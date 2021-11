Por que sociedade e justiça climática serão os grandes temas da COP27

O fim 26ª edição da Conferência das Partes, a COP26, mostrou que ainda há muito a ser feito e que, para isto, as pessoas precisam estar no centro do debate e das ações.

Ao longo de duas semanas em Glasgow, na Escócia, os governos e as empresas fizeram reuniões e, ao final, divulgaram negociações bastante esperadas desde o Acordo de Paris, em 2015, como a criação de um mercado global de carbono.

Equidade de gênero práticas sociais, ambientais e de governança são fundamentais para o desenvolvimento econômico. Entenda mais no curso da EXAME.

Agora, para o cumprimento das ações, o S de ESG (sigla em inglês para environmental, social and governance – ou ambiental, social e governança, em tradução livre) deve estar em foco. Isto porque não é possível, por exemplo, pensar numa meta de fim de desmatamento da Amazônia sem ouvir a população indígena.

“Não há como falar de mudanças climáticas sem falar de pessoas. E principalmente das que estão à frente desta luta, que somos nós, os povos originários. Se você pegar o mapa do Brasil verá que onde há floresta em pé há presença dos povos indígenas, e por isso precisamos participar das discussões”, diz Txai Suruí, ativista indígena e única brasileira a participar da abertura da COP26. A população indígena, que no evento foi representada por 40 pessoas, é responsável pela proteção de cerca de 22% da superfície do planeta e 80% da biodiversidade.

Neste sentido, o movimento negro também precisa ser incluído, uma vez que as pessoas pretas e pardas são maioria entre os mais pobres do país e que, consequentemente, mais sofrem com mazelas sociais e de mudanças climáticas.

Por isso, mais de 200 organizações negras brasileiras lançaram na COP26 a carta "Para controle do aquecimento do planeta — desmatamento zero: titular as terras quilombolas é desmatamento zero”. No documento, os grupos defendem uma incidência direta contra o racismo ambiental, pela redução do aquecimento do planeta, do desmatamento e em defesa da titulação das terras e dos territórios quilombolas também como estratégias de proteção da natureza.

"O movimento quilombola entendeu que precisa se colocar dentro da pauta quando 80% dos nossos territórios tem terras preservadas, mas ao mesmo tempo sofre com decisões de outros", diz Kátia Penha, da coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ), em entrevista à EXAME.

O desafio de inclusão é tanto que a COP dedicou um dia inteiro para adaptações, perdas e danos, quando um recorde de 232 milhões de dólares foram comprometidos por meio do Fundo de Adaptação. Na prática, países desenvolvidos direcionam repasse para países em desenvolvimento, mas a quantia ainda não é suficiente.

Países africanos, por exemplo, pediram um financiamento de 700 bilhões de dólares, anualmente a partir de 2025, visto que por lá até 38,5 milhões de pessoas podem ser deslocadas internamente, como consequência das mudanças climáticas, até 2050.

Além disso, a mudança climática por si só exacerba a desigualdade e pode levar mais 68 a 135 milhões de pessoas à pobreza até 2030, de acordo com o Banco Mundial. Sem apoio, a precificação do carbono poderia onerar ainda mais os pobres, já que muitas vezes eles não podem pagar por moradias com baixo consumo de energia, expondo-os a maiores custos de aquecimento.

Os inúmeros desafios da contenção do aquecimento global e demais características das mudanças climáticas serão temas da COP27, em novembro de 2022, em Sharm-el-sheik no Egito, mas como os dados mostram, será preciso mais esforço de integração entre ricos e pobres, de modo a haver resoluções efetivas. A pauta da vez deverá ser a chamada justiça climática.

“Justiça climática é um tema que aos poucos está ganhando espaço na agenda climática, e precisa estar no centro de desenvolvimento de políticas públicas. Ela faz com que a gente desenvolva adaptação, mitigação e resiliência olhando para os que mais sofrem com a crise climática, mas não somente eles, pois isto vai chegar em todo mundo”, diz Flávia Bellaguarda, do Laclima.

Exame na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a serem tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.