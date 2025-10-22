Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Patrocínio:

Logo CBA Empre tag

Plataforma amplia serviços com foco nos empreendedores de pequeno porte, responsáveis por 30% do PIB

Razonet, de Joaçaba, se consolida como parceira estratégica das pequenas e médias empresas ao integrar contabilidade digital, serviços financeiros e soluções empresariais em um único ambiente

Odivan Cargnin, CEO da Razonet (arquivo pessoal/Divulgação)

Odivan Cargnin, CEO da Razonet (arquivo pessoal/Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15h56.

Tudo sobreExame-sul
Saiba mais

Uma velha máxima, cunhada nos tempos dos nossos avós, começa a ganhar espaço dentro das corporações, especialmente no pós-pandemia: “nunca deposite todos os ovos em um único cesto”. Executivos C-level de grandes empresas estão conciliando a rotina dos cargos de liderança, com uma nova atividade, a de empreender. Tudo feito às claras na relação trabalhista, com regras bem estalecidas.

Odivan Cargnin é diretor de Administração, Finanças e Relação com os Investidores da Irani Papel e Embalagem S.A, empresa listada no Novo Mercado da B3 (bolsa de valores). Paralelamente ao trabalho de 21 anos na companhia, decidiu colocar em prática o conhecimento acumulado como contador e advogado, criando a Razonet, uma plataforma digital que atua como um verdadeiro hub de serviços de ponta a ponta com foco primário na prestação de serviços para micro, pequenas e médias empresas. “Costumo dizer que, ao analisarmos os números do país, podemos afirmar que os pequenos negócios são a base da economia brasileira”, diz Odivan.

Segundo dados do SEBRAE, os empreendedores enquadrados como microempreendedores individuais (MEIs), Simples Nacional e Empresas de Pequeno Porte respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro.

O país tem aproximadamente 11,7 milhões de microempreendedores individuais, 6,6 milhões de negócios no Simples Nacional e 1,1 milhão de empresas de pequeno porte. Diante desse universo, a Razonet projeta um crescimento consistente e estabelece como meta atingir 100 mil clientes até 2030, ou seja, 1,5% dos CNPJs nacionais, reforçando seu compromisso em facilitar a vida dos pequenos e médios empreendedores.

Parceria estratégica

Atualmente, a empresa, com sede em Joaçaba, no Meio-Oeste Catarinense, além de escritório em Florianópolis, conta com mais de 3,5 mil clientes ativos na sua carteira.Já consolidada pela expertise e pioneirismo em contabilidade digital, a empresa agora amplia seu papel e passa a oferecer soluções financeiras, jurídicas e de gestão empresarial para quem empreende no Brasil.

Com uma recente habilitação como correspondente bancário do BTG Pactual, a Razonet incorpora à sua plataforma um conjunto de funcionalidades: PIX, soluções de pagamento de boletos e por links, conta digital, cartões de crédito e débito, antecipação de recebíveis, seguros e previdência.

Atenta ao futuro do empreendedorismo, a companhia inclui ainda a oferta de serviços jurídicos e registro de marca. Outros serviços como educação e assessorias estão no roadmap. “O empreendedor brasileiro enfrenta desafios complexos, que vão muito além da contabilidade. Nosso objetivo é ser o parceiro estratégico que concentra em um único lugar tudo o que ele precisa para crescer, inovar e prosperar”, afirma Odivan Cargnin, que também trabalhou por oito anos como diretor de Administração, Finanças e RI no Grupo Habitasul.

“Além de ampliar nossa base de clientes, buscamos gerar impacto real, simplificando processos e fortalecendo o crescimento sustentável de milhares de iniciativas empreendedoras pelo país”, ressalta o CEO. A nova fase da Razonet marca o seu posicionamento como plataforma one stop shop que integra contabilidade digital, serviços financeiros e soluções empresariais.

Acesso simplificado

Ao oferecer conveniência, segurança e acesso simplificado a produtos essenciais para a gestão de negócios, a empresa se consolida como parceira estratégica do ecossistema empreendedor brasileiro, contribuindo diretamente para a dinamização da economia e para o fortalecimento de pequenas e médias empresas.

Atualmente, 40% da população é beneficiada pela atividade empreendedora no país, gerando cerca de 54% dos empregos formais, com carteira assinada no país. “Apesar da dimensão destes números, nós percebemos que o empreendedor, em especial o que está iniciando na atividade, geralmente domina a operação do seu negócio, mas enfrenta muita dificuldade na gestão administrativa, financeira e contábil", finaliza Odivan, vencedor do troféu Equilibrista, como Executivo de Finanças do Ano, em 2019, concedido pelo IBEF-RS. O títiulo não poderia ser mais apropriado, diante da quantidade de demandas diárias da sua agenda.

Acompanhe tudo sobre:Exame-sulContadoresSanta CatarinaInovaçãoExecutivos

Mais de Negócios

Esse gestor desafia conselho de Warren Buffett sobre estratégia de investimentos

Mestre e doutora, ela criou consultoria de comportamento que vai crescer 200% em 2025

Essa startup arrecadou US$ 6,6 mi com IA que promete transformar o marketing

Móbile aposta em iniciação científica no ensino médio para alunos com curiosidade acima da média

Mais na Exame

Negócios

Esse gestor desafia conselho de Warren Buffett sobre estratégia de investimentos

English

Cheese as a destination: Brazilian culinary routes winning over tourists

Carreira

O que fazer quando o silêncio de um colega atrapalha toda a equipe?

Brasil

O que acontece com Bolsonaro após a publicação do acórdão do STF?