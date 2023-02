Pioneira em estratégias de marketing digital para PMEs, a gaúcha V4 está de olho em grandes clientes

Uma das principais empresas de tecnologia do Brasil a apostar no marketing digital como uma ferramenta para a expansão de pequenas e médias empresas, a gaúcha V4 agora está de olho na demanda dos grandes clientes.

Aberta em 2012, na cozinha de uma casa na periferia de Canoas, na Grande Porto Alegre, pelos irmãos empreendedores Dener e Guilherme Lippert, a V4 foi pioneira no uso intensivo de métricas como ROI (retorno sobre investimento) e ROAS (retorno sobre investimento em publicidade) no planejamento de campanhas de vendas.

O que faz a V4

A demanda típica da V4, até agora, era a de empreendedores às voltas com a falta de bons profissionais de marketing no mercado — ou, então, com o orçamento curto demais para mantê-los dentro de casa.

Por isso, Lippert criou uma metodologia para um mesmo profissional da própria V4 atender vários clientes de uma vez só. No fundo, o trabalho envolve quatro pilares:

tráfego

engajamento

conversão

retenção

O "método V4" virou tema do livro Cientista do Marketing, escrito em 2022 por Lippert. Aos 28 anos, ele é o principal executivo da companhia. Desde março de 2021, o Grupo Dreamers, dono da agência de publicidade Artplan e do festival Rock in Rio, também é sócio da V4.

Quem é cliente

A partir de agora, a aposta de Lippert será a de replicar o método de trabalho em times dedicados para empresas de grande porte dispostas a terceirizar parte ou todo o time de marketing com a V4.

“Uma das maiores dificuldades que negócios já consolidados enfrentam é não ter mão-de-obra experiente para atender demandas complexas em marketing digital", diz Dener.

"Por esse motivo, passamos os últimos seis meses validando um produto com times exclusivos e personalizados para a realidade de grandes empresas."

Em fase inicial, a solução chamada V4X atendeu 328 empresas, entre elas:

Anhanguera Educacional

Franqueadora Lugano

Sicoob

iFood

123 Milhas

Como a empresa cresceu

Neste período, o V4X gerou uma receita de 111 milhões de reais em mídia para esses clientes, quase dez vezes mais o valor investido por eles: 14 milhões de reais.

O V4X passa a ser uma nova vertical no modelo de negócios da V4 Company — o negócio foi lançado oficialmente em 20 de janeiro num evento voltado a profissionais de marketing na sede do Google em São Paulo.

A principal diferença está no modelo de atuação. "Enquanto os pequenos e médios empresários recebem uma assessoria 'one to many', as grandes empresas recebem uma assessoria 'one to one'", diz.

Atualmente, 10% da receita da V4 já vêm da operação dedicada para grandes empresas.

Em 2021, a V4 teve receita operacional de 25,4 milhões de reais, uma alta de 244% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do ranking EXAME Negócios em Expansão.

A expansão acelerada veio pelo modelo de franquias: interessados em adotar o método V4 associam-se à marca, recrutam profissionais dispostos a trabalhar em vendas.

Na sequência, recebem demandas de clientes enviadas pela franqueadora por meio de um software de inteligência artificial para definir o time mais preparado para atender aquele pedido.

Em quatro anos de expansão pelo modelo de franquias, a V4 tem 220 unidades, nas cinco regiões do país, nas quais trabalham 3.500 profissionais.