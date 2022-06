Pós-graduação do Einstein une especialistas a aprendizagem ativa

Os cursos de pós-graduação do Hospital Israelita Albert Einstein têm um NPS (Net Promoter Score, métrica mundial para avaliar a satisfação do consumidor) de 61 pontos, segundo o Novo Sistema de Gestão Pedagógica (SGP), da prefeitura de São Paulo. Um resultado bem alto. Para ter uma ideia, a Harvard Business School e a Wharton School of Business, duas importantes escolas de negócio americanas, alcançaram 41 e 51, respectivamente.

A ótima avaliação dos alunos é resultado da união de um corpo docente de mais de 1,7 mil professores, entre eles profissionais que atuam em um dos melhores hospitais do mundo, segundo a revista americana Newsweek e especialistas do mercado, com um cuidado pedagógico extremo para garantir o aprendizado do aluno.

Quanto custa a pós-graduação do Einstein

O Einstein oferece 101 títulos de pós-graduação presencial na modalidade lato sensu na cidade de São Paulo. Desse total, 14 são de gestão da saúde, quatro cursos stricto sensu, três mestrados e um doutorado.

Os cursos custam a partir de R$ 16 mil e podem ser pagos em até 24 parcelas. Ao todo, são 248 turmas com mais de 2 mil alunos simultaneamente, mas com até 40 alunos por sala.

“Somos o maior player brasileiro de pós-graduação do país”, afirma Olga Farah, diretora de pós-graduação e responsável pelos cursos da área de assistência médica. “Temos até uma turma de cirurgia robótica formada por profissionais de outros países da América Latina, com tradução simultânea”.

Aulas no digital e na prática

Do total das 360 horas dos cursos assistenciais e de gestão da saúde (os MBAs têm duração de 620 horas e seguem o padrão internacional da modalidade), pelo menos 60 horas são dedicadas à prática. E há, ainda, a opção de cursar práticas estendidas com até 500 horas no total para os cursos assistenciais.

“Nossos alunos precisam sair habilitados para colocar em prática o que aprenderam, não pode dar errado”, afirma Olga. “Por isso nossos cursos são completos, com muita teoria e prática – esta, fundamental na área”.

MBA em Gestão: o melhor do Brasil

Já os cursos de MBA em gestão oferecem a opção de módulos internacionais realizados em parceria com instituições estrangeiras, como as universidades de Stanford, Harvard, Johns Hopkins, Manchester e Paris, além de parceiros em Israel. “Nosso MBA foi considerado o melhor do Brasil”, afirma Flávia Angeli Ghisi Nielsen, gerente de programas de gestão do Einstein.

O Einstein também disponibiliza cursos in company, que em 2021 tiveram 350 alunos de empresas como Braskem, Ambev e Gerdau. São 60 cursos de curta duração e até um curso de pós-graduação de excelência operacional oferecido em hospitais da Colômbia, que inclui uma visita técnica em São Paulo.

Hoje, praticamente metade do corpo docente dos cursos de pós-graduação em gestão é formada por profissionais do hospital e a outra parte por especialistas de diferentes setores ligados à área médica, como indústria farmacêutica, clínicas, startups e até fornecedores. “Isso é importante, pois traz frentes diferentes e cases variados para atender à realidade de todos os alunos”, completa Flávia.

Cursos de pós-graduação bem avaliados

E para garantir um NPS tão alto, a escola realiza vários tipos de avaliações, entre elas uma pesquisa do perfil da turma, avaliações dos alunos a cada 4 horas de aula, no final do curso (percepção de aprendizado), além de fazer uma pesquisa egressa, para saber se o curso ajudou de alguma forma na carreira – auxiliando a conseguir um emprego ou uma mudança no salário. Ao todo, são mais de 60 mil avaliações de aulas/docentes por ano.

“Entre 80% e 90% dos alunos afirmam que conseguiram um emprego ou aumentaram o salário por conta da pós”, conta Olga. E não são apenas profissionais diretamente ligados à área médica. Há outras profissões que buscam especializações, como engenharia clínica, responsável pela manutenção de equipamentos hospitalares, hotelaria e arquitetura para hospitais ou gestão de negócios de saúde.

Os conteúdos programáticos dos cursos do Einstein são desenvolvidos internamente e seguem uma metodologia ativa de aprendizagem, baseada em estudos de casos que estimulam o senso crítico e práticas do dia a dia dos alunos. “Mas estamos atentos à sazonalidade das demandas para oferecer o que o mercado necessita, então sempre temos cursos novos na grade”, explica Olga.

Atualmente, os cursos mais procurados entre os assistenciais são os de nutrologia, cuidados paliativos, dor, terapia intensiva, enfermagem obstétrica, neuropsicologia e cirurgia robótica torácica (único sobre o tema oferecido no Brasil). Já entre os de gestão estão o de qualidade, auditoria, gestão emocional (em parceria com professores internacionais) e data science, além do MBA, que é o carro-chefe da área.

Em 2021, foram matriculados 6.940 alunos, um crescimento de 38% em relação a 2020. Na maior parte dos cursos, as aulas acontecem no fim de semana, já que 40% dos alunos são de fora de São Paulo.

Como as datas das aulas são definidas no início do curso e nunca são desmarcadas, os alunos podem programar todas as viagens com antecedência. Outra vantagem é o fato de eles poderem escolher, mensalmente, entre assistir às aulas ao vivo, por transmissão simultânea, ou de modo presencial. Clique aqui para saber mais.