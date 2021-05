Pornhub pode ser comprado por Chuck Rific, rei da maconha legal no Canadá

O site de pornografia Pornhub, que pertence ao grupo canadense MindGeek, pode fazer parte do leque de investimentos de Chuck Rific. Ele é conhecido como um dos maiores empresários da indústria legal da maconha no país, fundador da Canopy Growth, e é ex-dirigente do Partido Liberal do Canadá.

Uma reportagem do Business Insider afirma que negociações de bastidores têm acontecido nas últimas semanas envolvendo a MindGeek e o empresário.

Em mensagem enviada ao site de notícias, Chuck Rific não deixa claro se está ou não negociando a compra do Pornhub, mas confirma que sua equipe mira aquisições.

"Estou sempre procurando diferentes negócios e minha equipe na Bruinen está explorando uma série de oportunidades, mas até que haja algo para anunciar o progresso, não tenho mais comentários", disse.

De acordo com o portal Business Insider, Chuck Rific tem uma longa e tumultuada história na indústria canadense de cannabis.

Ele fundou a Tweed Cannabis junto de Bruce Linton, que mais tarde se tornou a Canopy Growth, empresa de cannabis listada na bolsa de valores de Nova York. O empresário, porém, foi destituído do conselho em 2014.

Rifici processou a Canopy Growth por demissão injusta e a empresa recorreu, embora os processos estejam arquivados, segundo a Business Insider.

Fora da Canopy, Rifici fundou a Nesta Holding, empresa de private equity que constrói marcas dentro da indústria de cannabis. Ele também foi presidente do Auxly Cannabis Group antes de renunciar em 2020.

Hoje, Rifici faz parte do conselho da empresa de vaporizadores Feather, da empresa de medicamentos psicodélicos Novamind e atua como presidente executivo da Bruinen Investments, também voltada para o desenvolvimento do ramo da cannabis medicinal.

Procuradas pela EXAME, tanto a MindGeek, que é dona do Pornhub, quanto a Bruinen Investments, não responderam os questionários até a publicação desta reportagem.