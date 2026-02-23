Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Por dentro da fábrica do Grupo Malwee: conheça a estratégia que leva a marca do ‘fio ao consumidor’

A presidente Gabriela Rizzo recebe a EXAME na sede da companhia em Jaraguá do Sul (SC) e fala sobre a gestão que sustenta a empresa há décadas e os planos para este ano

Gabriela Rizzo, presidente do Grupo Malwee: “Quero ver uma Malwee forte, presente em todo o Brasil, como uma moda responsável, democrática e sem ansiedade” (Leandro Fonseca /Exame)

Gabriela Rizzo, presidente do Grupo Malwee: “Quero ver uma Malwee forte, presente em todo o Brasil, como uma moda responsável, democrática e sem ansiedade” (Leandro Fonseca /Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18h50.

Última atualização em 23 de fevereiro de 2026 às 20h14.

Tudo sobrePodcast De frente com CEO
Saiba mais

Entre rolos de malha, máquinas industriais e processos cada vez mais orientados por metas ambientais, a transformação de uma empresa familiar em uma das maiores indústrias têxteis do Brasil acontece diariamente em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Foi ali que a presidente do Grupo Malwee, Gabriela Rizzo, recebeu a equipe da EXAME para explicar como a companhia equilibra legado, profissionalização, sustentabilidade e inovação quase seis décadas após sua fundação.

“Existe um legado muito forte de valores, de relações duradouras e de responsabilidade com as pessoas e com o meio ambiente. Isso é inegociável”, afirma Rizzo em entrevista ao podcast “De frente com CEO”, da EXAME, direto da fábrica da marca.

yt thumbnail

A empresa familiar de alimentos que virou uma indústria gigante de moda e têxtil

A história empreendedora da família Weege começou bem antes da moda. Em 1906, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, o negócio da família era um açougue e uma queijaria. Décadas depois, em 1968, Wolfgang Weege e seu filho Wandér Weege fundariam a indústria têxtil que se tornaria o atual Grupo Malwee, hoje uma estrutura integrada que vai da malharia à costura e distribui suas peças em 25 mil lojas multimarcas e cerca de 200 lojas próprias e franquias.

Com mais de 3,6 mil funcionários e faturamento estimado entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, segundo dados compilados pela plataforma Klooks a partir de balanços públicos, o grupo vive um novo ciclo de gestão.

Em 2023, Guilherme Weege, que pertence a terceira geração, deixou a presidência executiva e assumiu o conselho, indicando Gabriela Rizzo, primeira mulher e também a primeira executiva de fora da família a liderar a companhia.

À frente do negócio, Rizzo conduz um dos movimentos mais sensíveis do mundo corporativo: profissionalizar a gestão sem romper com a cultura construída ao longo de décadas, ao mesmo tempo em que posiciona sustentabilidade, inovação industrial e proximidade com o consumidor como pilares estratégicos da próxima fase da companhia.

“O Grupo Malwee sempre foi reconhecido como indústria. Agora estamos trazendo cada vez mais a informação do mercado para dentro da companhia, fortalecendo marca, produto e conexão com o cliente, literalmente mostrando o nosso diferencial do fio ao consumidor”, diz.

A presidente conta tudo sobre carreira, gestão e expectativa do negócio nesta entrevista exclusiva à EXAME, que foi até a sede da marca, em Jaraguá do Sul, para conhecer de perto a estrutura, que fabrica cerca de 40 milhões de peças por ano, e coloca a marca entre uma das maiores empresas do setor de moda e têxtil no Brasil.

  • Fábrica da Malwee em Jaraguá do Sul, SC: o setor industrial perdeu força no país nas últimas décadas

    1/20 Fábrica da Malwee em Jaraguá do Sul, SC: o setor industrial perdeu força no país nas últimas décadas (BRASIL-3)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, tintas, silk screen Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    2/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, tintas, silk screen Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2587)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    3/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2585)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    4/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2584)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    5/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2582)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    6/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil, costureiras, mulheres Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2579)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    7/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2575)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    8/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2573)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    9/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2565)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    10/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2558)

  • Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026

    11/20 Fabrica da Malwee em Santa Catarina, Jaraguá do SUL SC Fabril, industria textil Foto: Leandro Fonseca Data: 11/02/2026 (_MG_2552)

  • Novo modelo Aqui tem Malwee: foco em crescer no país com custos menores para franqueados

    12/20 Novo modelo Aqui tem Malwee: foco em crescer no país com custos menores para franqueados (Malwee)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    13/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (IMG_8384)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Tratamento de Agua Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    14/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Tratamento de Agua Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (IMG_8264)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tinta - silk screen Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    15/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tinta - silk screen Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (IMG_8309)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tinta - silk screen Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    16/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tinta - silk screen Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (IMG_8312)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - costureira - maquina de costura -vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 costureira

    17/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - costureira - maquina de costura -vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 costureira (IMG_8195)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - costureira - maquina de costura -vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 costureira

    18/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - costureira - maquina de costura -vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 costureira (IMG_8182)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - maquina textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    19/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - maquina textil - vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (_MG_8388)

  • Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - costureira - maquina de costura -vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 costureira

    20/20 Fabrica da Malwee em Jaraguá do Sul - SC - Industria Textil - costureira - maquina de costura -vestuario - roupa - jeans - estamparia - operario - mulher - tecido - pano - linha Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 costureira (_MG_8190)

Do fio ao consumidor: quando a sustentabilidade vira produto (e DNA)

No Grupo Malwee, a sustentabilidade sai do discurso e chega às araras. A companhia tem investido em inovação para reduzir impactos ambientais ao longo de toda a cadeia têxtil - do fio à peça pronta, e da fábrica ao consumidor final.

Entre os exemplos estão camisetas desenvolvidas com tecnologias que ajudam a compensar ou reduzir emissões de CO₂ ao longo do ciclo de vida e jeans produzidos com processos que economizam grandes volumes de água, em alguns casos, o equivalente a apenas um copo por peça na etapa de beneficiamento.

Além disso, a empresa aposta em economia circular, reaproveitamento de resíduos têxteis, rastreabilidade de matérias-primas e desenvolvimento de novos materiais mais sustentáveis. A proposta é integrar inovação, escala e responsabilidade ambiental sem perder competitividade no varejo de moda, transformando sustentabilidade em atributo concreto do produto, não apenas em posicionamento institucional.

“Quando falamos de sustentabilidade, não é um projeto paralelo. Está no DNA da empresa”, afirma Rizzo.

A companhia investe há décadas em eficiência energética, gestão hídrica e processos produtivos menos impactantes.

Grupo Malwee sem fronteiras?

Sobre internacionalização, Rizzo afirma que o tema já está no radar estratégico da companhia e que o produto tem potencial para ganhar novos mercados, mas com uma expansão gradual.

“Acreditamos que o nosso produto tem muito potencial para internacionalizar, mas deve acontecer de uma forma mais orgânica, e quando acontecer, devemos começar nos países mais próximos, como os da América Latina”, diz.

O e-commerce, por sua vez, ainda não é a principal alavanca de receita, mas cumpre um papel cada vez mais relevante na estratégia da marca.

“O e-commerce ainda tem uma representatividade embrionária no negócio, mas nos traz muito o retrato do consumidor final. Conseguimos perceber nuances de tendências e entender melhor o que o cliente está querendo no momento”, afirma.

O que vem em 2026: indústria, tecnologia e mais proximidade do consumidor

Ao falar de futuro, Rizzo afirma que nesse ano o CAPEX estará muito focado na indústria e em tecnologia, com a malharia no centro da estratégia.

“Temos alguns lançamentos de novas malhas que estamos fazendo e temos uma vontade muito grande de estar mais perto do consumidor”, diz a CEO.

A terceira frente será uma aposta geográfica, com o foco em São Paulo para execução comercial.

“São Paulo é uma cidade cosmopolita, onde muito de tendência acontece”, afirma. “Lá a gente tem mais pessoal de marketing, administrativo, no e-commerce e provavelmente vamos ter novidades esse ano por lá também.

Ao falar do legado que pretende deixar, Rizzo reforça o objetivo de consolidar a profissionalização da gestão e preparar a companhia para novos ciclos de consumo.

“Quero ver uma Malwee forte, presente em todo o Brasil, como uma moda responsável, democrática e sem ansiedade.”

Acompanhe tudo sobre:Podcast De frente com CEOMalweePodcastsCEOsModa

Mais de Negócios

Essa empresa atingiu US$ 2,61 bi com dois CEOs no comando — e transformou confiança em estratégia

Com 41% sob pressão, empresas recorrem a agentes e ferramentas de IA na gestão remota

77% dos clientes elevam a exigência — como a IA vira aliada do varejo independente

Ela investiu US$ 16 mil em um produto para bebês e hoje fatura até US$ 90 mil por mês

Mais na Exame

Mercados

Paramount faz oferta maior pela compra da Warner Bros e acirra disputa com a Netflix

Pop

Retorno de Cowboy ao BBB 26 teve motivo claro, diz esposa do brother

Economia

Justiça libera R$ 1,4 bilhão do INSS para pagamentos atrasados; veja quem receberá

Brasil

Defesa Civil de SP reforça alerta de chuvas intensas e estende Gabinete de Crise até quinta-feira