Petrobras obtém autorização para mudar nome do campo de Lula no pré-sal

A Petrobras obteve autorização da Justiça e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para mudar o nome do campo de Lula, no pré-sal, hoje o mais produtivo do país.

Em 2015, a petroleira entrou com o pedido na Justiça alegando que o batismo teria cunho “político”, já que a maioria dos campos no pré-sal é batizada com nomes relacionados a moluscos, como Atapu, Sapinhoá, Sépia e Sururu. A escolha teria sido uma homenagem ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em junho, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) informou que, como a estatal não recorreu, sua decisão pela mudança do nome foi definitiva. A ANP também autorizou a mudança. O nome do campo agora deve ser Tupi.

O campo de Lula é o mais produtivo do país e responde por mais de um terço da produção no Brasil, com média de quase um milhão de barris por dia (bpd). Foi descoberto em 2006 e é visto no mercado como uma das “joias da coroa” da Petrobras e é amplamente conhecido internacionalmente.