Planejamento financeiro: 6 etapas para construir a estratégia de sobrevivência do seu negócio

Em 2023, a cada minuto, quatro empresas fecharam no Brasil, segundo o Mapa de Empresas, do Governo Federal. Neste cenário, o setor de microempreendedores individuais (MEI) é o que apresenta mais taxa de mortalidade.

De acordo com um estudo realizado pelo Sebrae sobre a taxa de sobrevivência das empresas no Brasil, 29% dos empreendimentos cadastrados como MEI fecham as portas em até cinco anos. A falta de planejamento financeiro é um dos vilões que levam esses negócios à falência.

A 9ª Rodada da Pesquisa Datafolha contratada pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria (Simpi) sobre o Grau de Planejamento nas Micro e Pequenas Indústrias, revela alguns dados interessantes sobre o tema:

17% das micro e pequenas indústrias adotam estratégias de longo prazo , priorizando a estabilidade e investimentos de longo alcance;

45% das empresas disseram que adotam estratégias de curto prazo , com foco em manter a estabilidade financeira do dia a dia ;

50% das pequenas empresas optam por estratégias de médio prazo , bem acima da média geral de 34% entre as micro e pequenas indústrias , buscando investimentos para resultados a seis meses.

Construir um planejamento financeiro estruturado permite uma visão mais ampla sobre o futuro, focando no crescimento e expansão do negócio, além de orientar a tomada de decisão e alocação de recursos.

Ainda que empreendedores e gestores tenham consciência disso, os dados expõem que nem sempre ele é feito visando a sustentabilidade financeira da empresa, principalmente a longo prazo.

Pensando em auxiliar na construção desse plano, reunimos abaixo seis passos para gestores e empreendedores criarem um planejamento financeiro assertivo.

Planejamento financeiro do zero

Um planejamento financeiro que abrange todas as áreas do negócio é essencial para qualquer empresa, independentemente do setor ou tamanho. Confira abaixo as etapas que podem ajudar gestores e empreendedores a construir um planejamento para todo tipo de negócio.

Análise situacional

O mercado é muito volátil e, por isso, é preciso estar atento às oportunidades, fraquezas e possíveis ameaças relacionadas ao negócio. Com essas informações em mãos, é possível ter clareza do que precisa ser feito para maximizar os resultados.

Definição de metas financeiras

“Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve”. Essa não pode ser a máxima de nenhuma empresa. Estabelecer metas financeiras claras e mensuráveis, como aumento da receita, redução de custos ou melhoria da margem de lucro é fundamental para manter a empresa competitiva no mercado, além de direcionar os esforços para alcançar o objetivo estabelecido.

Orçamento anual

O orçamento anual é a tradução dos planos estratégicos em números. Ele precisa conter, de forma detalhada, a previsão de todas as receitas e despesas previstas, incluindo as projeções de vendas, custos fixos e variáveis, despesas operacionais, investimentos em capital e reservas para contingências.

Gestão de fluxo de caixa

A empresa está dando lucro ou prejuízo? Ter dinheiro em caixa pode não ser sinônimo de “estar no verde”. Monitorar de perto o fluxo de caixa pode garantir que haja fundos suficientes para cobrir despesas operacionais e compromissos de curto prazo.

Planejamento de cenários alternativos

O que fazer no mês que não bateu a meta? Quais ações podem ser adotadas em datas sazonais? O ideal é criar um plano com um cenário otimista e outro para casos de emergência ou até mesmo prevenção de riscos.

Revisão, acompanhamento e ajuste

O planejamento tem como objetivo guiar as ações ao longo de um determinado período. No entanto, toda empresa está suscetível a condições externas que nem sempre podem ser controladas. Diante disso, é importante que gestores e empreendedores estejam sempre revisitando o que foi planejado, acompanhando os resultados e tenham um mindset flexível para mudar a rota, caso seja necessário.

