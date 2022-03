Avaliamos os pontos fortes e fracos da plataforma de negociação Binomo

Fundada em 2014, a plataforma de negociações online Binomo oferece aos traders acesso aos mercados internacionais das principais categorias de ativos: commodities, ações e mercado cambial, onde são negociados por dia de US$ 1 trilhão a US$ 3 trilhões em derivativos de moedas.

Um dos diferenciais da plataforma é permitir que investidores, sejam eles iniciantes ou mais experientes, possam operar sem a necessidade de passar por corretoras ou bolsa de valores.

Isso porque, ao invés de negociações de tempo fixo, ou FFT (como é chamada a mecânica de negociações cujo princípio é decidir se o preço de um ativo vai subir ou descer), ela seleciona um horário de fechamento da negociação.

Se a previsão estiver correta, obtém-se renda extra. Caso contrário, perde-se recursos. Trata-se, portanto, de um conjunto de operações com potencial de adquirir uma renda extra, mas também alto grau de risco.

Testamos a plataforma e reunimos, a seguir, os pontos fortes e fracos da Binomo, assim como os detalhes aos quais é preciso ficar atento antes de investir. Confira:

1. Segurança

As operações na Binomo estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana. Assim, os investidores brasileiros podem negociar a qualquer hora, e em qualquer lugar do mundo, em segurança, já que a plataforma é regulada pela The Financial Commission (Comissão Financeira Internacional), organização internacional independente e especializada em resolução de disputas no mercado financeiro. Se o trader for vítima de alguma fraude, ele estará protegido por um seguro de até 20 mil libras esterlinas.

Ponto de atenção: os usuários devem seguir as regras da plataforma para evitar que a conta seja bloqueada. Entre os motivos mais comuns estão a falsificação de documentos e a duplicidade de contas, já que os usuários podem ter apenas um perfil na plataforma.

2. Conta “demo”

Um diferencial positivo da plataforma Binomo é o seu canal de educação. Além de aulas e treinamentos gratuitos, ela oferece uma ferramenta muito útil: uma conta “demo” com um crédito fictício para que o investidor se familiarize antes mesmo de aplicar seus próprios recursos.

Ponto de atenção: um tutorial com o passo a passo de como usar a plataforma ajudaria a melhorar a jornada do usuário. Além disso, uma vez na tela de trading, não é possível retornar à home da Binomo para buscar mais informações.

3. Negociação na prática

O usuário não encontra na plataforma restrições em relação ao número de negociações que podem ser concluídas simultaneamente. É possível abrir várias posições ao mesmo tempo e continuar negociando.



Ponto de atenção: apesar da boa intenção, a área de trading é pouco intuitiva para investidores que não estão acostumados com os instrumentos de negociação. As regras e a mecânica dos torneios realizados pela Binomo entre membros de sua comunidade também não são claras.

4. Saques

A liberação da retirada de fundos por parte do usuário é de acordo com o status que ele tem na plataforma. Para VIPs (com o mínimo de R$ 4 mil), a Binomo libera os recursos aos provedores de pagamentos em até 4 horas. Para clientes Gold (a partir de R$ 2 mil), isso é feito em 24 horas; e para o standard (R$ 40 – o investimento mínimo para começar a operar), em três dias.



Ponto de atenção: o intervalo entre a disponibilização de recursos pela Binomo e a entrada, de fato, dos valores na conta-corrente pode levar até três dias úteis, pois cada provedor de pagamento define um prazo diferente para esse repasse.

5. Atendimento

No help center, o cliente pode tirar boa parte de suas dúvidas. É possível ainda interagir via chat, redes sociais e Telegram com os atendentes.



Ponto de atenção: Cody, o bot da área de trading, se comunica com o usuário a princípio em inglês e, apesar de haver a opção de mudança de idioma, o processo é feito em três etapas – o que pode ser complexo para quem não tem o domínio do idioma.

Outro ponto é que, apesar de responder a todas as reclamações dos usuários em menos de 24 horas, de acordo com o Reclame Aqui, apenas 49,4% dos problemas são prontamente resolvidos. As reclamações mais frequentes estão ligadas ao suporte técnico, ao bloqueio do acesso à conta, à demora na verificação de dados e documentos do cliente e à dificuldade que ele tem para fazer o saque dos recursos. E, lembre-se, antes de negociar na plataforma, você precisa analisar suas capacidades financeiras.