Por que jogadores de Ceará x Fortaleza revelaram apelidos de criança em clássico neste Dia dos Pais?

Quem acompanhou o clássico Ceará x Fortaleza ontem, no domingo de Dia dos Pais, viu que, logo na escalação, os jogadores dos dois times foram anunciados pelos seus respectivos apelidos de infância, também estampados em suas camisetas.

O mesmo anúncio foi feito pelos perfis oficiais dos próprios times no ambiente digital, sem prévio aviso aos seguidores, e os apelidos também apareceram no telão do estádio.

Por que os apelidos dos jogadores vieram à tona?

A situação curiosa foi resultado de uma ação de marketing da Huggies, marca da multinacional Kimberly-Clark para cuidados infantis, como fraldas.

No Brasil, a marca está com o posicionamento "Bebê, estamos juntos nessa".

Como os pais são importantes no cuidado dos bebês

A ideia é captar o valor do pai no cuidado dos filhos. Os homens estão mais ativos e familiarizados com as tarefas de ordem prática do dia a dia em casa, como lavar louça (74%) ou cozinhar (47%), segundo mostrou a pesquisa “Parentalidade Real” encomendada por Huggies, em parceria com o instituto On the Go.

O estudo que conversou com 1.010 mães e pais entre 25 e 40 anos, de todo o Brasil. A pesquisa mostrou ainda que também ficam por conta dos pais a hora do banho (83% dos pais responderam que fazem isso), da alimentação (82%) e da troca de fraldas (81%).

“Reforçamos o protagonismo do bebê como o centro de tudo o que fazemos em Huggies. Queremos apresentar a ele o futebol, um dos esportes mais amados pelos brasileiros, de uma forma diferente e, para isso, trouxemos irreverência para o jogo que aconteceu no Dia dos Pais, uma data especial e de descobertas”, diz Carolina Gormezano Frenkiel, gerente de marketing de cuidados infantis e de experiência do consumidor no ambiente digital da Huggies.

Quem fez a campanha

A estratégia de comunicação e criação da ação inédita foi produzida e executada pela Accenture Song, também responsável pelo plano de mídia e conteúdos no digital. Já as ações de PR com influenciadores e imprensa são lideradas pela agência PROS.

Também participaram da ação os embaixadores da marca: Ana Magalhães, Guilherme Costa, Mah Laranjeiras (Casa de Bamba), Karen Jonz, Rafael Cesar, Julio Rocha, Karol Pinheiro, Rízia Cerqueira, Steffany Borges, Vivian Amorim e Lívio Mateus, que também assistiu ao jogo no estádio, além de alguns influenciadores especialistas em futebol já conhecidos do público. São eles: Caio Ribeiro, Nilsinho, Carter Batista (Esse Dia Foi Louco), Kaio César e Marcela Rafael.

