Petrobras avança na venda de usinas termelétricas movidas a combustível

A Petrobras informou que deu início à fase vinculante para vender quatro usinas termelétricas. Desse total, três estão localizadas em Camaçari, na Bahia, e são movidas a óleo combustível. Elas têm potência total instalada de 329 MW e têm possibilidade de conversão para operação a gás natural. A estatal já havia dito que pretendia criar uma subsidiária com suas usinas termelétricas.

Há uma outra unidade, que é bicombustível pois pode operar a óleo diesel ou gás natural, localizada em Canoas, no Rio Grande do Sul. Tem potência instalada de 249 MW.

Juntas, as usinas registraram uma geração de caixa operacional, medida pelo Ebitda, de R$ 40 milhões durante o primeiro semestre de 2019. “Os habilitados para a fase vinculante receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes”, disse a Petrobras em nota. O banco Goldman Sachs é o reponsável pela operação.

A Petrobras informou ainda que vendeu para a 3R Petroleum sua participação nos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí (Polo Fazenda Belém), na Bacia Potiguar, no estado do Ceará, por US$ 35,2 milhões. Ao todo, mais de 40 empresas estão analisando campos terrestres colocados à venda pela estatal.

O Polo compreende os campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, localizados no estado do Ceará, onde a Petrobras é detentora de 100% de participação. A produção média do Polo Fazenda Belém de janeiro a junho de 2020 foi de aproximadamente 803 barris de óleo por dia (bpd).