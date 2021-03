Pelo Twitter, Elon Musk convita Putin para uma conversa no Clubhouse

Responsável pelo boom do Clubhouse na semana passada, o bilionário americano Elon Musk não parece ter se cansado do aplicativo ainda. No último sábado, pelo Twitter, o empresário convidou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a se juntar a ele em uma sala para uma conversa.

Após o tuíte em inglês para o Kremlin, Musk escreveu em russo que seria uma honra conversar com o presidente. Até então, representantes do governo russo não responderam ao pedido do bilionário.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

No começo de fevereiro, o governo russo propôs uma lei para multar cidadãos que estivessem acessando a internet via a rede de satélites da SpaceX, companhia de Elon Musk. Na época, pelo Twitter, o empresário disse que "só quer levar pessoas para Marte" e que "ajuda seria bem-vinda".

We’re just trying to get people to Mars. Help would be appreciated. — Elon Musk (@elonmusk) January 13, 2021

Usuário ativo do Twitter, Musk ajudou a impulsionar a nova rede social de voz Clubhouse ao realizar um debate com Vlad Tenev, presidente do aplicativo de investimentos Robinhood. Outros executivos de tecnologia, como Mark Zuckerberg (fundador do Facebook) e Steve Ballmer (ex-presidente da Microsoft), também estão se aventurando na nova rede.

