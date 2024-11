Peugeot: dinastia centenária de automóveis escolhe sucessor; saiba quem é

A família bilionária Peugeot está dando um passo importante em seu tão esperado plano de sucessão com a decisão de elevar um herdeiro da nona geração à liderança de sua combalida firma de investimentos - que, através de suas participações nas demais empresas, na prática supervisiona os negócios familiares..

Edouard Peugeot, de 40 anos, substituirá seu pai, Robert, de 74 anos, como presidente da Peugeot Invest na assembleia anual de acionistas em maio de 2025, segundo um comunicado da empresa. Com a notícia, as ações da empresa caíram 1,8% em Paris na quinta-feira, acumulando uma queda de 31% no ano.

Dinastia industrial proeminente na França desde 1810

Os Peugeots, cuja história no setor automotivo remonta a 1810, estão entre as dinastias industriais mais proeminentes da França. A transição iminente ocorre após um período tumultuado para a empresa de investimentos, que é quase 80% de propriedade da família e tem enfrentado pressão de acionistas minoritários críticos de seu desempenho.