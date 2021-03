PetroRio lucra R$ 675,8 milhões no 4º trimestre de 2020, queda de 13%

A petroleira PetroRio registrou lucro líquido de 675,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, queda de 13% ante igual período do ano anterior, em resultado sem IFRS-16, informou a companhia nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado na etapa somou 465,1 milhões de reais, alta de 54% na comparação anual, acrescentou a companhia.

A receita total gerada no último trimestre de 2020 foi de 880,03 milhões de reais, 58% maior no comparativo anual.

Em relação ao ano completo de 2020, a empresa reportou lucro líquido de 528,1 milhões de reais, recuo de 41%, e Ebitda ajustado de 876,7 milhões de reais, avanço de 9% frente ao ano anterior, na avaliação sem IRFS-16.

Com IRFS-16, o lucro foi de 452,9 milhões de reais, baixa de 46%, enquanto o Ebitda ajustado subiu 13% para 1,094 bilhão de reais.

Segundo a PetroRio, o resultado do ano passado foi impactado positivamente pelo maior volume de vendas — consequência de um aumento na produção —, a redução dos custos operacionais nos ativos de Frade e Polvo, e os contratos de hedge assinados em janeiro, para proteção do fluxo de caixa das oscilações do petróleo Brent.

A empresa também citou efeitos não-caixa referentes ao ajuste da provisão de abandono do campo de Frade.

"Também é importante destacar o impacto não-caixa da desvalorização do real no resultado financeiro no ano, que foi de 364 milhões de reais", disse a PetroRio, acrescentando que apesar do impacto contábil no resultado líquido a queda da moeda local impactou positivamente no Ebitda, já que metade dos gastos é denominada em real e 97% das receitas em dólar.

Em termos operacionais, a PetroRio produziu 29.990 barris de óleo equivalente ao dia (boed) no quarto trimestre do ano passado, aumento de 25% no ano a ano.

Em 2020 completo, a média apurada pela petroleira foi de 26.569 boed, alta de 38,3%, resultado da aquisição de 80% do campo de Tubarão Martelo e da bem-sucedida campanha de Polvo.

"No ano, a companhia vendeu aproximadamente 9 milhões de barris, um aumento de aproximadamente 41% em relação ao ano anterior", afirmou a PetroRio.

A empresa terminou 2020 com uma posição de caixa de 882 milhões de reais, que será turbinada para cerca de 3,25 bilhões de reais após oferta de ações follow-on realizada em janeiro deste ano.

A alavancagem da petroleira, medida pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado, figurava em 1,2 vez ao final de 2020, versus 1,1 vez no quarto trimestre de 2019.