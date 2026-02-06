Por que Warren Buffett fez esse investimento de US$ 58 bilhões antes de sair do comando da Berkshire

Nos últimos anos à frente da Berkshire Hathaway, Warren Buffett fez um movimento que contrariou parte do mercado: intensificou seus investimentos em energia tradicional, especialmente petróleo e gás.

Uma análise recente do site The Motley Fool estima que o investidor direcionou cerca de US$ 58 bilhões para o setor antes de deixar o cargo de CEO, no fim do ano passado. A estratégia, vista por alguns como conservadora ou até contraditória diante do avanço das renováveis, começa agora a encontrar respaldo nas condições de mercado. As informações foram retiradas de Inc.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade

A tese por trás da aposta em recursos não renováveis

Mesmo com o crescimento das energias renováveis e o aumento das preocupações climáticas, Buffett manteve foco em ativos ligados a petróleo, gás natural e infraestrutura energética. Segundo a análise citada pela Inc., a Berkshire Hathaway passou a investir de forma consistente no setor desde a pandemia, combinando aquisições diretas e participações estratégicas.

O movimento não foi pontual nem especulativo. Ele refletiu uma leitura de longo prazo sobre demanda global, segurança energética e geração previsível de caixa — elementos centrais na filosofia de investimento da Berkshire.

Os números que sustentam a estratégia

A exposição da Berkshire ao setor de energia se materializou em uma série de operações relevantes. Entre elas estão uma participação estimada em US$ 21 bilhões na Chevron e cerca de US$ 12 bilhões na Occidental Petroleum. A empresa também investiu aproximadamente US$ 3,3 bilhões em uma instalação de gás natural liquefeito da Dominion Energy.

Além das participações acionárias, a Berkshire adquiriu ativos de gás da Dominion Energy por cerca de US$ 10 bilhões, comprou a participação petroquímica da OxyChem por US$ 9,7 bilhões e fechou um acordo de US$ 2,4 bilhões para deter integralmente a Berkshire Hathaway Energy.

Somados, esses investimentos chegam a cerca de US$ 58 bilhões, embora parte do valor esteja sujeita a variações de mercado, especialmente nas ações de companhias listadas.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Mercado começa a validar a leitura de Buffett

Para investidores que esperavam uma redução da exposição ao petróleo, o movimento pode ter parecido contraintuitivo. No entanto, o desempenho recente do mercado reforça a tese defendida por Buffett.

De acordo com o The Motley Fool, os contratos futuros de petróleo bruto subiram mais de 14% neste ano. A alta é atribuída a uma combinação de fatores geopolíticos — como a deposição do presidente venezuelano Nicolás Maduro e o aumento das tensões envolvendo o Irã — além de eventos climáticos, como fortes tempestades de neve nos Estados Unidos.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui