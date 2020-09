Picape elétrica da JAC, única à venda no mundo, desembarca no Brasil

A eletrificação no setor automotivo é um caminho sem volta, inclusive nos modelos de maior porte. No entanto, mesmo com inúmeros anúncios na área, nenhuma montadora conseguiu colocar à venda uma picape elétrica em escala comercial, exceto a chinesa JAC Motors. A marca acaba de trazer ao Brasil a iEV330P e já registrou vendas em solo nacional.

Com preço sugerido de 289.990 reais, a JAC vendeu 25 unidades do modelo, que começarão a ser entregues a partir de janeiro. O primeiro cliente, segundo a montadora, é o Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU Airport), que deve usar o veículo para tarefas operacionais nas pistas.

Outro cliente que adquiriu uma unidade é a CPFL Energia, que pretende eletrificar toda a sua frota em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

De acordo com a montadora, a picape elétrica tem mais aptidão para frotistas, entretanto, isso não deve impedir a venda ao consumidor final. A JAC estima que pelo menos 5% das vendas do modelo seja destinada a pessoas físicas.

“Conceitualmente, a picape 100% elétrica tem tudo para alcançar os objetivos de governos e mercado corporativo em diminuir fortemente sua média de emissão de CO2 e outros poluentes, além de ter uma manutenção seis vezes mais barata do que os similares a diesel”, afirma Sergio Habib, presidente da JAC Motors Brasil.

O modelo promete autonomia de 320 quilômetros, 150 cv de potência e capacidade para transportar 800 quilos de carga “sem perder a agilidade”.

Promessa de alta capacidade de carga

Economia também é um forte apelo do modelo. Para recarregar o veículo por completo, considerando o custo médio da energia elétrica no país, o consumidor deve desembolsar 37 reais. Isso significa que o custo por quilômetro rodado é cinco vezes menor do que um modelo com motor a diesel.

A picape da JAC é equipada com sistema de ação regenerativa, chamado i-Pedal, que aproveita as desacelerações e recarrega as baterias. A marca afirma que, se o motorista for cuidadoso nas acelerações e dispensar o uso de ar-condicionado, o iEV330T entregará uma autonomia superior aos 320 quilômetros.

Interior da picape elétrica: nada de acabamento "espartano"

Diferentemente da proposta de picapes elétricas da concorrência, de alta tecnologia embarcada e até itens de luxo, a JAC afirma que toda a parte interna do iEV330P foi “redesenhada com o intuito de atender ao público corporativo”. No entanto, a marca garante que nem por isso a picape possui “acabamento espartano”.

No mercado brasileiro, ainda não há concorrentes para a picape da JAC. No mundo, a oferta de lançamentos é vasta: vai de Ford até a Tesla. No entanto, a marca chinesa inaugurou essa categoria no Brasil, o que vem para reforçar seu portfólio com forte atuação em elétricos. Hoje, são três carros de passeio, a picape iEV330P e um caminhão de pequeno porte nas lojas brasileiras.