Pets são como família? O segredo por trás do sucesso de Pedigree e Whiskas

Se você é pai ou mãe de pet e se preocupa em dar tudo de melhor para eles, certamente sabe que eles não resistem aos produtos Pedigree ou da Whiskas, certo? Líderes em nutrição e bem-estar animal, e sinônimos de qualidade, ambas as marcas fazem parte do portfólio da Mars Petcare (que inclui ainda Optimum, Cesar, Sheba e Dreamies), uma multinacional americana que há 110 anos se dedica a ir além do alimento de qualidade consumido por mais da metade dos pets do mundo.

O cuidado da Mars Petcare com o bem-estar animal vai muito além da alimentação, com serviços veterinários e iniciativas inovadoras para fazer do mundo um lugar melhor para os pets ─ afinal, para a Mars, eles fazem parte da família. A mais tradicional delas é o programa Adotar é Tudo de Bom, da Pedigree®, mantido em parceria com a Ampara Animal (Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados) para conscientizar e mobilizar a população contra o abandono animal. Em 15 anos, o programa já ajudou a garantir um lar para mais de 75 cães em todo o país.

Além do programa da Pedigree®, a Mars Petcare mantém ainda o End Pet Homelessness, um movimento que incentiva a castração de animais e busca garantir que abrigos sejam uma solução temporária, além de fazer com quem cidades e estabelecimentos sejam cada vez mais pet friendly.

Por um mundo pet friendly

Desenvolvidas no Waltham, centro científico da companhia em Leicestershire, no Reino Unido ─ que é a maior autoridade em nutrição de animais de estimação do mundo ─, as delícias da Mars Petcare (acredite, elas são uma delícia para os pets) são produzidas localmente no Brasil. Elas saem de três fábricas: Mogi Mirim e Descalvado, no interior de São Paulo, e Recife, em Pernambuco.

Aproveitando a relação de décadas que tem com Mogi Mirim, a Mars Petcare implementou, em parceria com a prefeitura local, um programa para viabilizar uma convivência mais saudável entre pets e pessoas. É o Better Cities for Pets, que inclui doação de alimentos, treinamentos e capacitações em estabelecimentos e escolas, requalificação de espaços públicos para os pets e eventos de adoção para estimular a guarda responsável ─ garantindo que os abrigos sejam uma solução temporária.

Dentro do mesmo programa, uma parceria com o ALL – Accor Live Limitless permitiu que a rede hoteleira implementasse uma nova política pet friendly em mais de 300 de seus hotéis em todo o Brasil.

Agora, além de aceitar gatos, a jornada das famílias que se hospedam com pets ficou mais fácil, uma vez que os estabelecimentos e as equipes dos hotéis receberam um treinamento especial oferecido pela Mars Petcare em parceria também com a Universidade Guia Pet Friendly da jornalista Cris Berger, permitindo que as famílias tenham a experiência por completo, inclusive com seus pets.

“Promover espaços em que pets e tutores sejam bem recebidos faz parte do nosso compromisso de acabar com o abandono animal, e de incentivar mais famílias a usufruir dos benefícios de conviver com um animal de estimação", explica Marcela Cerda, gerente de comunicação e sustentabilidade da Mars Petcare. "Essas são iniciativas que dão vida ao propósito da empresa e são comuns a todas as nossas marcas.”

Todos Contra o Abandono Animal

Um levantamento da ONG Ampara Animal mostrou que, entre junho de 2020 e março de 2021, o abandono de cães e gatos cresceu 61%. Por isso, no último mês de dezembro, que é o mês de enfrentamento dos maus-tratos e do abandono de animais, a Mars Petcare também lançou no Brasil a campanha #TodosContraOAbandonoAnimal, com iniciativas que estimulam castração, adoção e ações inclusivas para pets ─ além de intensificar as ações já existentes em prol do bem-estar animal.

“Dezembro Verde passou a ser uma de nossas campanhas prioritárias do ano, na qual enfatizamos a necessidade de falarmos mais sobre a realidade do abandono animal e de como podemos trazer soluções no nosso dia a dia para combatê-lo”, conta Cerda. “Nossa intenção é promover cada vez mais debates sobre o assunto, reforçando o papel do pet como membro da família.”