Pela 10ª vez consecutiva, Natura lidera o ranking de melhor reputação do Brasil; veja lista

Mais uma vez, deu Natura. A companhia de produtos de beleza ocupa o primeiro lugar no ranking das empresas com melhor reputação do Brasil pelo décimo ano consecutivo, mesmo tempo de duração do próprio ranking.

O levantamento, feito pela consultoria Merco, avalia indicadores de reputação corporativa e elenca as 100 empresas mais bem conceituadas do mercado.

A pesquisa levou em consideração 11.000 entrevistas feitas entre abril e dezembro de 2023. As 100 empresas englobam 35 setores diferentes. No Top 10, há oito segmentos distintos.

Quais são os destaques do ranking

As 100 empresas do Ranking Merco 2023 representam 35 diferentes setores empresariais, com destaque para o segmento de alimentos, com oito empresas entre as 100 mais bem colocadas. Já o setor com melhor reconhecimento no Top 10 continua sendo Cosméticos e Perfumaria, com a liderança da Natura e o Grupo Boticário na quarta posição.

Como é a metodologia do ranking

A metodologia da pesquisa do Merco Reputação Empresarial inclui seis avaliações com 25 diferentes fontes de informação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta direção de empresas com faturamento superior a 200 milhões de reais, que elegem as 10 companhias com a melhor reputação. Para cada empresa escolhida, os respondentes apontam três fortalezas e uma fraqueza entre 6 eixos e 18 variáveis que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão internacional e inovação. Esses atributos são utilizados para traçar o perfil de reputação das empresas.

A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos grupos, como:

População geral

Analistas financeiros

ONGs

Sindicatos

Associações de consumidores

Jornalistas da área de economia

Catedráticos de universidades

Representantes do governo

Gestores de mídias sociaisal

Quais são as 10 empresas que entraram no ranking

Confira, abaixo, o ranking com as 10 empresas com a melhor reputação do país, segundo pesquisa da Merco. Para consultar o ranking completo das 100 empresas, acesse o site da Merco.