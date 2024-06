Polishop, Espaçolaser e mais: 15 redes que vão participar pela primeira vez da feira da ABF

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 Boticário: Vendas do grupo cresceram 70% em dois anos (Foto: Leandro Fonseca/Exame) (O Boticário é a segunda maior franquia do país, com 3.689 unidades em 2023)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 Loja Subway (Subway: com 1.574 ,)

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

A 31ª edição da ABF Franchising Expo começa nesta quarta-feira, 26, no Expo Center Norte, em São Paulo. Para quem pretende começar a empreender no mercado de franquias, essa é uma oportunidade de conhecer franqueadoras de diversos segmentos. Com mais e 400 franquias expositoras, há modelos de todos os tamanhos - e com investimento inicial a partir de R$ 9.500.

O mercado de franquia superou as expectativas em 2023 e cresceu 13,8%, alcançando um faturamento de R$ 240,6 bilhões, 195,8 mil operações e 3.300 marcas franqueadoras. No primeiro trimestre, o franchising cresceu 19,1% atingindo faturamento de R$ 60,5 bilhões. A projeção para 2024 é de um crescimento em faturamento da ordem 10%.

Confira, a seguir, algumas franquias que vão participar pela primeira vez da feira de franquias da ABF:

Buddha Spa

O Buddha Spa, a maior rede de spas urbanos do da América Latina, estreia na ABF Franchising Expo. Fundada em 2001 por Gustavo Albanesi e Jayme Santos, ex-executivos do mercado financeiro, a rede de franquias de spas urbanos tem hoje cerca de 100 unidades em várias cidades brasileiras. Atualmente, a rede realiza cerca de 50 mil massagens por mês e há mais de 30 terapias disponíveis para os clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 600 mil

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno do investimento: de 24 a 36 meses

A Fórmula

Há 35 anos no mercado, a rede de farmácia magistral A Fórmula tem mais de 90 unidades pelo Brasil. Neste ano, planeja expandir nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e a marca conta com equipe de suporte especializada em todo o processo de abertura e operação do negócio.

Investimento inicial: R$ 550 mil + R$ 60 mil de taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: Entre 24 a 26 meses

Apolar Imóveis

Estreante na feira, a Apolar Imóveis, com mais de 50 anos de atuação no PR e presente em SC, pretende expandir para as maiores capitais do Brasil, como SP, e no Paraguai. Possui mais de 70 lojas e 100 pontos de atendimento.

Investimento inicial: Entre R$ 77 mil e R$ 103 mil

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno: Entre 18 a 24 meses

Asa Açaí

Nasceu com a missão de levar o açaí puro e os superalimentos da floresta amazônica para as famílias brasileiras. A partir da associação ao Grupo Trigo, está viabilizando um modelo escalável de franquia - com opções de quiosque, store in store, dark kitcken, corner e padrão - para atrair novos públicos e, assim, democratizar a alimentação saudável e de qualidade.

Investimento inicial: Entre R$ 80 mil e R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: Entre 12 a 30 meses

Club4Kids

A Club4Kids é uma rede de franquias de aluguel de brinquedos para o dia a dia das crianças. Com modelo inovador, as locações vão de casinhas de atividades até carrinhos, cadeiras de descanso e piscinas de bolinhas. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes e administração da unidade.

Investimento inicial: R$ 45 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 7 mil

Prazo de retorno: Entre 10 a 20 meses

Dona Help

A Dona Help nasceu em 2023 e faz parte do Grupo Acuidar. A rede iniciou sua expansão pelo franchising em 2024 e tem como foco a prestação de serviços de limpeza para residências e empresas, tendo a qualidade e personalização como diferenciais. A marca conta com o modelo de negócio Home Based.

Investimento inicial: R$ 41 mil, com taxa de franquia.

Faturamento médio mensal: R$ 63 mil

Prazo de retorno: Entre 10 a 14 meses

Dudalina

Com 66 anos de história, a Dudalina é hoje considerada a maior camisaria da América Latina, além de ser referência em moda workwear de alto padrão. A empresa, que faz parte do grupo Veste SA, possui 40 lojas próprias, sete franquias e mais de 1.100 multimarcas espalhadas por todo o país.

Investimento inicial: R$ 880 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: Entre 24 a 36 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 14 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Investimento inicial: R$ 14.900 (incluindo taxa de franquia e uma página de vendas)

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

É Seguro Pay

É Seguro Pay é uma rede de distribuição de máquinas de cartão. O modelo permite que o empreendedor tenha sua fintech de meios de pagamentos com máquinas de cartão, emissão de boletos e recebimento de boletos.

Investimento inicial: R$ 12.900, com taxa de franquia, treinamento, credenciamento e envio de máquinas em comodato.

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: Entre 6 a 12 meses

Orthopride

Franquia de Ortodontia e estética há 15 anos no mercado, mais de 200 unidades em operação e nenhum caso de falência na rede.

Investimento inicial: R$ 407 mil, com taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: Entre 24 a 36 meses

Prohouse Colchões

Rede especializada em colchões, bases box e complementos para o dormitório, a Prohouse Colchões, faz parte do grupo MGA Moveleira, presente no mercado há 45 anos e, neste ano, participa pela primeira vez da ABF Franchising Expo. Com forte presença no Sudeste do País, a rede já soma 64 unidades ativas e projeta fechar o ano com 100 operações e faturamento de R$ 100 milhões.

Investimento inicial: a partir de R$ 220 mil nas lojas de 100m² a 250m² (incluso taxa de franquia e obras)

Faturamento médio mensal: R$ 120 mil

Prazo de retorno estimado: 18 a 24 meses

Help Multas

Rede especializada em recursos de multas de trânsito, processos de suspensão e cassação da CNH, a Help Multas foi criada em 2016, em União da Vitória/PR. Atualmente com mais de 70 unidades entre funcionamento e comercializadas pelo Brasil, a Help Multas projeta faturamento de mais de R$ 22 milhões e fechar o ano com 100 operações.

Investimento inicial: a partir de R$ 119.900 (incluso taxa de franquia, comunicação visual e mobiliário informática)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno estimado: 6 a 12 meses

Espaçolaser

A Espaçolaser, líder no setor de depilação a laser no Brasil, destacando-se como a marca mais recomendada pelos consumidores. Com mais de 850 unidades na América Latina, sendo 250 delas franquias e abrangendo todos os estados brasileiros, Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia, a empresa é pioneira na democratização do acesso à depilação a laser. A rede começou a operar como franquia em 2015 e participa pela primeira vez da feira de franquias da ABF.

Investimento inicial: a partir de R$ 970 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 120.000 e R$ 180.000

Rentabilidade: em torno de 30%

Prazo de retorno: entre 18 e 24 meses

F.A. Colchões

Com 60 anos marcados com inovação, a F.A. Colchões, se tornou uma marca líder no mercado de colchões e acessórios para o sono, conhecida por sua qualidade e compromisso com o bem-estar dos seus clientes. Desde a sua fundação, a empresa tem se dedicado a desenvolver produtos que proporcionem conforto e suporte ideal para uma noite de sono tranquila e revigorante.

Investimento inicial: a partir de R$ 190.000

Faturamento médio mensal: R$ 155 mil

Prazo de retorno: não informado

Polishop

Em recuperação judicial, a varejista de eletrodomésticos e itens para casa Polishop vai abrir franquias pela primeira vez em sua história. No novo modelo de negócio, a Polishop mira pontos de rua em cidades a partir de 100.000 habitantes e que de preferência tenham lojas próprias próximas.