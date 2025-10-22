Plataforma amplia serviços com foco nos empreendedores de pequeno porte, responsáveis por 30% do PIB

Uma velha máxima, cunhada nos tempos dos nossos avós, começa a ganhar espaço dentro das corporações, especialmente no pós-pandemia: “nunca deposite todos os ovos em um único cesto”. Executivos C-level de grandes empresas estão conciliando a rotina dos cargos de liderança, com uma nova atividade, a de empreender. Tudo feito às claras na relação trabalhista, com regras bem estalecidas.

Odivan Cargnin é diretor de Administração, Finanças e Relação com os Investidores da Irani Papel e Embalagem S.A, empresa listada no Novo Mercado da B3 (bolsa de valores). Paralelamente ao trabalho de 21 anos na companhia, decidiu colocar em prática o conhecimento acumulado como contador e advogado, criando a Razonet, uma plataforma digital que atua como um verdadeiro hub de serviços de ponta a ponta com foco primário na prestação de serviços para micro, pequenas e médias empresas. “Costumo dizer que, ao analisarmos os números do país, podemos afirmar que os pequenos negócios são a base da economia brasileira”, diz Odivan.

Segundo dados do SEBRAE, os empreendedores enquadrados como microempreendedores individuais (MEIs), Simples Nacional e Empresas de Pequeno Porte respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro.

O país tem aproximadamente 11,7 milhões de microempreendedores individuais, 6,6 milhões de negócios no Simples Nacional e 1,1 milhão de empresas de pequeno porte. Diante desse universo, a Razonet projeta um crescimento consistente e estabelece como meta atingir 100 mil clientes até 2030, ou seja, 1,5% dos CNPJs nacionais, reforçando seu compromisso em facilitar a vida dos pequenos e médios empreendedores.

Parceria estratégica

Atualmente, a empresa, com sede em Joaçaba, no Meio-Oeste Catarinense, além de escritório em Florianópolis, conta com mais de 3,5 mil clientes ativos na sua carteira.Já consolidada pela expertise e pioneirismo em contabilidade digital, a empresa agora amplia seu papel e passa a oferecer soluções financeiras, jurídicas e de gestão empresarial para quem empreende no Brasil.

Com uma recente habilitação como correspondente bancário do BTG Pactual, a Razonet incorpora à sua plataforma um conjunto de funcionalidades: PIX, soluções de pagamento de boletos e por links, conta digital, cartões de crédito e débito, antecipação de recebíveis, seguros e previdência.

Atenta ao futuro do empreendedorismo, a companhia inclui ainda a oferta de serviços jurídicos e registro de marca. Outros serviços como educação e assessorias estão no roadmap. “O empreendedor brasileiro enfrenta desafios complexos, que vão muito além da contabilidade. Nosso objetivo é ser o parceiro estratégico que concentra em um único lugar tudo o que ele precisa para crescer, inovar e prosperar”, afirma Odivan Cargnin, que também trabalhou por oito anos como diretor de Administração, Finanças e RI no Grupo Habitasul.

“Além de ampliar nossa base de clientes, buscamos gerar impacto real, simplificando processos e fortalecendo o crescimento sustentável de milhares de iniciativas empreendedoras pelo país”, ressalta o CEO. A nova fase da Razonet marca o seu posicionamento como plataforma one stop shop que integra contabilidade digital, serviços financeiros e soluções empresariais.

Acesso simplificado

Ao oferecer conveniência, segurança e acesso simplificado a produtos essenciais para a gestão de negócios, a empresa se consolida como parceira estratégica do ecossistema empreendedor brasileiro, contribuindo diretamente para a dinamização da economia e para o fortalecimento de pequenas e médias empresas.

Atualmente, 40% da população é beneficiada pela atividade empreendedora no país, gerando cerca de 54% dos empregos formais, com carteira assinada no país. “Apesar da dimensão destes números, nós percebemos que o empreendedor, em especial o que está iniciando na atividade, geralmente domina a operação do seu negócio, mas enfrenta muita dificuldade na gestão administrativa, financeira e contábil", finaliza Odivan, vencedor do troféu Equilibrista, como Executivo de Finanças do Ano, em 2019, concedido pelo IBEF-RS. O títiulo não poderia ser mais apropriado, diante da quantidade de demandas diárias da sua agenda.