Por que a venda de energia virou um negócio para a Tesla

Elon Musk há muito insiste que a Tesla é mais do que apenas uma indústria automobilística. Agora, essa visão, que durante anos ficou em segundo plano em relação aos desafios da produção de veículos, está entrando em foco. Em 2022, a empresa de automóveis elétricos de Musk está fazendo um sério esforço para se transformar no fornecedor mais importante de armazenamento de energia, tanto para as residências das pessoas quanto para a rede elétrica em geral.

“Com o tempo, achamos que a demanda por armazenamento estacionário será pelo menos tão alta quanto a demanda por veículos”, disse Musk durante a reunião anual de acionistas da empresa, em outubro.

Nos lares, a Tesla está buscando comparações com o ecossistema de hardware da Apple que tende a levar as pessoas que já compraram a comprar mais. Muitos clientes já têm o trio dos principais produtos da Tesla: um carro elétrico na garagem, painéis solares ou um teto solar Tesla em cima da casa e uma bateria doméstica chamada Powerwall na garagem (ou talvez montada do lado de fora). “O conceito central da Tesla é tornar a casa o mais independente de energia e autossuficiente possível”, diz Pol Lezcano, analista da Bloomberg NEF, o principal serviço de pesquisa da Bloomberg sobre a transição energética. “A ideia é ter uma casa movida a Tesla.”

Esse prato-do-dia tende a chegar em etapas. Os carros elétricos têm sido a porta de entrada para a energia solar, porque carregar um carro significa um sério aumento nas contas de eletricidade domésticas e, com o tempo, a energia solar poderá ajudar a cobrir esses custos. Em outubro, Musk estimou que uma casa de dois carros que trocasse seus dois veículos a gasolina por VEs veria suas necessidades de energia dobrarem. E a Tesla incentiva fortemente seus clientes que pagam as dezenas de milhares de dólares necessários por seu equipamento solar a comprar um Powerwall também. Até agora, a empresa instalou mais de 250.000 deles em todo o mundo.

Este ano, os macroprojetos da Tesla também devem ganhar terreno. O armazenamento em bateria para energia renovável é uma opção atraente para as concessionárias, que estão sob pressão para reduzir as emissões de gases de efeito estufa do carvão e do gás natural. Na área da baía de São Francisco, a PG&E e a Tesla construíram um sistema de armazenamento de energia de bateria Elkhorn de 182,5 megawatts, localizado na subestação da concessionária perto da baía de Monterey. Quando estiver online ainda este ano, estará entre os maiores sistemas próprios de serviços públicos na Terra, capaz de abastecer cerca de 136.500 casas por várias horas.

A bateria em escala de utilidade da Tesla é um sistema modular chamado Megapack, que, segundo o site da empresa, custa cerca de US$ 1.4 milhão para uma bateria de 0,8 MW do tamanho de um contêiner. O sistema Elkhorn está usando muitos desses sistemas. A equipe de Musk está construindo uma fábrica para começar a produzir Megapacks em massa em Lathrop, no Vale Central da Califórnia. (isso está sendo chamado de Megafábrica).

No ligação entre casa e rede está um programa piloto da Tesla para a chamada Usina Virtual, que permite que os clientes das três maiores concessionárias da Califórnia enviem sua eletricidade de volta à rede quando a demanda está alta. Até o momento, os participantes da Tesla possuem 42 MW em conjuntos de baterias, de acordo com a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia – energia suficiente para cerca de 31.500 residências. No Texas, a empresa recentemente obteve aprovação para vender eletricidade diretamente aos consumidores e está montando uma equipe de comercialização de energia que apresentará suas baterias para atacadistas.

A Tesla terá muitos desafios para enfrentar. A escassez de células de bateria e um mercado de trabalho com oferta insuficiente para eletricistas qualificados atrasaram repetidamente suas metas no setor de energia. A empresa enfrenta acirrada concorrência de grandes conglomerados industriais, bem como de instaladores de energia solar e baterias, como a Sunrun. Os especialistas de sua divisão de energia raramente permanecem por muito tempo, o que pode agravar ainda mais os atrasos.

E os novos gestores precisam enfrentar a fixação de Musk no Teto Solar da Tesla, pedaços de vidro texturizado do tamanho de telhas com células fotovoltaicas dentro. O teto solar parece bom e é popular entre os clientes, mas continua caro e difícil de ser instalado, mais de cinco anos depois que os modelos de demonstração de Musk ajudaram a convencer os acionistas da Tesla a concordar com uma compra de US$ 2 bilhões de um instalador de painéis solares chamado SolarCity. O acordo estava repleto de conflitos – Musk era o presidente e maior acionista da SolarCity, e seus primos administravam os negócios no dia a dia – e se tornou objeto de um processo por parte dos acionistas da Tesla. (Musk disse que se recusou a fazer o acordo, mas documentos judiciais indicam que ele continuou ativamente envolvido, até mesmo defendendo-o junto a banqueiros e investidores.)

Nada disso parece ter dado muito argumento aos que realmente acreditam. Durante o julgamento sobre a aquisição da SolarCity no verão passado, Antonio Gracias, um dos primeiros investidores da Tesla e ex-membro do conselho, testemunhou em um tribunal da chancelaria de Delaware, que a empresa não se desviou do plano inicial de refazer a maneira como o mundo produz energia. “Minha opinião era que Tesla seria a GE do século 21”, disse ele. “Estamos nessa empreitada desde então.”

