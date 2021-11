Plano ESG do Grupo Malwee pode ajudar outras marcas, diz CEO

De Glasgow, na Escócia*

A empresa de moda Grupo Malwee aproveitou a COP26 para lançar seu Plano ESG 2030. Em um evento no espaço da África do Sul, o presidente Guilherme Weege mostrou os resultados já alcançados até aqui, e como a companhia irá avançar em temas como sustentabilidade e diversidade.

O momento contou ainda com a participação de Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de sustentabilidade da Ambev.

"Podemos influenciar toda a cadeia, pois não adianta sermos sustentáveis sozinhos. Este plano reforça nossa transparência e vontade de munir o consumidor com informações para que ele exija mais das empresas de moda e de outros segmentos", disse.

Ainda no plano há a expectativa de abrir as portas para compartilhar boas práticas. "Várias marcas que estão surgindo estão falando de sustentabilidade, mas ainda não têm ação prática e isto pode ser um desserviço ao consumidor. Queremos colaborar para que de fato as marcas consigam ser mais sustentáveis", afirma Weege.

Veja os detalhes do Plano ESG 2030, do Grupo Malwee.

