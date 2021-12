Por preservação ambiental, Grupo Heineken muda local de fábrica

O Grupo Heineken anunciou que sua nova cervejaria no Brasil não será mais construída em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e que em breve anunciará o novo local também no estado mineiro. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após poucos meses de diálogo sobre os diferentes entendimentos de órgãos envolvidos e da sociedade em geral, relacionados à proximidade do atual terreno com uma importante área de preservação ambiental e arqueológica da região.

De acordo com Mauro Homem, diretor de assuntos Corporativos da cervejaria, a permanência da empresa em Pedro Leopoldo só faria sentido se, acima de tudo, contasse com o apoio de toda a sociedade, incluindo agentes que contribuem para o desenvolvimento socioambiental da região. Um exemplo disto é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que em setembro havia emitido um alerta sobre os problemas da operação.

“Seguimos todos os ritos para obter a licença ambiental e temos autorização judicial para construir a cervejaria, o que demonstra a legalidade de todo o processo e na forma como conduzimos nossa operação. No entanto, entendemos que nossa permanência no local ainda divide opiniões e que, para seguir adiante, teríamos que dedicar mais tempo para realização de novos estudos. Por tudo isso, tomamos a decisão de buscar outra área que atenderá a demanda dos próximos anos”, diz o executivo.

Apesar da mudança de planos, a cervejaria reafirma seu compromisso com o mercado. O volume previsto para 2023, quando a unidade de Pedro Leopoldo entraria em operação, será inteiramente compensado por meio de investimentos adicionais na expansão da capacidade produtiva de outras cervejarias do Grupo, como a de Ponta Grossa, no Paraná.

“Temos um plano agressivo de crescimento e já estamos em busca de um novo terreno no estado de Minas Gerais. Nossos clientes e consumidores têm o nosso compromisso”.

A cervejaria ainda destaca seu agradecimento à cidade de Pedro Leopoldo. “Somos profundamente gratos à comunidade de Pedro Leopoldo, que nos recebeu de braços abertos, e a todos os parceiros que se juntaram ao Grupo Heineken nesse grande projeto. Seguiremos juntos em Minas Gerais, vamos avaliar novas oportunidades dentro da área que ocupamos e, para essa comunidade que tanto nos acolheu, faremos uma doação em parceria com o Ministério Público para preservação do sítio arqueológico”, finaliza o diretor.