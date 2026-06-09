Por R$ 150 milhões, fintech catarinense Asaas compra startup que usa IA para vender pelo WhatsApp

O WhatsApp virou o balcão das pequenas empresas brasileiras.

É por ali que 89% dos consumidores falam com as marcas, segundo o relatório WhatsApp Consumer Behavior.

A fintech catarinense Asaas decidiu colocar uma camada de inteligência artificial nesse balcão — e pagou 150 milhões de reais por ela. A startup de Joinville, cidade a 180 quilômetros da capital Florianópolis, comprou a Helena CRM, plataforma de vendas que opera dentro do aplicativo, no maior negócio da sua história.

A Helena é um CRM conversacional, sistema de gestão de relacionamento com clientes, construído para funcionar dentro do WhatsApp. A plataforma cobre toda a jornada de venda — atendimento, chatbot, automação e controle do funil — e se conecta também ao Instagram e ao Facebook. Tem uma rede de mais de 500 parceiros de distribuição e o selo de Meta Certified Business Solution Provider, credencial que a Meta concede a fornecedores aprovados em auditorias técnicas para operar soluções oficiais dentro do seu ecossistema.

A compra é a quinta da história do Asaas e a segunda só em 2026.

A lógica é entrar mais cedo na vida do cliente. Em vez de ser apenas a ferramenta que cobra e recebe o dinheiro no fim, o Asaas quer estar presente no momento em que o pequeno negócio ainda está tentando fechar a venda.

"Estamos expandindo as capacidades de geração de valor do Asaas de forma disciplinada, com foco nas dores de nossos clientes", afirma Piero Contezini, presidente do conselho e cofundador da empresa.

"Na prática, o cliente poderá automatizar completamente seu processo de venda, da geração de leads ao faturamento, utilizando o que há de mais moderno em modelos conversacionais já disponíveis na plataforma da Helena", afirma Piero.

A aposta tem um alvo declarado: chegar a 1 bilhão de reais de receita em 2026. A meta ganhou força em 2025, quando o lucro líquido da fintech cresceu 234%, e agora se apoia numa estratégia de comprar empresas que ampliem o que o Asaas oferece sem depender de fornecedor de fora.

Qual é a história da Asaas

Tudo começou com uma secretária ao telefone. Em 2010, a funcionária de Diego Contezini, irmão de Piero, passava o expediente cobrando, um a um, os clientes da fábrica de software do empresário catarinense — na base da ligação e da negociação, sem nenhuma automação.

Foi para resolver essa dor que Contezini escreveu um programa de cobrança automática. Três anos depois, em 2013, esse programa virou o Asaas.

A tecnologia estava na família. O pai dos Contezini mexia com computação desde a época do cartão perfurado, e o negócio foi tocado em dupla: Diego ao lado do irmão, Piero. "A gente brincava de esconde-esconde naqueles computadores gigantes", disse Diego, em entrevista à EXAME, sobre a infância cercada de máquinas.

O Asaas cresceu como conta digital para empresas, com foco em automatizar a gestão financeira das pequenas e médias — principalmente a cobrança.

O cliente informa quem deve pagar e quanto, e a plataforma se encarrega do resto: dispara a cobrança por e-mail, SMS ou ligação e oferece ao pagador as opções de Pix, boleto, cartão ou débito. Quando o pagamento entra, o dinheiro cai na própria conta da empresa dentro do Asaas.

Com o tempo, vieram a emissão de nota fiscal e a antecipação de recebíveis do cartão de crédito.

O que é a Helena CRM

A Helena nasceu para resolver um problema específico: o WhatsApp virou o principal canal de vendas das pequenas empresas, mas a maioria gerencia essas conversas no improviso, sem registro e sem controle.

A plataforma organiza esse fluxo. Reúne atendimento ao cliente, chatbot, automação de mensagens e gestão de funil de vendas num só lugar, com integração aos canais da Meta — Instagram e Facebook, além do próprio WhatsApp.

O selo de Meta Certified Business Solution Provider é parte do trunfo. A credencial, concedida após auditorias técnicas, autoriza a empresa a operar soluções oficiais dentro do ecossistema da Meta — o que dá estabilidade e escala que improvisos com a API aberta não garantem. A rede de mais de 500 parceiros de distribuição é o outro ativo: é por meio dela que a Helena chega aos pequenos negócios.

Há uma sobreposição que ajudou a fechar o negócio. "Ficamos felizes em ver a sinergia entre as empresas, 35% dos parceiros da Helena CRM já são clientes ativos do Asaas", diz Guilherme Rocha, CEO da Helena CRM. Para ele, o comprador conhece o terreno: "O Asaas é um aliado que conhece profundamente o mercado de PMEs e a gestão financeira desse público", afirma.

A aposta na IA agêntica

O termo que o Asaas usa para descrever a compra é "ecossistema AI-native" — ou seja, construído desde a base para funcionar com inteligência artificial.

A ideia é conectar duas pontas que hoje vivem separadas no pequeno negócio: a conversa que gera a venda e o sistema que cobra e recebe o pagamento. Com a Helena, o Asaas passa a controlar as duas.

Na prática, isso significa colocar agentes de inteligência artificial — programas que executam tarefas com algum grau de autonomia, para conduzir a conversa com o cliente. O roadmap da Helena prevê o lançamento de Voice Service, atendimento por voz, e de uma camada de IA Analytics, análise de dados que pode incluir resumo automático de conversas, sugestão de próximas ações e lead scoring, a classificação de quais contatos têm mais chance de virar venda.

O plano do Asaas é acelerar essa frente, ligando o fluxo de conversas ao momento de pagamento e conciliação. O objetivo declarado é aumentar a conversão das pequenas empresas. Em bom português: fazer com que mais conversas no WhatsApp terminem em compra.

A estratégia de aquisições do Asaas

A Helena é a quinta aquisição da história do Asaas e a segunda em 2026.

No início do ano, a fintech estreou no mercado de seguros ao comprar a Mutuus. Antes disso, somou ao portfólio a Base ERP, a CodeMoney e a Nexinvoice. O padrão é comprar empresas que ampliem o que o Asaas oferece ao pequeno negócio sem que ele precise contratar um fornecedor de fora.

A distribuição é a outra frente. Uma parceria com a Vivo prevê oferecer a plataforma do Asaas a até 1,8 milhão de pequenas e médias empresas do braço empresarial da operadora. Some-se a isso o histórico de captação: nos últimos anos, a fintech levantou mais de 170 milhões de reais para financiar recebíveis de PMEs e mais de 1 bilhão de reais com investidores como Vivo Ventures, BOND Capital e SoftBank.

Os desafios pela frente

A promessa de automatizar a venda "completamente", da geração de leads ao faturamento, é a parte mais ambiciosa do discurso. Confiar a uma inteligência artificial a conversa que fecha o negócio depende de o dono do pequeno negócio aceitar tirar a mão do volante, e de o cliente do outro lado não perceber que está falando com um robô quando esperava uma pessoa.

É uma mudança de comportamento, não só de tecnologia.

Há ainda a dependência da Meta.

Boa parte do valor da Helena vem de operar dentro do WhatsApp com selo oficial, uma régua que a própria Meta define e pode mudar. E a integração das duas empresas será longa: a Helena seguirá operando de forma independente, como controlada do Asaas, até o fim de 2028, com a fusão completa prevista apenas para o fim de 2029.

Quinze anos depois de nascer para automatizar a cobrança que uma secretária fazia na mão, o Asaas faz a aposta mais cara da sua história para automatizar também o que vem antes dela: a venda.