentos já chega a R$ 30 mil, patamar de bairros como Ipanema, no Rio, ou Jardins, em São Paulo.

A cidade lidera o número de lançamentos de luxo e superluxo no Sul, atraindo cada vez mais moradores de olho numa combinação de qualidade de vida e novas oportunidades em áreas como tecnologia. Em 3 anos, Florianópolis ganhou mais de 50 mil moradores, segundo o IBGE.

Desenvolver novas regiões virou uma necessidade – e também uma oportunidade para as incorporadoras.

No Norte da Ilha, um balneário que ficou 25 anos sem grandes lançamentos pode virar um queridinho das incorporadoras. Ponta das Canas, a 10 quilômetros de Jurerê, ficou conhecida como uma praia de pescadores ou daquelas famílias que todos os anos retornam em busca de água quentinha e de seu famoso pôr do sol.

Com poucos acessos ao mar e ladeado por praias mais famosas, como Lagoinha e Brava, o bairro passou distante da explosão imobiliária da cidade. Mas a incorporadora CBA aposta que os tempos mudaram também para Ponta das Canas.

A empresa anunciou recentemente o Natus Residence, com 6 torres residenciais e apartamentos entre 59 e 135 metros quadrados. Os moradores terão serviços hoteleiros padrão cinco estrelas da gigante global CBRE.

No térreo, um mall com 17 lojas e 2 quiosques trará uma nova dinâmica para o Norte da Ilha. A expectativa é atender não só os moradores de Ponta das Canas e dos bairros vizinhos, mas fazer da região um novo destino na cidade.

Acesso ao mar

Hilbert e Moriel: almoço com pescadores para entender as necessidades do bairro (Larissa Trentini/Divulgação)

Um detalhe curioso do projeto. A CBA está construindo um acesso à praia de 35 metros de passarela que atenderá não só os moradores, como estará aberto ao público, atendendo uma demanda antiga do bairro.

O apresentador Rodrigo Hilbert e o músico Moriel Costa, parceiros da construtora, chegaram a participar de um almoço com pescadores para entender as necessidades do bairro e a importância de conexão local do projeto.

"Ponta das Canas é um dos bairros com mais potencial de valorização imobiliária em Florianópolis", diz Cíntia Pereira, fundadora da CBA. "É uma região com natureza magnífica, que convida a um estilo de vida mais live, sem precisar sair da capital".

Junto ao terreno do Natus, a CBA ergueu o maior stand de vendas da cidade, com dois apartamentos decorados, para convencer moradores e turistas a apostar no potencial do projeto – e do bairro. Após quase três décadas sem lançamentos, tudo por ali é novidade.

