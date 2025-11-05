Por que a bússola do mercado imobiliário aponta o litoral norte de SC?

Oportunidades de trabalho, renda acima da média nacional, qualidade de vida, segurança pública e infraestrutura urbana e social são apenas alguns dos fatores que fizeram com que mais de 500 mil pessoas se mudassem para Santa Catarina nos últimos anos, segundo dados do IBGE. Com imigração positiva, uma das consequências é aumento da demanda por moradia e alta do custo do metro quadrado.

De acordo com o índice FipeZap, nos primeiros seis meses de 2025, quatro cidades catarinenses estão no topo da lista dos locais com os imóveis mais valorizados do Brasil: Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, no litoral norte, além de Florianópolis. Somente no último ano, em alguns municípios catarinenses, a alta foi quase o dobro da média nacional.

Além disso, a satisfação dos moradores do estado também aquece o mercado imobiliário local. A pesquisa inédita “Catarinenses — Valores, hábitos e ideias”, divulgada recentemente, aponta que 90,8% dos entrevistados afirmaram que não pretendem deixar Santa Catarina.

A conjunção de três fatores — fidelidade dos moradores ao estado, entrada contínua de novos residentes e preços dos imóveis acima da média nacional — desenha um horizonte favorável ao mercado imobiliário. O Grupo Estrutura, de Joinville, planeja investir RS 1,2 bilhão e trabalha em 12 projetos somente em Santa Catarina até 2035. A incorporadora deverá construir mais de 400 mil metros quadrados no período. O contexto é mais um estímulo para acelerar empreendimentos que ofereçam qualidade de vida, sustentabilidade e solidez patrimonial.

“Essa estabilidade demográfica e emocional, ou seja, quando uma população demonstra tamanha disposição em permanecer no território, temos um ambiente de solidez para o setor. Isso significa demanda constante, menos vacância e maior confiança para investimento justamente pelo maior potencial de valorização. Santa Catarina não é apenas um destino de migração, mas um estado de pertencimento e de investimento seguro”, analisa Marconi Bartholi, CEO do Grupo Estrutura.

Barra Velha

A empresa vem apostando em dois movimentos. Um deles é investir em empreendimentos em cidades como Barra Velha e Balneário Piçarras. no litoral Essas cidades mudaram seus status de refúgio de férias para se tornaram destino permanente de famílias em busca de qualidade de vida e segurança. Soma-se a isso a localização estratégica e a proximidade com polos econômicos, como Joinville, Curitiba, Blumenau e Jaraguá do Sul.

A segunda cidade catarinense que mais cresce, Barra Velha, registrou um aumento de 16,75% na demanda por imóveis no ano passado. O VGV comercializado mais do que dobrou em quatro anos — de R$ 562 milhões em 2021 para R$ 1,14 bilhão em 2024. De acordo com o relatório FipeZAP, o valor do metro quadrado pode crescer até 20% ao ano no estado.

Neste ano, um dos lançamentos do Grupo Estrutura é o Oceana - Powered by Porsche Consulting. Desenvolvido em parceria com o braço de consultoria da marca alemã, tem um VGV de 420 milhões e oferece unidades com preços a partir de 3,2 milhões e 160 m² de área privativa.

Outra tendência, que está por trás da marca Sync, é a construção de condomínios voltados para inquilinos permanentes ou para a modalidade short-stay. “Há cada vez mais pessoas buscando moradias temporárias, e cada vez mais investidores atentos a esse nicho. Nesse cenário, é importante planejar modelos residenciais completos, que unam conforto, serviços, localização e estilo de vida”, avalia Marconi.

Neste caso, as unidades devem ser pensadas para oferecer facilidades como áreas comuns planejadas para convivência, coworkings integrados, lavanderias coletivas, sistemas de segurança digital, soluções de mobilidade e plantas modulares que se adaptam a diferentes perfis — do investidor ao inquilino de curta temporada.

Marconi não descarta ampliar o número de projetos, pois a empresa está expandindo e aberta a compras de terrenos para novas obras. “Santa Catarina é um estado que não se esvazia, pelo contrário, se fortalece a cada ano com novos moradores e com a permanência dos que já estão aqui. Para a nossa empresa, que é catarinense e se orgulha disso, significa a chance de projetar empreendimentos que acompanhem esse movimento e que assegurem aos nossos clientes um patrimônio duradouro e em constante valorização”, conclui.

Grupo Estrutura

Fundado há 47 anos, em Joinville, o Grupo Estrutura se consolidou como referência em condomínios inovadores e de alto padrão. A empresa soma mais de 1 milhão de metros construídos e mais de 90 obras entregues, atuando com foco em valor sustentável, tecnologia, design e excelência na experiência do cliente. Atualmente, a incorporadora possui 8 empreendimentos em andamento com unidades à venda em Santa Catarina e projetos em Porto Alegre e Curitiba.