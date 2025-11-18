Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA
Apresentado por Escola de Negócios Saint Paul

Por que uma escola tradicional de SP mantém há mais de 50 anos o ensino de jovens e adultos gratuito

O Colégio Santa Cruz mantém, desde 1974, um programa gratuito de Educação de Jovens e Adultos que atende 600 alunos por semestre e se tornou um dos pilares de sua missão social

Colégio Santa Cruz preserva, desde 1974, um programa gratuito de Educação de Jovens e Adultos (EJA) (Arquivo Pessoal)

Colégio Santa Cruz preserva, desde 1974, um programa gratuito de Educação de Jovens e Adultos (EJA) (Arquivo Pessoal)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Content Writer

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12h00.

Em um setor privado onde poucas escolas mantêm cursos noturnos para trabalhadores, o Colégio Santa Cruz preserva, desde 1974, um programa gratuito de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que atravessou cinco décadas.

O programa atende 600 estudantes por semestre, distribuídos em aproximadamente 20 turmas que vão da alfabetização ao ensino médio. Desde 2012, também oferece formação técnica de nível médio em Administração e Logística.

A gratuidade é total. O colégio fornece alimentação e subsidia o transporte de todos os alunos. As rotinas incluem aulas noturnas de segunda a sexta, jantar servido na escola e acompanhamento contínuo das equipes pedagógicas.

O acesso começa com inscrição, entrevista no serviço social do colégio e uma avaliação diagnóstica que define a turma mais adequada ao percurso de cada estudante. Há limite de vagas, com salas que variam entre 30 e 35 pessoas.

Aulas acontecem de segunda a sexta no período noturno

Um retrato da diversidade

Para Roberto Catelli, diretor dos cursos noturnos do Santa Cruz, a sala noturna revela um recorte raro de diversidade na educação privada. Mais da metade dos estudantes é nascida no Nordeste, especialmente Bahia e Pernambuco. Dois terços são mulheres e dois terços são pessoas negras. As idades vão dos 16 aos 75 anos, com presença importante de adultos acima dos 40.

“A diversidade traz mais riqueza e permite uma convivência horizontal”, defende.

De acordo com ele, ainda que pontuais, a convivência com histórias de vida muito diferentes das do turno da manhã, somada a projetos que aproximam alunos dos dois períodos, ajuda a expandir percepções e fortalecer a missão de formar uma comunidade escolar ampla.

Missão institucional e impacto social

A origem do projeto está na congregação católica que mantém o Santa Cruz.

“A direção tinha muito claro que a missão da escola ia além de uma educação para a elite.”

Catelli conta que poucas instituições privadas mantêm algo semelhante. “Dá para contar nos dedos”, resume o diretor. Ainda assim, o Santa Cruz seguiu investindo no EJA, mesmo com custos altos de alimentação, transporte e corpo de educadores e infraestrutura.

Escola deve repensar formatos para facilitarm a permanência dos estudantes (Arquivo Pessoal)

O colégio avalia oferecer novas habilitações técnicas, embora ainda analise quais cursos fazem mais sentido para transformar a vida dos estudantes. Outro foco é repensar formatos que facilitem a permanência: cerca de um terço abandona o curso por dificuldades relacionadas ao trabalho, à saúde ou às responsabilidades familiares. 

Mesmo com os desafios, o Santa Cruz mantém o compromisso. Para Catelli, em meio às desigualdades educacionais do país, o programa reafirma uma escolha deliberada: sustentar, há cinquenta anos, um espaço de formação para quem quase nunca encontra portas abertas.

Serviço

  • Público. Os candidatos podem ingressar em qualquer nível de escolaridade, da alfabetização ao Ensino Médio.
  • Seleção. A classificação é realizada por meio de uma atividade escrita e de uma análise da escolaridade anterior. No caso de pessoas com pouco domínio da leitura e da escrita, essa definição se dá com base em uma entrevista.
  • Idade. A idade mínima para matrícula no Ensino Fundamental é de 16 anos e, para o Ensino Médio, é de 18 anos.
  • Aprovados. Quando o número de aprovados para determinada turma é maior do que a quantidade de vagas, a prioridade é dada àqueles que pertencem a famílias de menor renda per capita.
  • Saiba mais.
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingGraduaçãoGraduação Escola de Negócios Saint Paul
Próximo

Mais de Negócios

O plano de Monique Evelle para resgatar uma loja de vestidos de noiva

Qual a fórmula para passar no vestibular? Colégio de SP aposta em IA para turbinar resultados

Conheça a IA que transforma a emoção de clientes em estratégia para o negócio

O conselho que quase matou o Reddit — e a lição bilionária para quem toma decisões financeiras

Mais na Exame

Carreira

Google expande integração de IA no Maps e libera criação de projetos interativos com poucos comandos

Tecnologia

Cloudflare diz que problema que derrubou sites 'já foi resolvido'

Inteligência Artificial

IAs podem derrubar a internet? Anthropic debate papel da IA em grandes ataques cibernéticos

ESG

'Só podemos acelerar a descarbonização com o setor privado', diz CEO da COP30