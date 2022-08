Por que você devia focar em fazer novas ventures ao invés de novos produtos

A tecnologia do século 21 facilitou o processo para se criar uma empresa. Mas por conta disso, cada vez mais empresas estão falindo e, pior ainda… as empresas estão morrendo cada dia mais rápido.

Então está ficando cada vez mais claro para as empresas que: se você quer sobreviver no dinâmico mundo corporativo de hoje em dia, você precisa inovar. O problema, é que a inovação agora está entrando em sua próxima fase. A fase em que muitas empresas estão entrando no mesmo barco e fazendo praticamente as mesmas coisas.

E para vencer as probabilidades e vencer na inovação corporativa nesse novo ambiente, as empresas precisam ir além das coisas como fusões e aquisições (M&A), pesquisa e desenvolvimento (P&D) e incubadoras. Elas precisam também construir empreendimentos corporativos.

Por que fusões e aquisições deixaram de ser as melhores soluções

Ok, isso pode ser um choque mas… comprar empresas muito caras nem sempre é a melhor ideia.

Isso é ainda mais verdade quando vemos que a grande maioria das fusões e aquisições lutam para se integrar à empresa maior. Na verdade, a quantidade de fusões e aquisições que falham pode ser quase tão alta quanto projetos de inovação fracassados, situando-se entre 70% e 90% de acordo com um artigo da Harvard Business Review.

Pensa bem apenas no choque de cultura que isso causa para os funcionários, por exemplo. Eles são forçados a lidar com toda uma burocracia, sistema e ideais diferentes.

E além disso, as integrações podem falhar devido a uma série de outros desafios – de informações imprecisas a um vácuo de liderança.

Como resultado, as fusões e aquisições podem não ser a bala de prata que costumavam ser quando se considera o crescimento por meio da inovação.

A inovação vai além da pesquisa e desenvolvimento

A ideia de P&D pode soar como inovação. Mas na verdade, é apenas uma pequena parte dela.

A inovação vai além. Pois leva em consideração não apenas a descoberta de novos produtos, mas outros fatores, incluindo como incubar e levá-los ao mercado. No entanto, para muitos líderes corporativos, quando a P&D entrega a “inovação” a uma equipe de produto, é aí que o processo para.

Nesse ponto, as equipes de produto podem lutar para se apropriar do novo produto e os líderes começam a questionar seu investimento. Trazendo frustração para ambas as partes.

Incubadoras corporativas, aceleradoras e laboratórios são bons, mas são apenas o primeiro passo

As incubadoras são, em comparação com outros processos, crianças dentro da inovação. Elas geralmente ajudam as equipes de inovação a validar novas ideias ou promover startups promissoras. E ao mesmo tempo, são eficazes para cultivar o tipo de condições que sustentam projetos de inovação bem-sucedidos.

No entanto, o crescimento de incubadoras internas ou programas de aceleração teve vida relativamente curta. Embora as incubadoras muitas vezes validem novas ideias, muitas vezes essas ideias não têm o impulso para escalar.

Seja devido à falta de recursos, hierarquia ou nenhuma abordagem sistemática de dimensionamento, essas falhas representam um sério impacto no orçamento da inovação.

Como resultado, muitas incubadoras e aceleradoras corporativas fecharam ou foram terceirizadas prematuramente.

O corporate venture building traz sustentabilidade, longevidade e viabilidade

Ao construir um empreendimento independente dentro da organização, descobrimos que a construção aumenta as chances de sucesso da inovação em uma empresa.

Um fator crucial é que, embora o empreendimento seja de propriedade da empresa-mãe, ele pode ser diferente - em termos de valores, modelo de negócio e/ou capacidade.

Isso permite que o novo empreendimento contorne os principais desafios em inovação – burocracia, estrutura organizacional, falta de adesão dos funcionários – e explore novos mercados com os recursos de uma empresa e o impulso empreendedor de uma startup.

Ao mesmo tempo, as startups estão trazendo rapidamente inovações disruptivas para o mercado e os líderes de mercado estão achando cada vez mais difícil combater essas inovações.

Então, para vencer, as empresas precisam não apenas criar novos produtos e trazê-los ao mercado, mas também criar um sistema que construa modelos de negócios testados no mercado e à prova de futuro (de forma consistente, rápida e econômica).

Como resultado, o corporate venture building está rapidamente se tornando o novo padrão-ouro de inovação.

