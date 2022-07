Pizza Hut cria quarto temático na Housi para os apaixonados por pizza; veja fotos

Em comemoração ao Dia da Pizza, celebrado no último dia 10 de julho, a Pizza Hut se juntou com a Housi, startup de gestão de moradias, para criar um quarto temático homenageando as redondas.

Localizado no Edifício Housi Bela Cintra, na região centro-sul de São Paulo, a proposta do Quarto Hut é promover uma experiência imersiva aos consumidores e estará disponível para locação a partir do dia 5 de agosto.

“Apostamos na conexão do novo momento da Pizza Hut com o público mais jovem, que cada vez mais adere a um estilo de vida livre. A Housi oferece um modelo de moradia flexível, 100% digital, por isso é o parceiro ideal para o nosso projeto. Planejamos momentos inesquecíveis para quem quiser viver essa experiência”, conta Bruna Fausto, Diretora de Marketing da Pizza Hut Brasil na IMC.

O Quarto Hut tem um espaço de 26m² com sala, quarto, banheiro e cozinha. A decoração traz a identidade visual da marca Pizza Hut em ambientes instagramáveis, além de vários objetos que remetem às redondas, como almofadas em formato de pizza e pôsteres com frases divertidas sobre o alimento.

Destinado a duas pessoas, assim que aberto ao público o espaço custará R$ 389,00 por noite e as reservas podem ser feitas pelo site. Os hóspedes ainda ganharão surpresas da marca de acordo com o tempo em que permanecerem no local.

“Após quarto gamer, Housi comemora Mês da Pizza com o Quarto Hut, em uma experiência divertida para usuários apaixonados por Pizza Hut e inovação tecnológica. O objetivo é surpreender e celebrar!”, afirma Roberta Faria CMO da Housi.

A unidade Housi Bela Cintra é plugada no Housi AppSpace, aplicativo com diversos serviços integrados. O prédio é petfriendly e conta com área para animais, coworking, lounge social, lavanderia, mini market e bar.