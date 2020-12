Petrobras assina contrato com RP para vender 50% da BSBios por R$322 mi

A Petrobras Biocombustível (PBio), subsidiária integral da Petrobras, assinou na última quarta-feira, 23, contrato com a RP Participações em Biocombustíveis para venda da totalidade de suas ações de emissão da BSBios por 322 milhões de reais, informou a petroleira em fato relevante.

Os papéis detidos pela estatal representam 50% do capital da BSBios, que é proprietária de usinas de biodiesel em Passo Fundo (RS) e Marialva (PR) — cada uma com capacidade de produção de 414 mil metros cúbicos por ano.

“O valor de 322 milhões de reais, incluindo ajuste de correção monetária, será depositado em contas vinculadas (escrow), pela participação da PBio na BSBios, e está sujeito a ajustes usuais para transações dessa natureza”, disse a Petrobras.

A empresa acrescentou que 255 milhões de reais serão sacados pela PBio no fechamento da transação, enquanto 67 milhões de reais serão mantidos em conta vinculada para indenização de eventuais contingências.

“O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais”, completou.

Fundada em 2011, a RP Participações em Biocombustíveis S.A. é uma empresa controlada pela ECB Group e seu principal investimento é a participação acionária na BSBios.

“Este momento representa a concretização de mais uma etapa de um sonho”, disse o fundador e CEO do ECB Group, Erasmo Carlos Battistella.

O presidente do grupo empresarial, que agora assume 100% do controle da BSBios, disse ainda que, junto com sua equipe, está construindo um novo planejamento estratégico para a empresa, a ser divulgado após a aprovação do negócio no órgão anti-truste Cade.

“Nosso compromisso é construir um legado através dos biocombustíveis, por meio do desenvolvimento de uma economia sustentável e mais limpa”, afirmou, por meio da assessoria de imprensa.