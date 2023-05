PMEs na Amazon: marketplace tem 50 mil vendedores parceiros no Brasil

A Amazon Brasil divulgou números inéditos sobre as pequenas e médias empresas que estão no marketplace. No total, são mais de 50 mil como lojistas parceiros, dos quais 99% são PMEs, com 9,6 milhões de produtos listados.

Ao longo dos últimos anos, o comércio eletrônico se tornou uma das principais fontes de renda para os empreendedores brasileiros. De acordo com o estudo, 81% das lojas parceiras foram lançadas entre 2020 e 2022.

Os pequenos e médios negócios que vendem no marketplace da Amazon Brasil, lançado em 2017, já geraram mais de 54 mil empregos diretos e indiretos no Brasil relacionados à essa parceria, reforçando o compromisso de longo prazo da companhia com o país.

“A Amazon investe no sucesso das pequenas e médias empresas, ajudando-as a alcançar mais clientes por meio de programas logísticos, ferramentas tecnológicas e capacitação”, diz Ricardo Garrido, diretor da loja de Vendedores Parceiros da Amazon.

Os estados com mais vendedores

62% dos vendedores parceiros estão localizados fora das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e 77% das vendas são destinadas a clientes de estados diferentes de onde o vendedor está localizado.

O estudo mostra também que os estados do Piauí, Rondônia e Amazonas são os que apresentaram maior crescimento em número de vendedores no marketplace da Amazon desde 2019.

Exportações

Além de impulsionar as pequenas e médias empresas a nível nacional, os números demonstram que a Amazon ajuda esses negócios a expandirem para novos países, uma vez que cerca de 8% dessas PMEs exportam para os Estados Unidos e outros mercados, um crescimento de aproximadamente quatro vezes entre 2018 e 2022.