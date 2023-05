Pioneira, a Marfrig prioriza o bem-estar dos animais em sua estratégia de negócios

Maior produtora global de hambúrguer e uma das maiores empresas de proteína bovina do mundo, a Marfrig investiu US$ 2,5 milhões em 2022 em infraestrutura para melhorar o bem-estar dos animais em todo o processo da cadeia produtiva, desde a propriedade rural até as unidades de produção. O assunto é um dos principais pilares de sua estratégia de sustentabilidade. Para isso, todos os seus fornecedores parceiros são estimulados a trabalhar as boas práticas.

Como a Marfrig promove o bem-estar animal?

“Nosso compromisso com o bem-estar animal é pioneiro e começou em 2004. Em 2006 fomos os primeiros a criar um departamento dedicado exclusivamente ao setor”, diz Paulo Pianez, diretor de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa da Marfrig. “Desde então, trabalhamos diariamente em políticas e ações para desenvolver as melhores práticas em nossa cadeia de valor.”

Em 2022, a Marfrig atingiu um marco importante relacionado a esse tema: 100% das atividades frigoríficas de bovinos das operações na América do Sul e América do Norte passaram a operar de acordo com o Protocolo do Instituto Norte-Americano da Carne (NAMI). A entidade é referência mundial relacionada à gestão do bem-estar dos animais e exige padrões rígidos tanto nos sistemas de criação, transporte e abate quanto para a capacitação dos responsáveis pelo manejo.

Inicialmente, a adequação às normas do NAMI estava prevista só para o fim de 2023, mas as metas firmadas acabaram sendo cumpridas já no ano passado. A Marfrig espera agora impor o mesmo padrão, específico para ovinos, à sua operação no Chile.

No último relatório Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW), a Marfrig foi a única empresa de proteína bovina nas Américas a alcançar o chamado Tier 2. A classificação, conquistada três vezes pela companhia desde a primeira avaliação, espelha as boas práticas em bem-estar animal adotadas nas operações internas e difundidas ao longo da cadeia de suprimentos. O BBFAW é referência global para avaliação de políticas e informações públicas de gestão e bem-estar animal dos sistemas de produção de animais para alimentação. Realizado anualmente, o estudo da auditoria aponta focos de atenção e melhorias. A Marfrig participa desde a primeira edição, em 2012.

A criação do departamento inteiramente dedicado ao bem-estar animal se mostrou fundamental para estas conquistas. A divisão tem grande influência nos processos de tomada de decisão e é composta de zootecnistas e médicos veterinários, entre outros profissionais e, desde 2019, faz parte da Diretoria de Sustentabilidade da Marfrig.

Alinhada com as recomendações de pesquisadores de referência mundial, como Temple Grandin, por exemplo, e às rigorosas normas internacionais para abate humanitário, a companhia criou três comitês voltados para o bem-estar animal. O objetivo deles é compartilhar experiências e desenvolver melhores ações nas áreas envolvidas por meio de iniciativas próprias, metas e indicadores rígidos. Entre as iniciativas está a publicação de uma política de práticas com regras e definições direcionada aos segmentos envolvidos em toda a cadeia de suprimentos.

A atuação da Marfrig busca assegurar as cinco liberdades do rebanho – ambiental, comportamental, psicológica, sanitária e fisiológica – determinadas pelo Farm Animal Council, conselho britânico independente, referência global no assunto. A companhia também segue princípios éticos, padrões legais e regulamentações dos diversos países que importam seus produtos e ainda fomenta e apoia pesquisas acadêmicas que venham a contribuir com o aprimoramento com as práticas de bem-estar animal.

Em 2022, a Marfrig realizou 2.648 horas de palestras e treinamentos sobre o assunto no mundo todo, capacitando 3.106 colaboradores. Quase 120 visitas técnicas foram promovidas nas propriedades rurais para garantir que os protocolos adotados estão sendo observados à risca. “Também nos apoiamos em pesquisas acadêmicas para aprimorar nossas estruturas e práticas aplicáveis em relação ao bem-estar animal, além de divulgar os resultados gerais por meio de relatórios anuais”, acrescenta Pianez.