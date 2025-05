Pequenos negócios respondem por quase 60% das contratações em março

Os pequenos negócios geraram 59% dos empregos no Brasil no mês de março. Do total de 71.576 vagas abertas no terceiro mês do ano no país, 42.206 foram criadas nas micro e pequenas empresas (MPE). O levantamento do Sebrae, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra ainda que, no acumulado do ano, as MPE seguem como as maiores geradoras de emprego e renda, respondendo por 369.341 (56,4%) das 654.503 contratações.

O setor de Serviços continua impulsionando a abertura de postos de trabalho nas MPE, com 30.737 novos registros, seguido por Construção (13.135) e Indústria da Transformação (6.703). O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, chama a atenção para o montante total de empregos criados nos pequenos negócios brasileiros em 2025, reforçando a importância do segmento para a economia brasileira.

"Não podemos esquecer que não são somente números que sustentam o mercado. São homens e mulheres que acordam de manhã e nunca desistiram. Produzem com a sua criatividade o seu próprio negócio, garantindo a inclusão de mais brasileiros e incentivando e apoiando o crescimento da economia", diz Décio Lima, presidente do Sebrae.

Lima cita ainda a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que indicou que o Brasil atingiu a menor taxa de desemprego para um primeiro trimestre da série histórica, iniciada em 2012. O rendimento médio das pessoas ocupadas também bateu recorde e chegou a R$ 3.410, com alta de 1,2% no trimestre e de 4% na comparação anual.