Peter Thiel enganou o Vale do Silício, diz autor de biografia dele

O investidor bilionário Peter Thiel: apoio a causas libertárias, esquemas financeiros intrincados para pagar menos impostos e influência política para além do Vale do Silício O investidor bilionário Peter Thiel: apoio a causas libertárias, esquemas financeiros intrincados para pagar menos impostos e influência política para além do Vale do Silício

A reunião começou com um agradecimento. O presidente eleito Donald Trump estava sentado a uma longa mesa no 25º andar de sua torre em Manhattan. Trump estava sentado no centro, por hábito e, também por hábito, parecia profundamente satisfeito consigo mesmo. Estava acompanhado por seu círculo habitual de lacaios e conselheiros e, para variar, os chefes das maiores empresas de tecnologia do mundo.

“Essas empresas são monstruosas”, declarou Trump, radiante para um grupo que incluía Tim Cook da Apple, Jeff Bezos da Amazon, Satya Nadella da Microsoft e os executivos-chefes do Google, Cisco, Oracle, Intel e IBM. Em seguida, ele agradeceu ao organizador da reunião, Peter Thiel.

Thiel sentou-se ao lado de Trump com os braços cruzados sob a mesa, como se tentasse se esquivar do recém-eleito presidente. “Quero começar agradecendo a Peter”, começou Trump. “Ele enxergou alguma coisa bem antes — talvez antes que todos nós.” Trump estendeu a mão por baixo da mesa, procurando a mão de Thiel, encontrou-a e ergueu-a. “Ele tem sido tão incrível, tão notável e recebeu os maiores aplausos na Convenção Nacional Republicana”, disse ele, dando um tapinha afetuoso no punho de Thiel. “Eu quero agradecer você, cara. Você é um cara muito especial”.

O momento de ternura fraterna pode ter sido estranho para Thiel, mas foi uma espécie de conquista. Até a reunião da Trump Tower, em dezembro de 2016, ele era conhecido como um capitalista de risco rico e excêntrico — figura chave no Vale do Silício com certeza, mas dificilmente alguém com influência política. Seu apoio a Trump, a partir de maio de 2016, quando os companheiros de Davos estavam em sua maioria apoiando outros candidatos, mudou esse quadro.

Quer saber mais sobre empreendedorismo? Inscreva-se gratuitamente para assistir à aula inaugural da shark Carol Paiffer!

Ele conseguiu uma vaga no horário nobre na Convenção Nacional Republicana, e então, dias após o vazamento da fita do Access Hollywood, na qual Trump se gabava de agressão sexual, arrecadou uma doação de US$ 1,25 milhão. Melhor ignorar a linguagem sexista, aconselhou Thiel; os eleitores devem levar Trump “a sério, não literalmente”. O argumento prevaleceu, e agora Thiel estava em uma posição invejável: um mediador poderoso entre o líder eleito não convencional do mundo livre e uma segmento que dizia odiá-lo.

Muito foi feito durante a campanha sobre o abismo entre o Vale do Silício e o Partido Republicano. O Vale favorecia a imigração e a tolerância; Trump queria construir um muro e reverter os direitos para os americanos LGBT. O Vale valorizava a experiência; Trump usou sua própria grosseria como credencial. Especialistas previram que essas diferenças seriam intransponíveis — e de fato os primeiros relatos da reunião, baseados nos cerca de quatro minutos durante os quais a mídia teve permissão para entrar na sala, sugeriram que foi isso o que aconteceu.

O Business Insider publicou uma foto de Sheryl Sandberg do Facebook, Larry Page do Google e Bezos fazendo uma careta sob o título "Isso captura perfeitamente o primeiro encontro entre Trump e todos os CEOs de tecnologia que se opuseram a ele." Mas o Vale do Silício também refletia os valores do homem que organizou o encontro, e Thiel — tecnólogo imigrante gay com dois diplomas em Stanford, que de alguma forma encontrou seu caminho para se tornar um fervoroso apoiador de Trump — parecia valorizar a expansão de sua própria riqueza acima de quase tudo.

Depois que a imprensa deixou a sala, de acordo com notas da reunião e relatos de cinco pessoas familiarizadas com seus detalhes, os CEOs de tecnologia seguiram seu exemplo. Foram muito educados, até mesmo solícitos, agradecendo a Trump generosa e repetidamente enquanto ele demonstrava sabedoria às custas deles. Trump tentou seduzir Bezos a respeito de ser dono do Washington Post e Cook sobre o balanço patrimonial da Apple. “Tim tem um problema”, disse Trump. “Ele tem dinheiro demais.” Os CEOs ouviram tudo educadamente.

Trump passou para as deportações em massa. “Vamos fazer uma porção de coisas a respeito da imigração”, disse ele. “Vamos pegar os maus elementos.” Essas foram promessas que Thiel apoiou, às quais os CEOs de tecnologia ostensivamente se opuseram. Por outro lado, em particular, ninguém se opôs. Eles sugeriram que não haveria problema em reprimir os imigrantes ilegais, desde que Trump pudesse suprir trabalhadores estrangeiros qualificados em número suficiente para suas empresas. “Devemos separar a segurança da fronteira das pessoas talentosas”, disse Cook.

Ele sugeriu para que os EUA tentassem cultivar o "monopólio do talento". O ex-presidente executivo do Google, Eric Schmidt, amigo de longa data de Thiel, apesar de ser importante doador do Partido Democrata, sugeriu uma maneira de marcar a abordagem de incentivo e castigo de Trump para a reforma da imigração de uma forma mais amigável. “Chame isso de Lei do Emprego dos EUA”, ele sugeriu. Quando a conversa mudou para a China, nenhum dos CEOs pediu moderação; muitos começaram a relatar as próprias queixas.

Anos depois, os conselheiros de Trump comentariam sobre esse momento, dando a Thiel o crédito por convencer o Vale do Silício de que eles poderiam funcionar com um presidente que passou a campanha tratando a todos como um bando de globalistas que odeiam os EUA. “Eles deveriam ser os maiores inimigos que temos, e eles estão basicamente apresentando um argumento nacionalista”, disse Steve Bannon, que participou da reunião e serviu como principal conselheiro da Casa Branca. “Foi como se eles finalmente tivessem sido convidados para almoçar com o jogador mais importante do time de futebol.”

O governo Trump, é claro, terminou mal para muitos dos participantes da reunião. Bannon foi demitido no ano seguinte, indiciado em 2020 e perdoado poucas horas antes de o próprio Trump deixar a Casa Branca, tendo se tornado o 11º presidente na história dos EUA a perder a reeleição. Ele partiria para Mar-a-Lago em desgraça, seu legado manchado por uma pandemia que matou centenas de milhares, seu futuro político ligado a uma violenta insurreição no Capitólio dos EUA.

Lucro com Trump

Mas a presidência de Trump não terminaria mal para Thiel, que não fez comentários para este artigo, adaptado de meu próximo livro, The Contrarian (veja informações sobre o livro ao fim da reportagem). As empresas de Thiel ganhariam contratos com o governo, e seu patrimônio líquido dispararia — e isso, crucialmente, permaneceria no abrigo legal de impostos que ele passou metade de sua carreira tentando proteger. Como capitalista de risco, Thiel tinha se empenhado em encontrar empresas promissoras, investir em seu sucesso e, em seguida, vender as ações quando fosse financeiramente vantajoso fazê-lo. Agora estava fazendo o mesmo com um presidente dos EUA.

Thiel às vezes é retratado como o conservador simbólico da indústria de tecnologia, uma visão que subestima seu poder. Mais do que qualquer outro investidor ou empresário vivo do Vale do Silício — e ainda mais que Bezos, ou Page, ou cofundador do Facebook e protegido de Thiel, Mark Zuckerberg — ele foi responsável por criar a ideologia que veio a definir o Vale do Silício hoje: aquele progresso tecnológico que deveria ser buscado incansavelmente, com pouca ou nenhuma consideração pelos custos ou perigos potenciais para a sociedade. Thiel não é o magnata da tecnologia mais rico, mas tem sido, de várias maneiras, o mais influente.

Sua primeira empresa, a PayPal, foi pioneira em pagamentos online e agora vale mais de US$ 300 bilhões. A empresa de mineração de dados, Palantir Technologies, sua segunda empresa, desbravou o caminho para aquilo que seus críticos chamam de capitalismo de vigilância. Mais tarde, a Palantir se tornou jogador-chave nos projetos de imigração e defesa de Trump. A empresa vale cerca de US$ 50 bilhões. Thiel tem vendido ações, mas ainda é seu maior acionista.

Por mais impressionante que seja esse currículo de empreendedorismo, Thiel tem sido ainda mais influente como investidor e negociador de bastidores. Ele lidera a chamada Máfia PayPal, rede informal de relacionamentos financeiros e pessoais interligados que data do final da década de 1990. Esse grupo inclui Elon Musk, além dos fundadores do YouTube, Yelp e LinkedIn; os membros forneceriam capital inicial para Airbnb, Lyft, Stripe e Facebook.

As ambições desses homens muitas vezes andaram de mãos dadas com o projeto político libertário extremista de Thiel: uma reorganização da civilização que mudaria o poder das instituições tradicionais — por exemplo, mídia convencional, legislaturas democraticamente eleitas — para startups e os bilionários que as controlam. Thiel secretamente financiou o processo que destruiu a Gawker Media (empresa americana de blogs) em 2016.

Misto de Ayn Rand e personagens de ficção

Thiel também defendeu sua visão política em palestras em faculdades, discursos e em seu livro Zero to One (De zero a um), que narra a própria jornada pessoal desde o fracasso em direito corporativo até o sucesso como investidor de empresas pontocom bilionárias. O manual do sucesso argumenta que os monopólios são bons, as monarquias eficientes e os fundadores da tecnologia divinos. Já vendeu cerca de 3 milhões de cópias em todo o mundo.

Para os jovens que compram seus livros, e assistem várias vezes suas palestras e escrevem poemas nas redes sociais em homenagem ao seu gênio, Thiel é como um misto de Ayn ​​Rand (escritora e filósofa considerada uma das expoentes mundiais do pensamento libertário) com um de seus personagens de ficção. Ele é um filósofo libertário e construtor — um Howard Roark, com seguidores no YouTube. Seus acólitos mais ávidos se tornaram Companheiros de Thiel, aceitando US$ 100.000 para abandonar os estudos. Outros aceitam empregos dentro de seu círculo de conselheiros, a quem ele apoia financeiramente e que o promovem e defendem a ele e a suas ideias.

Na noite das eleições em 2016, um grupo de cerca de 20 desses partidários, incluindo empresários e investidores, juntou-se a Thiel em sua enorme casa em San Francisco para ver os resultados que chegavam. "Você nunca estará totalmente certo", declarou Thiel aos seus cortesãos, como quando a Fox News mostrou os resultados de Wisconsin e Michigan. "Mas ele tinha todos esses elementos". Trump “foi tolo o suficiente para chamar tanto essa atenção”, continuou Thiel. “E sério o suficiente para realmente fazer o que fez”.

O telefone de Thiel já estava tocando e seus assessores discutiam as perspectivas. Thiel seria nomeado membro do comitê executivo de transição em questão de dias, eles imaginaram, e Trump lhe daria um portfólio substancial. “A conversa”, diz alguém que compareceu à festa, “foi basicamente,‘ Onde você quer trabalhar?’”

Uma semana depois, Thiel apresentou-se na Trump Tower com meia dúzia de assessores. O grupo era o tipo de Thiel: jovens, inteligentes e atraentes. “Eles pareciam modelos masculinos”, lembra Bannon. O grupo, liderado por Blake Masters, assessor de longa data que atuou como redator coadjuvante de Thiel no “Zero to One”, recebeu a tarefa de sugerir nomeações que poderiam limitar drasticamente o escopo do " time administrativo".

Tal como um animal político, Thiel possuía instintos que podiam parecer quase comicamente ruins. Sua lista de 150 nomes para cargos de nível sênior incluía inúmeras figuras que eram extremistas demais, mesmo para os membros mais radicais do círculo íntimo de Trump. Muitos eram ultra libertários ou reacionários; outros eram mais difíceis de categorizar. “A ideia de Peter de perturbar o governo está por aí”, diz Bannon. “As pessoas pensavam que Trump fosse um disruptor. Elas não tinham nenhuma ideia plausível”.

Para o consultor científico de Trump, Thiel sugeriu dois indivíduos que negam a mudança climática: o físico de Princeton William Happer e o cientista da computação de Yale David Gelernter. Para o cargo de chefe da FDA (Food and Drug Administration), Thiel ofereceu, entre outros nomes, Balaji Srinivasan, empresário sem experiência comprovada em governo, que parecia cético quanto à existência do FDA. “Para cada talidomida”, Srinivasan tuitou (e depois deletou), “muitos morreram por atrasos nas aprovações”.

Bannon trouxe todos para se encontrar com Trump, mas não endossou as escolhas. “Balaji é um gênio”, diz ele. "Mas era demasiado". Bannon sabia que não seria realista nomear um provocador que deu a entender que queria se livrar do FDA para dirigir a referida agência. Fazer isso teria levado Trump à marca de radical — e não a de moço bom. Bannon continua: "Essa não é uma audiência de aprovação que você vai ganhar nos primeiros 100 dias. Lembre-se, somos uma coalizão, e o establishment republicano ficou horrorizado com o que estávamos fazendo".

Srinivasan e Gelernter não responderam aos pedidos de comentários. Happer elogia Thiel por sua "recusa em se deixar intimidar pelo politicamente correto", mas acrescenta: "Nunca pensei em Peter como muito forte em tecnologia, a menos que se restrinja a definição de tecnologia às formas de lucrar com a internet". Em 2018, Trump nomeou Happer para uma posição inferior como diretor sênior de tecnologias emergentes no Conselho de Segurança Nacional. Ele deixou o governo em 2019, reclamando que foi minado por funcionários da Casa Branca que sofreram uma "lavagem cerebral" para acreditar nos perigos da mudança climática.

No final, Thiel conseguiu colocar apenas uma dúzia ou mais de aliados na Casa Branca, tendo perdido sua conexão mais importante com Trump com a saída de Bannon no mês de agosto seguinte. De acordo com uma pessoa que trabalhou na transição e pediu para permanecer anônima para evitar irritar Thiel ou Trump, Thiel e Masters “basicamente se aliaram ao ‘tudo bem’ e escolheram a ruptura em vez da normalidade, e o tiro saiu pela culatra. ” Isso, é claro, presumia que os objetivos de Thiel eram apenas políticos. Mas muitos dos que trabalharam com ele dizem que a avaliação está errada; Thiel não estava jogando para influenciar, mas estava jogando por dinheiro.

Os convites para a reunião na Trump Tower foram enviados às empresas de tecnologia com os maiores valores de mercado, mas Thiel fez duas exceções. Musk, que dirige a SpaceX, da qual Thiel é o principal acionista, veio embora a SpaceX e sua outra empresa, a Tesla, fossem muito menores do que a segunda maior empresa da época. O mesmo fez Alex Karp, CEO de uma empresa ainda menor, a Palantir, que Thiel havia fundado em 2004.

A Palantir foi originalmente uma tentativa de vender ao governo dos EUA a tecnologia de mineração de dados desenvolvida no PayPal. A empresa, que foi criada por Thiel e recebeu endosso da CIA, cultivou uma reputação de capa e espada, encorajando repórteres a escreverem histórias que apresentassem sua tecnologia como um olho que tudo vê, como a Palantir fictícia em O Senhor dos Anéis, para a qual Thiel o nomeou. “Prefiro ser visto como mau do que incompetente”, explicou Thiel a um amigo quando questionado sobre a estratégia de marketing da empresa.

Dificuldades na Palantir

Mas dentro da Palantir havia dúvidas sobre até que ponto — ou mesmo se — a tecnologia funcionava. A empresa enfrentou dificuldades durante o segundo mandato do presidente Barack Obama à medida que o entusiasmo por suas ofertas diminuía entre as agências de inteligência e grandes clientes corporativos. A Palantir esperava concorrer para obter um contrato com o Exército dos EUA, que estava desenvolvendo um novo sistema de banco de dados, mas o Exército parecia inclinado a trabalhar com os tradicionais empreiteiros de defesa, efetivamente afastando Thiel de centenas de milhões de dólares por ano em receitas. “Era um terreno muito instável”, diz Alfredas Chmieliauskas, que foi contratado pela Palantir em 2013 para desenvolver negócios na Europa. “Não tínhamos nada”. Outro executivo sênior chamou o Metropolis, principal produto da Palantir, de um “desastre".

Foi esse sentimento de desespero que levou Chmieliauskas a começar a cultivar a Cambridge Analytica, uma firma britânica de consultoria política, apoiada por Bannon e o gerente de hedge funds, Robert Mercer, que visava criar perfis psicográficos de eleitores usando dados de mídia social. Em 2014, Chmieliauskas, que via a empresa como potencial cliente, sugeriu que ela criasse um aplicativo para coletar dados do Facebook. A Cambridge Analytica nunca se tornou cliente da Palantir, mas pegou a sugestão de Chmieliauskas e a seguiu, acessando os dados do Facebook de 87 milhões de pessoas sem o conhecimento delas.

A Palantir alegaria que Chmieliauskas era um funcionário desonesto agindo por conta própria quando sugeriu a ideia. Chmieliauskas diz que isso é engano; ele diz que seus chefes sabiam o que ele estava tramando e, na verdade, o encorajaram a buscar negócios que seriam eticamente duvidosos. “Eles me empurraram para debaixo do ônibus”, diz ele. “Eu trabalhei em negócios muito mais sombrios antes da Cambridge Analytica.” Uma porta-voz da Palantir não quis comentar. A Cambridge Analytica, que negou qualquer irregularidade, fechou as portas em 2018.

De qualquer forma, a nova administração representou uma oportunidade para a Palantir e para Thiel, que tinha grande parte de seu patrimônio líquido amarrado à empresa. Pouco antes do dia da eleição em 2016, um juiz federal havia decidido em uma ação movida pela Palantir que o Exército teria que renunciar ao seu contrato de banco de dados e considerar a empresa de Thiel. A ordem do tribunal não significava que o Exército compraria o software da Palantir, apenas que iria dar uma "boa analisada", como disse Hamish Hume, o advogado da empresa no caso.

Nesse momento, Karp (e Thiel) tinham a chance de fazer um apelo pessoal ao comandante-chefe. Durante a reunião na Trump Tower, Karp prometeu a Trump que a Palantir poderia "ajudar a reforçar a segurança nacional e reduzir o desperdício". Posteriormente, Karp diria que não tinha ideia de porque havia sido convidado; tudo o que ele sabia era que seu amigo havia organizado as coisas. Claro, Thiel não convidou para a reunião quaisquer outros contratados da defesa, como a Raytheon Technologies, o principal concorrente da Palantir na licitação para o acordo do Exército.

Thiel parecia que estava empurrando o governo em direção a Palantir de outras maneiras. Ele instou Trump a demitir Francis Collins, o diretor de longa data do Instituto Nacional de Saúde e talentoso geneticista, que chefiou o Projeto Genoma Humano sob Bill Clinton e George W. Bush. Isso teve implicações para a Palantir, que teria considerado o INS, um grande usuário de dados, um alvo no ponto para seus vendedores. Thiel argumentou que o INS precisava ser sacudido e sugeriu que Collins fosse substituído por Andy Harris, congressista republicano da costa leste rural de Maryland e membro da House Freedom Caucus (Convenção Política da Casa da Liberdade), de extrema direita.

Bannon resistiu ao esforço, mas concordou que Collins viesse a Nova York no início de janeiro para uma entrevista para seu emprego atual. A pauta incluiu um almoço com Thiel e Masters. Posteriormente, em um e-mail de acompanhamento, de acordo com documentos que mais tarde foram tornados públicos por meio de um pedido da Lei de Liberdade de Informação do jornalista independente Andrew Granato, Collins mencionou a vontade de saber mais sobre a Palantir.

Ele disse que estava se reunindo com o principal executivo de desenvolvimento de negócios da Palantir. Parece, em retrospecto, ter sido o início de um discurso de vendas muito bem-sucedido. Collins seria renomeado e, no ano seguinte, o INS daria a Palantir um contrato de US $ 7 milhões para ajudar a agência a manter o controle dos dados de pesquisa que estava coletando. Haveria inúmeros outros contratos.

Influência na Casa Branca

Thiel pode não ter sido completamente bem-sucedido em seu esforço para instalar pessoas leais dentro da Casa Branca de Trump, mas também não falhou totalmente. Michael Kratsios, seu ex-chefe de gabinete, ingressou no governo como chefe de tecnologia dos EUA e mais tarde se tornaria subsecretário interino de defesa, encarregado do orçamento de pesquisa e desenvolvimento do Pentágono. Kevin Harrington, conselheiro de Thiel de longa data, aceitou um cargo sênior no Conselho de Segurança Nacional.

Vários outros com conexões com Thiel também assumiriam cargos de defesa sênior, incluindo Michael Anton, amigo e militante conservador — autor de um ensaio, "The Flight 93 Election" (As Eleições do Vôo 93), que fez a defesa intelectual de Trump — e Justin Mikolay, ex-marqueteiro da Palantir, que ingressou no Departamento de Defesa como redator de discursos do Secretário de Defesa, James Mattis. O vice-chefe de gabinete de Mattis, Anthony DeMartino, e o conselheiro sênior Sally Donnelly, também trabalharam para a Palantir como consultores.

É possível, certamente, que a nomeação de oficiais militares simpáticos ao tipo de disrupção da Palantir não tivesse nada a ver com Thiel — essas ideias estavam ganhando popularidade nos círculos do governo mesmo durante a administração Obama, e em entrevistas, os executivos da Palantir enfaticamente disseram que não beneficiaram de tratamento preferencial. “É completamente e totalmente ridículo”, disse Karp, quando perguntei a ele sobre o sucesso da Palantir na era Trump durante uma entrevista de 2019. “Demora 10 anos para se construir este tipo de negócio.”

No final das contas, o Exército realizou uma disputa entre as empresas Palantir e Raytheon para o contrato disputado, em que cada empresa foi solicitada a construir um protótipo de sistema e apresentá-lo a um painel de militares. Era exatamente o tipo de concorrência que a Palantir havia defendido em um processo alguns anos antes. Alguns membros da Palantir se perguntaram se a liderança do Pentágono havia sido convencida sobre os méritos — o software da Palantir realmente havia melhorado muito nos anos anteriores — ou se a pressão política havia sido exercida por Thiel e seus aliados. De qualquer forma, no início de 2019, o Exército anunciou que a Palantir havia vencido incontestavelmente: a empresa obteria seu maior contrato de todos os tempos, no valor de US$ 800 milhões ou mais. A vitória entusiasmou a empresa que de repente se colocou em busca de mais negócios com o Pentágono.

Em 2019, a Palantir assumiu mais de US$ 40 milhões por ano em contratos para o Projeto Maven, uma ação do Departamento de Defesa para usar software de inteligência artificial para analisar imagens de drones. Isso aconteceu apesar da limitada experiência da Palantir no tipo de software de reconhecimento de imagem que a Maven usava para identificar alvos — e apesar das preocupações de um funcionário do governo mencionadas em um memorando anônimo enviado a militares, e relatado pela primeira vez pelo New York Times, que a empresa tinha recebido tratamento preferencial na obtenção do contrato.

Haveria outro enorme contrato do Exército, anunciado em dezembro, no valor de até US$ 440 milhões ao longo de quatro anos, mais US$ 10 milhões do novo ramo militar de Trump, a Força Espacial, e US$ 80 milhões da Marinha. E a Palantir ignorou as objeções de seus próprios funcionários e ativistas de imigração, renovando seu contrato com a agência de imigração e alfândega de Trump por outros US$ 50 milhões ou mais.

Como o contrato da ICE mostrou, Thiel não estava em posição de vincular diretamente seus interesses comerciais com as políticas mais radicais de Trump. Em 2017, Charles Johnson, um confidente de Thiel de longa data que mantinha laços estreitos com membros da direita alternativa, sugeriu que Thiel investisse em um novo empreendimento chamado Clearview AI. A ideia, como Johnson explicou, era simples: ele e um engenheiro criaram um software para extrair o máximo possível de fotos do Facebook e de outras redes sociais. O software armazenou a preciosidade, junto com os nomes dos usuário. Eles ofereceriam esse banco de dados para departamentos de polícia e outros grupos de aplicação da lei, junto com um algoritmo de reconhecimento facial. Essas ferramentas permitiriam que a polícia tirasse uma foto de um suspeito não identificado, carregasse no software e recebesse um nome de volta.

Na época, Johnson se gabou de que essa tecnologia seria ideal para a repressão imigratória de Trump. “Construir algoritmos para identificar todos os imigrantes ilegais para os esquadrões de deportação” foi como ele colocou em um post no Facebook. “Foi uma piada”, diz Johnson, que desde então cortou os laços com a direita alternativa e se tornou um apoiador de Joe Biden. “Mas se tornou real.” Na verdade, a Clearview acabaria assinando um contrato para dar ao ICE acesso à sua tecnologia. Também teria a ajuda de Thiel. Depois de ouvir a proposta de Johnson, ele forneceu US$ 200.000 em capital inicial para a empreitada. A Clearview assinaria contratos com o ICE, o FBI e várias agências federais.

Outra contratada apoiada por Thiel, a Anduril Industries, capitalizou o fervor de "construir o muro" de Trump para ganhar uma série de contratos com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para contribuir com tecnologias de vigilância digital, que a empresa descreveu como uma "parede virtual". A Anduril, batizada com o nome da espada de Aragorn em O Senhor dos Anéis, agora está avaliada em mais de US$ 4 bilhões.

Tamanho incerto do patrimônio

No outono de 2020, as estimativas publicadas colocavam o patrimônio líquido pessoal de Thiel em cerca de US$ 5 bilhões, quase o dobro do que era antes de Trump ser eleito. Isso foi um reflexo de sua participação na Palantir, que abriu o capital em agosto com uma avaliação de cerca de US$ 20 bilhões. Thiel então detinha cerca de 20% da empresa e também tinha participações em várias outras cujas fortunas haviam disparado. Além da Anduril, havia a SpaceX, que agora valia até US$ 100 bilhões graças em parte a um negócio em expansão com o governo federal, e a Airbnb, que havia se tornado pública recentemente. Qualquer medição financeira que tenha sido usada, esses haviam sido quatro bons anos.

Mas aqueles que conhecem Thiel dizem que mesmo essas estimativas eram provavelmente muito conservadoras e que seu verdadeiro patrimônio líquido estava perto de US$ 10 bilhões, possivelmente muito mais. Em parte, isso se devia ao fato de ele ter discretamente acumulado participações em um punhado de empresas privadas com avaliações excessivamente altas, incluindo a startup de pagamentos online, a Stripe; uma pessoa próxima a Thiel calcula que sua participação vale pelo menos US$ 1.5 bilhão. Mas também era porque Thiel estava protegendo uma grande porcentagem de seus ativos de investimento de impostos de qualquer tipo.

A estratégia era legal, mesmo que fosse ultrajante, do ponto de vista de qualquer noção normal de justiça. Thiel havia estacionado grande parte de sua riqueza dentro de um veículo de investimento conhecido como Roth IRA conta de aposentadoria individual. Roths são contas de aposentadoria isentas de impostos que foram projetadas para trabalhadores de classe média e classe média baixa, não bilionários — as contribuições são limitadas a apenas US$ 6.000 por ano. (Pode-se também converter um IRA tradicional em um Roth se pagar impostos na conta antiga.) É ilegal usar uma conta Roth para comprar ações de uma empresa que se controla. Mesmo assim, a partir de 1999, Thiel usou um Roth para comprar ações de empresas com as quais estava intimamente associado — incluindo a PayPal e a Palantir — por preços que chegavam a um milésimo de centavo por ação. Todos os ganhos de capital desde então têm sido isentos de impostos.

A manobra dependia de uma interpretação extremamente restrita do que significa controlar uma empresa. Thiel não possuía mais do que 50% da PayPal na época do investimento em Roth e, portanto, em termos legais, não controlava a PayPal. Mas, na prática, Thiel tinha a palavra final a respeito de tudo o que a empresa fez durante grande parte desde o início de sua história. A certa altura, em 2001, ele ameaçou renunciar ao cargo de CEO, a menos que o conselho de administração nominalmente independente emitisse milhões de ações para ele.

O conselho concordou porque, de acordo com três pessoas familiarizadas com as negociações, não tinha escolha; A renúncia de Thiel teria matado a empresa. A situação era “paguem para mim, ou vou atirar em mim mesmo”, lembra uma das pessoas. O conselho emitiu quase 4.5 milhões de ações para Thiel comprar, emprestando-lhe o dinheiro para a transação. Aproximadamente um terço dessas ações foi comprado em Roth IRA de Thiel.

Em um ano, o novo bloco de ações valeria US$ 21 milhões. Thiel também usaria o Roth para comprar ações da Palantir, cujo conselho estava repleto de amigos íntimos e aliados. No final de 2019, o Roth de Thiel sozinho valia 5 bilhões de dólares de acordo com a ProPublica, que recebeu cópias vazadas das declarações de impostos de Thiel. Quatro pessoas familiarizadas com as finanças de Thiel confirmaram o relatório. Dado o desempenho do mercado desde então, é provável que o portfólio seja muito maior hoje.

Manobra para pagar menos impostos

O tamanho do pecúlio e a agressiva estratégia fiscal que Thiel empregara para protegê-lo colocavam-no em uma posição precária. De acordo com as regras da Receita Federal dos EUA, se um titular de conta Roth IRA se envolver em uma transação proibida, como usar o dinheiro para investir em uma empresa que esse titular controla legalmente, essa pessoa perde a redução de impostos para a totalidade do valor da carteira.

No caso de Thiel, isso significaria que ele poderia estar sujeito a uma dívida de impostos na casa dos bilhões. Além disso, em 2014, a Agência de Prestação de Contas do governo anunciou que tinha identificado 314 contribuintes com saldos em IRA de mais de US$ 25 milhões, mencionando especificamente "fundadores de empresas que usam IRAs para investir em ações não negociadas publicamente de suas empresas recém-formadas", isto é, pessoas que fizeram exatamente o que Thiel fez na PayPal e na Palantir. O relatório observou que a Receita Federal planejava investigar essas propriedades e recomendou que o Congresso aprovasse leis para reprimir a prática. Separadamente, as autoridades fiscais dos EUA começaram uma auditoria das contas de aposentadoria de Thiel.

Thiel jamais foi sancionado — a auditoria nunca apontou nada ilegal, de acordo com uma pessoa que discutiu o assunto com Thiel — mas parecia tê-lo deixado paranoico. Bastaria uma mudança na maneira como a Receita Federal interpretasse as regras para forçá-lo a pagar impostos sobre todas as contas Roth. Ou um ex-sócio ou funcionário insatisfeito poderia chamar a atenção para o tamanho da influência que Thiel exerceu sobre suas empresas de uma forma que parecesse controle. “Se ele violar uma única regra, colocar o dedo do pé na direção errada, o governo pode tributar tudo”, disse outra pessoa familiarizada com o acordo.

Isso foi assustador para Thiel, de acordo com vários funcionários antigos. Eles dizem que sua vulnerabilidade a uma mudança na política tributária ou uma mudança na aplicação do Imposto de Renda parecia dominar a forma como ele se relacionava com as pessoas ao seu redor. A ansiedade sobre uma possível repressão parecia ser parte de sua motivação para adquirir a cidadania da Nova Zelândia em 2011 e apoiar Trump em 2016, de acordo com essas fontes. Agora, em 2020, as perspectivas de reeleição de Trump estavam diminuindo. Isso deixou Thiel andando na corda bamba, ficando longe o suficiente de Trump para não ser responsabilizado caso perdesse, mas ainda perto o bastante para influenciar os seguidores de Trump. Ele nunca endossou Trump em 2020, mas também teve o cuidado de não criticar o candidato publicamente.

Em particular, ele passou a se referir à Casa Branca de Trump como "o S.S. Minnow" — o desafortunado barco de pesca que encalha na série Gilligan’s Island (A Ilha dos Birutas). Claro, nesta analogia, Trump era o capitão. Havia, como Thiel disse a um amigo em um texto, "muitos Gilligan". Em uma metáfora náutica não relacionada, Thiel disse que as mudanças na campanha de Trump eram o equivalente a "reorganizar as espreguiçadeiras no Titanic". Comentários semelhantes vazaram para a imprensa, que relatou que ele estava irritando Trump por causa da falha do governo em responder adequadamente à pandemia do coronavírus. Mas isso não era verdade. Thiel apoiou Trump na Covid-19, dizendo a amigos que achava que os bloqueios nos estados liderados por governadores democratas eram “loucos” e excessivamente amplos.

Financiamento a políticos radicais do Partido Republicano

Após a derrota de Trump em novembro, os funcionários e aliados de Thiel estavam alvoroçados com rumores sobre votos secretos não contados em estados decisivos importantes e como o resultado da eleição estava de alguma forma em dúvida. Eric Weinstein, apresentador de podcast e consultor de Thiel de longa data, tuitou vídeos de um suposto denunciante do serviço postal. (As alegações, que se revelaram mentirosas, foram distribuídas pelo jornalista conservador e provocador James O'Keefe, outro aliado de Thiel que recebeu fundos dele no passado.)

Masters, entretanto, tuitou sombriamente sobre a Dominion Voting Systems, ampliando uma teoria da conspiração alegando que o fabricante das urnas eletrônicas de alguma forma adulterou os resultados. Ele também afirmou, sem oferecer evidências, que pessoas já falecidas haviam votado em Milwaukee e em Detroit.

Nem Thiel nem ninguém do seu círculo íntimo estavam sendo moderados. Depois de Trump escolher para a Suprema Corte, Neil Gorsuch, ao lado dos liberais e moderados ao decidir que os trabalhadores gays e transgêneros mereciam proteção dos direitos civis, Masters, o conselheiro de Thiel que trabalhou na transição, reclamou que o partido havia traído os conservadores. Ele escreveu no Twitter, sarcasticamente, que o objetivo do Partido Republicano parecia ser, entre outras coisas, “proteger o patrimônio privado, impostos baixos e pornografia gratuita”.

Em março, um comitê de ação política recém-criado anunciou que Thiel havia prometido uma doação de US$ 10 milhões para apoiar a candidatura potencial ao Senado de J.D. Vance, autor do livro de memórias Hillbilly Elegy (Era uma vez um sonho). Vance trabalhou para a Mithril Capital Management, outra das empresas de capital de risco de Thiel, esta batizada em homenagem ao metal magicamente leve de O Senhor dos Anéis. Pouco depois do lançamento do Hillbilly Elegy, Vance mudou-se para Ohio e começou a traçar uma carreira política. Ele também iniciou um novo fundo apoiado por Thiel focado em investir em startups do meio-oeste chamado Narya Capital Management — “Narya” sendo élfico para “anel de fogo” em O Senhor dos Anéis.

Vance já havia sido crítico de Trump. “Caros cristãos, todos estão nos observando quando pedimos desculpas por este homem”, ele tuitou depois que a infame fita do Access Hollywood vazou. "Senhor, nos ajude." Mas uma semana antes do anúncio de que Thiel estava apoiando sua candidatura ao Senado, Vance apareceu no America First, o podcast dirigido pelo ex-conselheiro do Trump, Sebastian Gorka, e se proclamou como convertido ao movimento “Make America Great Again” (Vamos tornar a América Novamente Grande) de Trump. Ele disse que concordou com a avaliação de Trump sobre o que chamou de "a elite americana". Vance proclamou: "Eles não se importam com o país que os tornou quem eles são." Depois disso, se encontrou com Thiel e Trump em Mar-a-Lago. Em seguida, deletou todas as suas postagens antigas do #nevertrump.

Em julho, Vance, formado pela Escola de Direito de Yale, oficializou sua candidatura, protestando contra universidades, líderes empresariais antiamericanos, hedge funds "acordados" e "a cabala de Fauci" (uma referência às restrições do Covid). Ele propôs reprimir a imigração, frear a ascensão da China e quebrar grandes empresas de tecnologia por censurarem o discurso conservador – as posições que Thiel vinha defendendo. Dias depois, Vance apareceu na Fox News e lançou um ataque ao Google, concorrente da Palantir em contratos governamentais.

“O Google, agora, está conspirando ativamente e trabalhando com o governo chinês”, disse Vance. Essa acusação era espúria e quase idêntica a uma que Thiel fizera dois anos antes na Conferência Nacional de Conservadorismo, onde Vance também falou. Naquele evento, Thiel acusou o Google, sem provas, de ser “traidor” por não trabalhar mais de perto com o Departamento de Defesa e por fazer negócios na China.

Masters, enquanto isso, anunciou a própria candidatura ao Senado pelo Arizona, provando ser um eficiente defensor de Thiel, que fez outra promessa de US$ 10 milhões para sua candidatura. Como a de Vance, a plataforma Masters parece uma extensão da visão de mundo de Thiel, combinando política de imigração ao estilo de Trump ("Obviamente, isso funciona", disse ele em um vídeo gravado em uma trecho do muro da fronteira), reclamações sobre esforços de diversidade e planos para controlar empresas de tecnologia, especialmente aquelas nas quais Thiel não tem interesse. Seu Comitê Político, apoiado por Thiel, recentemente exibira um anúncio atacando um colega candidato, o procurador-geral do Arizona, Mark Brnovich, por se recusar a anular os resultados das eleições estaduais de 2020.

Mais influência política que durante governo Trump

Se vencerem as primárias, e se os republicanos assumirem o controle do Senado em 2022, Masters e Vance — junto com os outros dois nacionalistas populistas que receberam apoio substancial de Thiel, Josh Hawley do Missouri e Ted Cruz do Texas — sem dúvida oferecerão a Thiel um nível de influência maior do que o que desfrutava com Trump. Um Senado controlado pelos republicanos, especialmente um onde a política de Thiel estivesse em alta, também seria ideal para os contratantes do governo de Thiel e para proteger o status de vantagem fiscal de seu Roth IRA.

Mas Masters e Vance oferecem mais do que Trump porque, ao contrário do ex-presidente, eles são ideólogos altamente disciplinados que parecem empenhados em popularizar a agenda política de seu patrono. Em outras palavras, eles são tão exagerados quanto Thiel. Melhor ainda, Masters e Vance trabalham para Thiel, e não apenas no sentido de que seu Comitê Político está pagando por publicidade na TV em nome deles. Masters continua sendo o diretor de operações da Thiel Capital e presidente da Thiel Foundation; Thiel é investidor-chave na Narya, empresa de investimentos de Vance. Vance e Thiel investiram recentemente no Rumble, concorrente do YouTube que atende a comentaristas trumpistas, como o apresentador de talk show Dan Bongino, a representante de Nova York Elise Stefanik e o próprio ex-presidente.

Diz-se que Thiel está procurando outros candidatos antes das eleições de meio de mandato em 2024. “Ele não voltou ao republicanismo”, diz Bannon. "Ele é totalmente MAGA (Make America Great Again)." Não está claro se o velho slogan de Trump ainda tem relevância política, mas se o capitalista de risco mais influente do Vale do Silício conseguir se apropriar do trumpismo, isso, no mínimo, manteria a América ótima para Peter Thiel.

(The Contrarian: Peter Thiel) [O Contrário, Peter Thiel] e Silicon Valley’s Pursuit of Power [A busca pelo poder do Vale do Silício], de Max Chafkin, publicado pela Penguin Press, um selo do Penguin Publishing Group, uma divisão da Penguin Random House LLC. Direitos Autorais, 2021 de Max Chafkin.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.