Por que uma escola tradicional de SP mantém há mais de 50 anos o ensino de jovens e adultos gratuito

Em um setor privado onde poucas escolas mantêm cursos noturnos para trabalhadores, o Colégio Santa Cruz preserva, desde 1974, um programa gratuito de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que atravessou cinco décadas.

O programa atende 600 estudantes por semestre, distribuídos em aproximadamente 20 turmas que vão da alfabetização ao ensino médio. Desde 2012, também oferece formação técnica de nível médio em Administração e Logística.

A gratuidade é total. O colégio fornece alimentação e subsidia o transporte de todos os alunos. As rotinas incluem aulas noturnas de segunda a sexta, jantar servido na escola e acompanhamento contínuo das equipes pedagógicas.

O acesso começa com inscrição, entrevista no serviço social do colégio e uma avaliação diagnóstica que define a turma mais adequada ao percurso de cada estudante. Há limite de vagas, com salas que variam entre 30 e 35 pessoas.

Aulas acontecem de segunda a sexta no período noturno

Um retrato da diversidade

Para Roberto Catelli, diretor dos cursos noturnos do Santa Cruz, a sala noturna revela um recorte raro de diversidade na educação privada. Mais da metade dos estudantes é nascida no Nordeste, especialmente Bahia e Pernambuco. Dois terços são mulheres e dois terços são pessoas negras. As idades vão dos 16 aos 75 anos, com presença importante de adultos acima dos 40.

“A diversidade traz mais riqueza e permite uma convivência horizontal”, defende.

De acordo com ele, ainda que pontuais, a convivência com histórias de vida muito diferentes das do turno da manhã, somada a projetos que aproximam alunos dos dois períodos, ajuda a expandir percepções e fortalecer a missão de formar uma comunidade escolar ampla.

Missão institucional e impacto social

A origem do projeto está na congregação católica que mantém o Santa Cruz.

“A direção tinha muito claro que a missão da escola ia além de uma educação para a elite.”

Catelli conta que poucas instituições privadas mantêm algo semelhante. “Dá para contar nos dedos”, resume o diretor. Ainda assim, o Santa Cruz seguiu investindo no EJA, mesmo com custos altos de alimentação, transporte e corpo de educadores e infraestrutura.

Escola deve repensar formatos para facilitarm a permanência dos estudantes (Arquivo Pessoal)

O colégio avalia oferecer novas habilitações técnicas, embora ainda analise quais cursos fazem mais sentido para transformar a vida dos estudantes. Outro foco é repensar formatos que facilitem a permanência: cerca de um terço abandona o curso por dificuldades relacionadas ao trabalho, à saúde ou às responsabilidades familiares.

Mesmo com os desafios, o Santa Cruz mantém o compromisso. Para Catelli, em meio às desigualdades educacionais do país, o programa reafirma uma escolha deliberada: sustentar, há cinquenta anos, um espaço de formação para quem quase nunca encontra portas abertas.

Serviço