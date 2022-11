Pin People lança ferramenta gratuita para comparar a experiência do colaborador ao mercado

A pandemia e o novo formato de trabalho trouxeram diversos desafios para o RH, mas um dos maiores deles foi, sem dúvida, oferecer uma boa experiência ao colaborador (ou employee experience, EX, na sigla em inglês) — no trabalho presencial, remoto e híbrido.

Para ajudar nessa missão, a Pin People, HRTech que tem como propósito melhorar a relação entre empresas e pessoas por meio de dados e tecnologia — e apoia algumas das maiores empresas do Brasil na gestão de employee experience, incluindo Itaú, Magalu, Claro Brasil e MRV —, lançou gratuitamente o EX Index - Benchmark de eNPS.

A ferramenta, inédita no mercado brasileiro, permite que as empresas comparem, gratuitamente, o seu Employee Net Promoter Score (eNPS) como de companhias do mesmo porte e setor. Para as empresas que ainda não calculam o eNPS, a Pin People também oferece a pesquisa de eNPS como ferramenta de análise mais avançada do mercado brasileiro, desde que atendam a pré-requisitos específicos.

O que é eNPS?

O eNPS é um método que permite medir o nível de lealdade dos colaboradores de uma empresa. Inspirado no Net Promoter Score (NPS), a métrica mais utilizada no mundo para medir a satisfação dos clientes, o eNPS avalia a probabilidade de um colaborador recomendar a organização como um bom lugar para trabalhar.

Por conta do fato de EX considerar tudo que as pessoas observam, sentem e pensam durante a sua jornada em uma empresa, a Pin People mensura essa métrica desde o processo seletivo, passando pelo onboarding (seis meses iniciais), até a saída. Dessa forma, torna-se possível avaliar e aperfeiçoar a experiência do colaborador de ponta a ponta.

Como medir a experiência do colaborador?

Para as empresas que ainda não calculam o seu eNPS, a Pin People também oferece esta pesquisa em sua cartela de soluções. Neste módulo de pesquisa é explorado o potencial dessa métrica com visões estratificadas e análise qualitativa dos comentários de colaboradores — promotores e detratores.

A pesquisa com as empresas gira em torno de uma pergunta central: numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de que o colaborador recomende a empresa como um bom local de trabalho para outras pessoas?

Em seguida, é feita uma pergunta aberta, dissertativa, para que a resposta anterior seja justificada. Ao final, de acordo com as respostas, a solução da Pin People classifica os colaboradores em três categorias: promotores, neutros ou detratores, além de apresentar os comentários abertos classificados por meio de um algoritmo de inteligência artificial, que identifica tópicos e sentimentos associados ao texto.

Essa combinação permite entender o que de fato impacta a satisfação, o engajamento e o nível de lealdade das pessoas no trabalho.

“Com a guerra por talentos, as novas expectativas em relação ao trabalho, a ressignificação do que de fato importa e a redução do tempo de permanência média nas companhias, cuidar da experiência do colaborador tem sido a única forma de construir uma vantagem competitiva quando pensamos em atrair, engajar e reter talentos”, pontua Frederico Lacerda, CEO da Pin People. “Podemos considerar employee experience como uma evolução do conceito de clima e engajamento dentro das organizações, mais adaptado a uma força de trabalho que coloca a experiência em primeiro lugar já nas relações que possuem com as empresas das quais são clientes.”

Na ferramenta, o resultado da pesquisa também vem em forma de escala de cores, indicando em que zona o eNPS da companhia está, além dos números comparativos que permitem uma análise estratégica, ou seja, o benchmark.

“Trata-se de uma ferramenta pública que surgiu com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento sobre eNPS, pois permite que qualquer pessoa, de qualquer empresa, insira suas informações relativas e faça um comparativo”, diz o CEO da Pin People.

Bruna Lacerda, diretora de diversidade, inclusão e employee experience da ZUP — empresa que já faz o uso da pesquisa de eNPS da Pin People e da ferramenta de Benchmark —, afirma que as pessoas não ficam mais nas organizações só por dinheiro. “É preciso entender como é possível proporcionar uma jornada saudável e uma experiência incrível aos colaboradores, para que eles não queiram sair da empresa e ainda a recomendem para outras pessoas. Esse é um de nossos objetivos aqui na ZUP.”

EX Index: um panorama do setor

Como parte do projeto que visa democratizar o acesso a informações sobre o tema da experiência do colaborador, além da ferramenta de benchmark de eNPS, a Pin People divulga anualmente o Panorama da Experiência do Colaborador, um estudo que destrincha todas as etapas da trajetória de um colaborador na empresa em que trabalha, a fim de gerar insights que possam orientar a tomada de decisão da liderança e gestão de RH.

Realizado desde 2020 pela Pin People, o levantamento já é considerado o maior relatório sobre EX da América Latina. Clique aqui para baixar o relatório mais recente na íntegra.