Como eles faturam R$ 35 milhões resolvendo processos de gigantes da mineração

Em busca de crescimento dos negócios, os empresários Fabiano Santos e Klayton Martins resolveram criar a holding Grupo Verante para consolidar as três empresas que comandam: Visão Geo, 4Asset Management e Near Location.

Os três negócios atuam nas cadeias de energia e mineração e faturaram, juntas, 25 milhões de reais no último ano. Elas trabalham oferecend0 serviços de consultoria de geológica, geoprocessamento, regularização fundiária e gestão de patrimônio tanto imóvel quanto móvel.

O lançamento da holding chega em um momento em que as empresas começam a flertar com outros setores produtivos. Os dois executivos querem ganhar mercado nas indústrias do agronegócio, florestal e infraestrutura, como rodovias, ferrovias, portos e saneamento.

Como funciona o negócio do grupo

A história do grupo começou há mais de 20 anos, em Florianópolis, em Santa Catarina. Recém-formado em engenharia ambiental, Fabiano Santos, hoje CEO do grupo, começou a carreira em empresas de telecomunicação e de energia.

Em um processo de desapropriação para a construção de uma usina hidrelétrica, entendeu que havia oportunidades. O controle dos ativos e das informações era caótico e feito em planilhas.

Daí, ele teve a ideia de criar um sistema capaz de gerenciar as informações. Em um caso de desapropriação, por exemplo, poderiam ter os dados estruturados sobre:

Controle dos dados sobre quais famílias já tinham sido indenizadas

As áreas que demandavam mais atenção

Acompanhamento social do processo

Assim, surgia a Visão Geo, consultoria que cuida do processo desde o diagnóstico da área, com levantamentos topográficos, geoprocessamento e análise técnica, até a regularização fiscal, fundiária e a gestão. A empresa nasceu em 2002 e Martins foi um dos primeiros funcionários, à epoca entrou como estagiário. A dedicação foi recompensada anos depois quando foi convidado a se tornar sócio da operação.

Com a expansão nos mercados, os empresários aumentaram o número de ofertas. Em 2014, fecharam acordo com a plataforma Here para oferecer o serviço da Near Location, empresa especializada em localização de frotas de caminhões. Desde 2018, oferecem o produto com exclusividade no Brasil.

No mesmo ano, nasceu a 4Asset Tecnologia, negócio fazer para a gestão de patrimônio imobiliário de grandes empresas como:

Vale

Petrobras

Votorantim

CSN

Copel

Enel

A empresa cataloga e controla, a partir de um software, todas as informações imobiliárias, fundiárias, regulatórias e socioambientais dos ativos.

Segundo executivo, a gestão de ativos, com a organização de informações precisa sobre os ativos e a condição de cada um, permitiu que a mineradora Vale tivesse uma economia de R$ 15 milhões entre os anos de 2021 e 2022.

“Nós fazemos a regularização, aquisição, monitoramento, gestão de documentação. É todo um processo de avaliação para que ativos rentáveis não se tornem passivo”, afirma Santos. Atualmente, são mais de 400 mil imóveis.

Desta forma, as companhias têm os dados sobre a quantidade de imóveis, os registros de cada um, a situação, os tributos devidos e a situação socioambiental, entre outras informações.

Como surge a holding

Com a criação do Grupo Verante, o empresário quer aproximar as empresas e os times, com a criação de uma estrutura verticalizada.

As áreas de vendas, marketing e operação e CSC (Centro de Serviço Compartilhado) foram integradas, por exemplo. O objetivo é combinar o conhecimento em ofertas cada vez mais integradas aos clientes.

Na visão dos empresários, também facilita a estratégia de negócios. Com planos de triplicar o crescimento e chegar em 2026 com R$ 86 milhões em receita, criar ações individuais para cada uma das marcas seria desgastante e demandaria muitos recursos.

Outra motivação é abrir caminho para atrair novos futuros investidores ao negócio.

“Hoje, cada empresa do grupo tem uma característica e um resultado em vendas. Se somarmos os três, temos um potencial muito grande de atingir outras oportunidades”, afirma.

Neste primeiro ano sob a nova estrutura, a estimativa é de faturar R$ 35 milhões, alta de 40% em comparação com o resultado de 2022.