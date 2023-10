'Phygital' na prática: Printi vai faturar R$ 150 milhões em 2023 vendendo impressos pela internet

Tem um contraste curioso na Printi, empresa de Barueri que está há 11 anos no mercado. Ela cresceu vendendo no digital, com um e-commerce próprio, um produto bem físico: impressão de páginas, cartões de visitas e de materiais personalizados, como canecas e cadernos. A gráfica online, que virou uma das maiores do país, já atende 3.096 cidades brasileiras e está com a meta de faturar 150 milhões de reais em 2023.

Para tanto, acaba de anunciar um novo CEO. É Hans Lenk, executivo que já trabalhou em companhias como Unilever, Mercedes Benz e BCG. Mais recentemente, estava na Saúde iD, um marketplace de serviços de saúde do Grupo Fleury. Na Printi, a meta é uma só: expansão.

“Meu principal objetivo será liderar as estratégias de expansão da empresa para que possamos crescer com nossas soluções para o mercado B2B”, diz. “Minha primeira função será ampliar nossa máquina de vendas. Temos um time robusto, comercial, que tem potencial para entrar no mercado de médias e pequenas empresas com força”.

Em 2022, o faturamento foi de 127,8 milhões de reais, um crescimento de 21,6% em relação a 2021. O crescimento foi atestado pelo ranking Exame Negócios em Expansão.

“A Printi tem passado nos últimos anos por um período de estruturação”, afirma Lenk. “Houve investimento em tecnologia, contratação de pessoas. Agora, estruturados, temos que executar a estratégia de crescimento”.

Qual a estrutura da Printi

A Printi nasceu em 2012, criada pelos empreendedores alemães Florian Hagenbuch e Mate Pencz, com investimento dos fundos Greenoaks Capital e Riverwood Capital, além de investidores-anjo. Desde 2014, recebe investimentos do grupo europeu Cimpress. A partir de 2020, inclusive, a companhia se tornou a principal detentora da brasileira. Sediada nos Países Baixos, a Cimpress é uma das líderes globais em seu mercado e opera diversas marcas e plataformas de comércio eletrônico, oferecendo produtos impressos personalizados, como cartões de visita, material de marketing, roupas customizadas e itens promocionais.

“A grande sacada da Cimpress é que ela usa um sistema que consegue, em uma mesma linha produtiva, colocar vários pedidos”, diz Lenk. “Isso garante pouco desperdício e também faz com que, mesmo em produção de poucas unidades, o preço não fique nas alturas”.

Essa tecnologia é replicada na fábrica de 13.000 metros quadrados da Printi em Barueri. A planta fabril, inclusive, recebeu um investimento recente de 100 milhões de reais para ampliação e para novos maquinários.

Como a Printi quer expandir

O foco de continuar mantendo um crescimento de 20% ano a ano passa por dois pilares. De um lado, há a estratégia de fortalecer a máquina de vendas, principalmente para chegar a novos mercados B2B. A Printi quer ser fornecedora gráfica de pequenas e médias empresas.

O outro está no lançamento de novos produtos. “A inovação é muito importante, lançamos 100 produtos por ano”, afirma Lenk. “Vamos buscar tudo de melhor que está acontecendo nas subsidiárias da Cimpress. Estamos muito focados no lançamento de novos produtos e novas linhas de negócio”.

Uma dessas novas linhas de negócios se chama Decora. São produtos para decoração de casa, principalmente quadros. A outra é de embalagens, para empresas que querem customizar as embalagens que usa nos produtos.

Apesar disso, o carro-chefe segue sendo o papel. Mas Lenk reforça: “Temos muita preocupação com ESG. Tudo é certificado e estamos procurando outras matérias-primas. Temos, por exemplo, copo feito de cana de açúcar. Também inovamos nesse sentido”.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A Printi foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na 79ª colocação na categoria de 30 a 150 milhões de reais, com um crescimento de receita líquida de 21,6%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 105,1 milhões. Em 2022, subiu para R$ 127,8 milhões.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

