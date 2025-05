PMEs online crescem 34% no Dia das Mães e faturam R$ 322 milhões

O Dia das Mães segue como uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. Em 2025, o comércio online das pequenas e médias empresas (PMEs) faturou R$ 322 milhões nas semanas que antecederam a data, um salto de 34% em relação a 2024. O avanço evidencia a força crescente do e-commerce regional e o protagonismo das PMEs nesse cenário.

Os dados são da plataforma de e-commerce Nuvemshop. A empresa reúne milhares de lojistas que apostam no canal digital para ampliar vendas e alcançar novos públicos. “O Dia das Mães sempre foi crucial para o comércio, e em 2025 os lojistas aproveitaram um mercado aquecido e a demanda crescente para investir ainda mais no online”, afirma Luiz Natal, gerente de desenvolvimento da plataforma.

Este movimento ocorre em um contexto de aceleração digital que não deve desacelerar. A relevância da data, combinada ao acesso facilitado a tecnologias e meios de pagamento digitais, cria oportunidades, mas também pressiona os empreendedores a investir em experiência, logística e oferta diversificada. “O crescimento de 34% reflete não só a expansão do canal, mas também o esforço das PMEs para inovar e se conectar com o consumidor”, complementa Natal.

História e cenário atual das PMEs no e-commerce

O faturamento de R$ 322 milhões veio da venda de 4,7 milhões de produtos, 29% acima dos 3,6 milhões registrados no ano anterior. A Moda foi o segmento que mais faturou, com R$ 108,6 milhões, seguida por Saúde & Beleza (R$ 31,1 milhões) e Acessórios (R$ 17,7 milhões). Esses números apontam que o consumidor busca variedade e praticidade, mas também exige diferenciação nas ofertas.

A Nuvemshop Next, unidade da plataforma focada em e-commerces em crescimento, destaca casos que ajudam a entender as estratégias das PMEs. A Souvie, marca de cosméticos orgânicos, apostou em uma campanha que conecta produto e propósito. “Na data, resgatamos o cuidado que passa de geração em geração. Criamos uma ação que vai além da venda, com descontos progressivos e o envio de uma vela de capim limão como brinde”, diz Luiza Torviso, gerente de growth da Souvie.

Mudança de comportamento e concorrência acirrada

Apesar do crescimento, o setor enfrenta dificuldades. A mudança rápida do comportamento do consumidor e a pressão por preço e entrega rápida são barreiras constantes. Para o gerente da Nuvemshop, o maior desafio das PMEs está em equilibrar escala e qualidade.

“O consumidor digital quer tudo rápido, fácil e barato, mas também espera uma experiência de compra confiável e personalizada. Isso exige investimentos que nem sempre são viáveis para pequenos negócios”, afirma Natal.

Além disso, a competição com grandes players do mercado digital aumenta a pressão para que as PMEs invistam em tecnologia e marketing, mesmo com recursos limitados.

Meios de pagamento e tendências

No Dia das Mães de 2025, o Pix consolidou-se como o método de pagamento preferido, respondendo por 49% das transações. O cartão de crédito ficou com 46%. A facilidade e a agilidade do Pix tornam o canal mais atraente para as PMEs, que precisam reduzir custos e oferecer opções convenientes.

“Integrar o Pix é quase obrigatório para quem quer vender online hoje”, diz Natal. O dado reforça que a adoção de tecnologias simples pode ser um diferencial competitivo para pequenos empreendedores.

O futuro das PMEs

Com o digital cada vez mais presente, as PMEs brasileiras devem seguir investindo em inovação para acompanhar o ritmo do mercado. A tendência é que datas como o Dia das Mães continuem sendo oportunidades cruciais, mas cada vez mais desafiadoras.

“Nós vemos um mercado que vai exigir mais personalização, eficiência logística e experiências que criem vínculo com o consumidor. Quem conseguir se adaptar terá vantagem”, conclui Natal.