Por que estudar em universidades americanas está cada vez mais caro? Valores chegam a R$ 800 mil

Colocar os filhos para estudar em uma universidade americana pode custar caro. Segundo dados do US News & World Report, o gasto anual gira em torno de R$ 192 mil. Em instituições públicas, o valor fica por volta de R$ 50 mil por ano. Nas particulares, como Harvard, são R$ 275 mil anuais em mensalidades.

A expectativa é que esses valores só aumentem. Entre 1980 e 2020, o custo total de um curso de graduação – incluindo mensalidades, taxas, hospedagem e alimentação – aumentou 169%, de acordo com um relatório publicado pela Georgetown University Center on Education and the Workforce.

Por que estudar fora está mais caro?

O aumento expressivo têm múltiplas causas. Em boa parte das instituições, o valor das mensalidades cresce acima da inflação há pelo menos duas décadas.

Há também uma pressão competitiva entre universidades de elite, que buscam atrair alunos internacionais e manter posições nos rankings globais.

Além das mensalidades, o custo de vida em cidades como Nova York, Boston e Los Angeles torna a conta ainda mais alta. A soma entre moradia, alimentação, transporte e seguro-saúde pode adicionar de US$ 15 mil a US$ 25 mil por ano.

Enquanto isso, bolsas integrais se tornam cada vez mais raras e altamente competitivas. O resultado é um cenário em que cursar uma graduação completa nos Estados Unidos pode ultrapassar os R$ 800 mil em quatro anos.

Para famílias brasileiras, o impacto é ainda maior devido à variação cambial, às mudanças recentes no visto americano e à desvalorização do real.

‘Visão internacional continua essencial’

Mila Securato, diretora executiva da Graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul, reconhece que estudar fora do país ficou mais caro e mais difícil nos últimos anos. Ainda assim, ela defende que a vivência internacional continua indispensável na formação de líderes e empreendedores.

Foi justamente essa reflexão que inspirou a criação da graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul, que abrirá as portas em São Paulo no início de 2026 em um prédio de 12 mil m² no centro de SP.

A proposta é oferecer formação de padrão internacional sem que os alunos precisem sair do país. Por isso, o corpo docente reúne professores internacionais convidados, que estarão presencialmente em sala de aula com os alunos. Entre eles está Bianca Schmitz, diretora de Programas Executivos da European School of Management and Technology (ESMT), de Berlim, especialista em liderança e transformação digital.

As vivências no exterior em países como EUA e Alemanha, oferecidas de forma extracurricular, é outro diferencial que amplia a dimensão global do curso.

"Nosso projeto oferece essa conexão global, mas permite aos alunos estarem mais próximos das grandes empresas nacionais, em estágios, estudos de caso e outras experiências essenciais" Mila Securato, diretora executiva da Graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul

Processo seletivo inspirado em modelos internacionais

Mais do que um processo seletivo tradicional, a instituição busca avaliar o potencial do candidato de forma ampla. Por isso, o modelo buscou referências em processos de admissão em universidades internacionais, em que o candidato é avaliado pela ótica acadêmica, mas também por aspectos pessoais e comportamentais.

Conheça as etapas:

1. Avaliação integrada. Os candidatos passam por uma avaliação integrada que inclui análise acadêmica, portfólio e um vídeo de apresentação pessoal.

2. Imersão presencial. Durante um dia de atividades, os candidatos participam de dinâmicas em grupo para desenvolver uma iniciativa empreendedora utilizando ferramentas de inteligência artificial, que deve ser apresentado a uma banca avaliadora.

3. Entrevista individual. Os candidatos passam por uma entrevista online de cerca de 30 minutos com coordenadores acadêmicos. O objetivo é compreender valores, expectativas e aspirações.

Como se inscrever?

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no site oficial da Escola de Negócios Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025. O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.