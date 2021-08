Petroleira saudita Aramco tem alta de 288% no lucro no 2º trimestre

O grupo petroleiro saudita Aramco anunciou neste domingo uma alta de 288% no lucro líquido no segundo trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período de do ano passado.

A empresa pública saudita, maior exportadora mundial de petróleo, informou que registrou lucro líquido de 25,5 bilhões de dólares, contra US$ 6,6 bilhões no segundo trimestre de 2020. O resultado foi impulsionado pelo aumento dos preços e da demanda.

No primeiro semestre de 2021, o lucro líquido praticamente dobrou na comparação com o mesmo período de 2020, com 47,2 bilhões de dólares.

A Aramco fez sua entrada na Bolsa de Riad em dezembro de de 2019.

Diante da pandemia de covid-19 e do impacto da crise de sanitária na demanda e nos preços do petróleo, o lucro líquido da empresa caiu 44,4% em 2020, a 49 bilhões de dólares.