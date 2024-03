Porto Seguro FI REF DI CP: fundo completa dez anos com 153% de retorno acumulado

Disponível nas principais plataformas de investimento do país, o fundo Porto Seguro RF Referenciado DI Crédito Privado (DI CP), atualmente o mais representativo na carteira da Porto Asset Management – gestora de recursos da Porto –, acaba de completar dez anos com a entrega de resultados consistentes.

Com a mesma equipe de gestão desde sua fundação, em 2014, o fundo tem como política garantir solidez. Para isso, os responsáveis pela administração das alocações acompanham, diariamente, mudanças do cenário econômico e financeiro para ajustar estratégias e buscar oportunidades.



“O fundo pretende atingir o seu objetivo investindo em ativos que buscam superar a variação do CDI, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos componentes de sua carteira estejam atrelados, direta ou indiretamente, a este parâmetro”, afirma Ricardo Espindola, portfolio manager de Crédito Privado na Porto Asset.

O que é o Porto Seguro FI REF DI CP

A carteira do DICP é composta de títulos de renda fixa, públicos e privados – como debêntures, certificados de depósito bancário (CDBs), letras financeiras, FIDCs sênior e operações compromissadas.

A alocação de crédito está em 70% do PL, em 76 emissores, sendo eles: 34% em créditos corporativos, em 43 emissores; 34% em créditos financeiros, em 24 emissores; 2% em FIDCs, em nove fundos. O spread médio da carteira de crédito está em 134 bps, com prazo médio de 2,1 anos.

Evolução do Porto Seguro FI REF DI CP: em dez anos, fundo performou acima do IPCA, da poupança e do CDI

“O DI CP é uma opção que proporciona uma experiência financeira sólida aos investidores, com objetivo de superar o CDI e liquidez diária. Ele é projetado para atender os mais diversos perfis de investidores e proporcionar equilíbrio entre crescimento consistente e proteção do capital”, destaca Espindola.

A carteira é aberta para pessoas físicas, jurídicas e Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), com investimento inicial de R$ 1.000.

“O fundo destaca-se pela abordagem dinâmica e cuidadosa, selecionando as melhores oportunidades de otimização de retornos para os investidores dentro do universo de ativos de baixo risco de crédito”, diz Espindola.

Para conhecer mais sobre a equipe e o fundo DI CP, confira o vídeo: