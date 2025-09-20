Por que essa empresa brasileira vê potencial para crescer na Flórida?

Em um momento em que muitos empresários preferem a cautela ao considerar a expansão para os Estados Unidos, o Grupo Hub decidiu seguir um caminho diferente. A consultoria brasileira de recrutamento e seleção acaba de inaugurar um escritório em Orlando, Flórida, e espera fechar o ano com um faturamento de R$ 27 milhões.

“Nossa proposta é aplicar nos Estados Unidos tudo o que fazemos no Brasil, com a mesma qualidade e estrutura. Acreditamos que podemos escalar nosso modelo globalmente”, afirma Fernando Guedes, CEO e sócio-fundador do grupo.

A operação americana será inicialmente focada em quatro frentes principais: recrutamento executivo para posições de alta liderança (C-Level), terceirização de RH (RPO), serviços de desenvolvimento de talentos e consultoria estratégica. Para o primeiro ano, a empresa projeta gerar US$ 1 milhão em receitas e triplicar a equipe de recrutamento até 2028, com uma expectativa de aumento de 30% no faturamento para 2026.

Como tudo começou?

Fernando Guedes, natural de Campinas, São Paulo, iniciou a carreira bem distante das mesas de recrutamento. Formado em administração e contabilidade, passou primeiro pela área de finanças.

Em 2007, ao precisar contratar profissionais para o setor em que trabalhava, Guedes foi atraído pelo mercado de recrutamento. “Sempre gostei de pessoas. Apesar de gostar também de números, o lado humano sempre me atraiu mais”, diz ele. Esse interesse levou-o a se aprofundar no setor de RH.

Com essa bagagem, Guedes se juntou aos sócios fundadores Laura Guedes, Victor Fazzio e Fred Torrës, para criar o Grupo Hub em 2013. O objetivo era transformar o mercado de recrutamento, tradicionalmente rígido e impessoal, em algo mais ágil e consultivo.

“Nosso modelo de negócios é baseado em um atendimento personalizado”, explica. Para setores como tecnologia e finanças, por exemplo, a abordagem é mais ágil do que a de um setor tradicional (como mineração e energia), respondendo à dinâmica acelerada comum em startups.

A fórmula deu certo. De lá para cá, o Grupo Hub já trabalhou com Natura, Itaú, Stellantis e Vale. Em 2025, tem 120 colaboradores e escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, além da recente expansão para Orlando.

O que faz no Brasil – e como será a operação nos EUA

Especializado em recrutamento e seleção, o Grupo Hub também oferece consultoria de desenvolvimento de pessoas e terceirização de RH (RPO). No Brasil, a empresa já consolidou forte presença em setores como tecnologia, agro, finanças e energia.

A operação nos Estados Unidos seguirá a mesma linha de atuação, inicialmente com foco em empresas brasileiras estabelecidas no país, mas com planos de expandir gradualmente.

Em Orlando, o Grupo Hub contará com uma equipe multicultural, formada por brasileiros, americanos e latinos. A empresa aposta na agilidade dos processos e no banco de talentos especializado para se adaptar ao ritmo acelerado do mercado norte-americano.

É o momento certo?

Apesar das incertezas políticas e econômicas nos Estados Unidos, Guedes está confiante de que este é o momento certo para a expansão do Grupo Hub. Para ele, as dificuldades não são obstáculos, mas oportunidades. “Estamos atentos aos riscos, mas confiantes no potencial do mercado americano”, afirma.

A reindustrialização dos EUA, impulsionada por políticas protecionistas, abre espaço para serviços de recrutamento especializados. A escassez de mão de obra e a pressão das empresas para encontrar profissionais qualificados fazem do mercado norte-americano um ambiente propício para a atuação do Grupo Hub.

Além disso, a Flórida, com seu PIB crescente e uma taxa de desemprego abaixo da média nacional, é um estado com forte presença de empresas latino-americanas, o que oferece boas oportunidades para o grupo.

Para Guedes, a Flórida não é apenas um ponto de conexão entre o Brasil e os Estados Unidos, mas também um mercado com alta demanda por talentos nas áreas de tecnologia, energia e finanças, setores nos quais o Grupo Hub tem ampla experiência no Brasil.

“Esse é só o começo. Queremos crescer de forma estruturada e fazer nosso modelo funcionar em mercados como os Estados Unidos, e também em outros locais ao redor do mundo”, conclui Guedes.