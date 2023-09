Pequenos negócios reagem com a recuperação da economia — e faturam mais

Os indicadores positivos da economia brasileira no primeiro semestre de 2023 estão impulsionando o faturamento dos pequenos negócios.

Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com o IBGE, 37% das empresas registraram queda nas receitas em julho – número positivo se comparado à edição anterior do levantamento. Em abril, quando o índice bateu os 42%.

Ao mesmo tempo, houve um crescimento na proporção de MPE com um faturamento maior (31%, em julho, contra 25%, em abril).

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, o resultado da pesquisa confirma o diagnóstico de recuperação da economia e mostra mais uma vez a importância dos pequenos negócios.

"As micro e pequenas empresas são a principal força motora do país. Elas representam 99% de todos os CNPJ e respondem por aproximadamente 7 em cada 10 novos empregos formais. A melhora no nível de faturamento demonstra que o país está no caminho certo", diz.

Ainda segundo Décio Lima, medidas como o programa “Desenrola”, que deve recuperar o poder de compra das famílias e o aumento da participação dos pequenos negócios nas compras públicas governamentais, previsto inclusive no PAC, deve incrementar ainda mais o otimismo dos empreendedores que vão aumentar os investimentos e gerar ainda mais empregos.

“Quando o presidente Lula diz que colocar de novo o povo no orçamento é a fórmula correta para que todos possam crescer, os resultados na economia são fantásticos para o Brasil”, conclui.

A pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios mostra que além de uma redução no volume de empresas que ainda verificam perda de faturamento, houve uma queda na variação média desse resultado negativo. Em abril deste ano, em média, a perda de receita dos pequenos negócios era de -10%. Em julho, essa variação caiu para -4%.

Setores que mais cresceram

O levantamento do Sebrae sinaliza também que a recuperação do faturamento foi mais forte no setor de Serviços. Entre as 6 atividades que apresentaram aumento nas receitas em julho, cinco estão nesse segmento:

academias e atividades físicas (8,4%)

serviços pessoais (6,2%)

educação (3,8%)

serviços empresariais (2,4%)

saúde (1,5%)

No setor da Indústria, o destaque foi a indústria alimentícia, com um aumento de 7,4% no faturamento.