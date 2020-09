Pela 1ª vez, Mercedes exporta projeto desenvolvido no Brasil para a Europa

A unidade brasileira da Mercedes-Benz vai exportar, pela primeira vez em sua história, um projeto desenvolvido localmente para a Europa. A montadora vai produzir e vender no continente europeu a nova cabine do Actros, caminhão extrapesado da marca, a partir de 2021.

Além de inédito, o feito é raro na indústria automotiva. Geralmente, os projetos de veículos e partes são desenvolvidos fora do Brasil e trazidos para cá, com as adaptações necessárias.

O diferencial da cabine (ou cabina, como é chamado o produto no setor) é sua configuração, que diminui a resistência aerodinâmica e contribui para a redução do consumo de combustível.

“A utilização do projeto brasileiro pela Daimler Trucks para a produção de uma cabine global demonstra a competência e experiência da nossa equipe em gerar soluções para todas as demandas do transporte de cargas”, afirma Karl Deppen, presidente da Mercedes do Brasil e recém-empossado no cargo.

Stefan Buchner, chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks, garante que os investimentos no Brasil serão mantidos mesmo em um cenário de incertezas da economia. “Temos enormes desafios no mercado brasileiro, mas estamos convencidos de sua importância.”

O Actros faz parte da categoria de caminhões que mais cresce no Brasil. Voltados para setores como agronegócio e papel e celulose, os caminhões extrapesados têm se saído melhor não só durante a pandemia mas também em outros momentos de crise no Brasil.

“Esta é a primeira vez que a empresa exporta um projeto desse porte para nossa matriz, o que traz muito orgulho e satisfação para todos nós”, diz Deppen.

A nova cabine será produzida na Alemanha para uma versão de entrada do Actros, que será comercializado em 24 países da Europa e de outros continentes.